Dünya devi, Yemeksepeti'ni gözüne kestirdi: Satın almak için harekete geçti

Uber, son yıllarda Türkiye pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor. Şirket, 2024 yılında Trendyol'un yemek ve market teslimat operasyonu olan Trendyol Go'nun yüzde 85'lik çoğunluk hissesini satın almıştı. Uber, 2025 yılında ise Getir'in teslimat operasyonlarını satın alarak Türkiye'deki etkisini önemli ölçüde artırdı. Delivery Hero'nun da bünyesine katılması halinde Uber, Türkiye ile birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da milyarlarca dolarlık teslimat ağını kontrol eden en büyük oyunculardan biri konumuna yükselecek.