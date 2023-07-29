2023-07-29 13:46:23 Yüzüne bile bakmadığımız TOFAŞ fırtına gibi döndü! Mercedes, BMW boş! Hem de 2023 model
Uzun bir bekleyişin ardından, Türkiye yollarında sevilen Tofaş Şahin'in sıfır modeli nihayet üretildi ve 2023 modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Bu ikonik aracın Türkiye fiyatı ise dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin en eski ve sevilen otomobillerinden biri olan Tofaş Şahin, 2023 modeliyle tekrar yollarda boy gösteriyor. Yeni Şahin, bu yılın başlarından itibaren Etiyopya'da üretilmeye başlandı ve burada büyük ilgi gördü. Şimdi ise Türkiye'de de satışa sunulmaya hazırlanıyor.