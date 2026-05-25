Ekonomi
Dünya devi, Yemeksepeti'ni gözüne kestirdi: Satın almak için harekete geçti
Dünya devi, Yemeksepeti'ni gözüne kestirdi: Satın almak için harekete geçti

Amerikan devi, Yemeksepeti'nin sahibi Alman Delivery Hero'yu satın almak için harekete geçti. Delivery Hero satılırsa Yemeksepeti de otomatik olarak el değiştirecek. İşte detaylar...

Daha önce Getir ve Trendyol'un teslimat operasyonlarını satın alan Uber'den yeni bir hamle daha geldi. ABD'li şirket, Yemek Sepeti'nin sahibi olan Delivery Hero'yu satın almak için resmi teklif yaptı. Satışın gerçekleşmesi halinde Uber'in Türkiye'deki varlığı daha da güçlenecek.

Dünyanın önde gelen ulaşım ve teslimat platformlarından Uber, Türkiye'de Yemeksepeti'nin de sahibi olan Alman merkezli Delivery Hero'yu satın almak için harekete geçti. Şirket, Delivery Hero'nun tamamını bünyesine katmak amacıyla görüşmeler yürütüyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Uber, Delivery Hero hissedarlarına hisse başına 33 euro teklif etti. Ancak bazı büyük yatırımcıların bu rakamı yetersiz bulduğu ve daha yüksek bir değerleme talep ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle Uber'in teklifini artırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Son dönemde Delivery Hero'daki payını yüzde 19,5'e yükselten Uber, şirketin en büyük hissedarı konumuna geldi. Delivery Hero çatısı altında faaliyet gösteren Yemeksepeti, Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş platformları arasında yer alıyor. Satın alma sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Yemeksepeti de dolaylı olarak Uber'in kontrolüne geçmiş olacak.

Öte yandan Delivery Hero yönetimi, Uber'den gelen teklifi doğrularken şirketin stratejik değerlendirme sürecine odaklanmayı sürdürdüğünü açıkladı. Taraflardan henüz nihai bir anlaşma duyurusu yapılmadı.

Uber, son yıllarda Türkiye pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor. Şirket, 2024 yılında Trendyol'un yemek ve market teslimat operasyonu olan Trendyol Go'nun yüzde 85'lik çoğunluk hissesini satın almıştı. Uber, 2025 yılında ise Getir'in teslimat operasyonlarını satın alarak Türkiye'deki etkisini önemli ölçüde artırdı. Delivery Hero'nun da bünyesine katılması halinde Uber, Türkiye ile birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da milyarlarca dolarlık teslimat ağını kontrol eden en büyük oyunculardan biri konumuna yükselecek.

Yorumlar

ata

ismi yemek memek, tepede siyonist biraderler... herşeyde heryerde olduğu gibi... ama hiç bir şey israilin geleceğini kurtarmayacak...
