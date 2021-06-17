2021-06-17 10:15:26 Zam geldi! Yurt fiyatları yüzde 30 arttı
Fiyatlar yüzde 30 civarında arttı. Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. yurf fiyatlarındaki artış sonrası en düşük ücret 7 bin lira oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart 2020’den itibaren yüz yüze eğitime ara verilmesi, en çok yaşadıkları şehrin dışında okuyan üniversite öğrencilerini zorladı. Ailelerinin yanına dönen öğrenciler, sözleşme gereği kalmadıkları dönem için yurtlarına ödeme yapmaya devam etti. Bu yıl ise uzaktan eğitim nedeniyle yurtlara kayıt olan öğrenci yok denecek kadar azdı. 2021-22 eğitim dönemi için üniversitelerin 13 Eylül’de açılacağının açıklanmasının ardından öğrenciler hemen yurt arayışına girdi.