Yüzyıllık düşman bitmedi: Tüberküloz hâlâ en ölümcül bulaşıcı hastalık

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tüberküloz, geçen yıl 1,23 milyon kişinin hayatına mal olarak hâlâ insanlığın en ölümcül bulaşıcı hastalığı olmayı sürdürüyor. Uzmanlar, son yıllarda elde edilen ilerlemenin kırılgan olduğunu ve küresel mücadelede rehavetin yeniden yükseldiğini uyarıyor. WHO’nun yıllık raporuna göre tüberküloz kaynaklı ölümler 2023’e kıyasla yüzde 3, vaka sayısı ise yaklaşık yüzde 2 azaldı. Buna rağmen 2024’te dünya genelinde 10,7 milyon kişi tüberküloza yakalandı. Bu kişilerin 5,8 milyonu erkek, 3,7 milyonu kadın ve 1,2 milyonu çocuklardan oluştu.