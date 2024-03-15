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Zam bekleyen emeklilere bir güzellik daha! Bu hiç hesapta yoktu…

2024-03-15 10:11:46
Zam bekleyen emeklilere bir güzellik daha! Bu hiç hesapta yoktu…

Emekliler 10 bin lira bandında kalan emekli maaşı için yeni zam talep ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaşların düşük kaldığını bildiklerini, yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kendisine emekli maaşlarını soran bir vatandaşa, “Söz verdi Reis. Gereğini yapacağına inanıyoruz, hiç şüpheniz olmasın, bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı” cevabını verdi. Emekli maaşına düzenleme yapması beklenen hükümet emeklilere bir güzellik daha yapabilir… AK Partili kurmaylar konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Zam bekleyen emeklilere bir güzellik daha! Bu hiç hesapta yoktu…

Seçim öncesi seyyanen zam ihtimalleri emeklinin gündemindeyken emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için yeni formül masaya yatırıldı. Doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için ‘Emekli kartı’ verilecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulabileceği belirtiliyor.

#2
Foto - Zam bekleyen emeklilere bir güzellik daha! Bu hiç hesapta yoktu…

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor.

#3
Foto - Zam bekleyen emeklilere bir güzellik daha! Bu hiç hesapta yoktu…

AK Parti ve hükûmet nezdinde yapılan toplantılarda seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problem olan hayat pahalılığı ve emeklilerin durumuna yönelik yeni bazı adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

#4
Foto - Zam bekleyen emeklilere bir güzellik daha! Bu hiç hesapta yoktu…

Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı.

#5
Foto - Zam bekleyen emeklilere bir güzellik daha! Bu hiç hesapta yoktu…

Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere ‘Emekli kartı’ verilecek. Bu kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. Düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesi duyurulabileceği kaydedildi.

#6
Foto - Zam bekleyen emeklilere bir güzellik daha! Bu hiç hesapta yoktu…

AK Parti kurmayları, ilerleyen süreçte aynı uygulamanın sadece asgari ücret geliri olan ailelere de yapılabileceğini, özellikle eğitim yardımı adı altında desteklerin verilmesinin planlandığını kaydetti.

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