Zam bekleyen emeklilere bir güzellik daha! Bu hiç hesapta yoktu…

Emekliler 10 bin lira bandında kalan emekli maaşı için yeni zam talep ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaşların düşük kaldığını bildiklerini, yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kendisine emekli maaşlarını soran bir vatandaşa, “Söz verdi Reis. Gereğini yapacağına inanıyoruz, hiç şüpheniz olmasın, bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı” cevabını verdi. Emekli maaşına düzenleme yapması beklenen hükümet emeklilere bir güzellik daha yapabilir… AK Partili kurmaylar konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.