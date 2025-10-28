  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Yüzyılların tanığı! 2 bin yıldır zamana meydan okuyor

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yüzyılların tanığı! 2 bin yıldır zamana meydan okuyor

Tokat Sulusaray'da Roma döneminde inşa edilen tarihi köprü, aradan geçen iki bin yıla rağmen dimdik ayakta.

#1
Foto - Yüzyılların tanığı! 2 bin yıldır zamana meydan okuyor

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde yükselen tarihi köprü, Roma döneminden bugüne uzanan iki bin yıllık bir geçmişe sahip.

#2
Foto - Yüzyılların tanığı! 2 bin yıldır zamana meydan okuyor

İlçe merkezinde Çekerek Irmağı üzerinde yer alan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık tarihi Sulusaray köprüsü, aradan geçen yüzyıllara rağmen zamana meydan okuyor. Antik dönem mimarisinin izlerini taşıyan köprü, günümüzde araç ve yaya trafiğine açık şekilde kullanılmaya devam ediyor.

#3
Foto - Yüzyılların tanığı! 2 bin yıldır zamana meydan okuyor

Kesin yapım tarihi bilinmeyen, ancak ilçedeki diğer arkeolojik kalıntılarla benzerlik gösterdiği için Roma dönemine ait olduğu düşünülen köprü, altı kemerli yapısıyla da dikkat çekiyor. Ortadaki iki kemer gözünün diğerlerinden daha geniş ve yüksek inşa edilmesi, dönemin mühendislik anlayışına dair önemli ipuçları sunarken her iki kıyıdan itibaren büyük kemere doğru hafif eğimli şekilde yükselen mimarisiyle köprü; hem estetik hem de dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Köprü 2 bin yıl içerisinde bir çok onarım ve restorasyon gördü. İlçe merkezini Sulusaray'a bağlı 7 köy ile Yozgat sınırındaki yerleşim yerlerine bağlayan köprü, bölge halkının ulaşımında da aktif rol oynuyor. Tarihi değeri kadar işlevselliğini de koruyan Sulusaray Köprüsü, geçmişle bugünü birbirine bağlayan sembolik bir yapı olarak ayakta duruyor.

#4
Foto - Yüzyılların tanığı! 2 bin yıldır zamana meydan okuyor

Köprünün tarihe tanıklık ettiğini söyleyen Burhanettin Erden, "Sulusaray ilçemizin Roma dönemi köprüsü. Bu köprü tarihe tanıklık yapıyor. 2 bin yıllık geçmişe dayanan bu köprü Sulusaray ilçemize bağlı. 7 köye geçiş yapılıyor. Aynı zamanda bu köprüden Yozgat'a da gidiliyor. Hala ayakta, yüklü araçlarda geçiyor. 2 bin yıllık köprü aktif olarak kullanılmaktadır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tayyip Erdoğan bir hiçti! Ben bunu söylemek istemem ama…
Medya

Tayyip Erdoğan bir hiçti! Ben bunu söylemek istemem ama…

Akit TV'de Manşetlerin Dili programında gazete manşetlerini yorumlayan yazar Ali Karahasanoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Devlet zo..
Dinî nikahta gelin, imamın sorusuna kızdı: Yaz artık hocam
Gündem

Dinî nikahta gelin, imamın sorusuna kızdı: Yaz artık hocam

Bir dinî nikah esnasında yaşanan beklenmedik diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Hoca, gelinin talebini duyunca bir kez daha sordu ama, ald..
Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?
Gündem

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasından tutuklanmasını ve iddiaları "Tam ajan faaliyeti" olarak yorumlayan gazeteci Nedim Şener, şimdi ..
İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu
Aktüel

İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu

Son dakika İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu.

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk diyen Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a 'toplu iğne' tepkisi
Siyaset

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk diyen Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a 'toplu iğne' tepkisi

AK Parti'den önce mağarada yaşamıyorduk ifadesini kullanan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üre..
Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım
Gündem

Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri’de düzenlenen ‘Küresel Vicdan’ söyleşisinde “Ne kadar ihtilaf edersem edeyim. Ülkenin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23