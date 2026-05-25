Dünya devi, Yemeksepeti'ni gözüne kestirdi: Satın almak için harekete geçti

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Uber, Delivery Hero hissedarlarına hisse başına 33 euro teklif etti. Ancak bazı büyük yatırımcıların bu rakamı yetersiz bulduğu ve daha yüksek bir değerleme talep ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle Uber'in teklifini artırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.