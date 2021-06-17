Zam geldi! Yurt fiyatları yüzde 30 arttı

Yurtta kalmayı tercih edecek öğrenciler ilk etapta Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) seçeneklerine yöneliyor. Ancak devlet yurtlarına başvuru süreci henüz başlamadı. Yurt başvuruları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra ‘yurtkur.gsb.gov.tr’ sitesi üzerinden duyuruluyor. Duyuru yapıldıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Devlet yurtlarında aylık ücret 2020-2021 dönemi için 230 liraydı. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 250 lira ile 390 lira arasında değişiyordu. KKTC’de bulunan yurtların aylık ücreti ise 500 liraydı. Her yıl 1.5 milyon öğrenciye detaylı yurt arama altyapısı ile ücretsiz oda rezervasyonu sağlayan yurtlarfiyatlar.com verilerine göre 2021 yılı için tek kişilik oda başvurularında geçmiş yıllara oranla yüzde 55 artış olduğunu söyleyen Arslan, “Tek kişilik odalara ciddi bir rağbet olan bu süreçte, öğrenci yurtları talebi dengelemek için çok kişilik odalarını tek kişilik olarak düzenledi ve tek kişilik oda fiyatlarında nispeten daha yüksek oranda artış yaptı” diye konuştu. (Posta)