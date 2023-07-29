Yüzüne bile bakmadığımız TOFAŞ fırtına gibi döndü! Mercedes, BMW boş! Hem de 2023 model

Tofaş Şahin'in Türkiye'ye ithal edilmesi, ülkedeki sıfır araç talebi ve arz eksikliği nedeniyle büyük bir heyecanla bekleniyor. Ayrıca, Şahin'in 21 yıl önce üretiminin sona ermesine rağmen hala büyük bir hayran kitlesi tarafından talep görmesi, bu efsanevi modelin popülerliğinin hala daha sürdüğünü gösteriyor. 2023 model Tofaş Şahin'in Türkiye'deki fiyatı henüz net olarak açıklanmamış olsa da, Etiyopya'da satılan fiyat göz önüne alındığında, vergiler dahil yaklaşık 350 bin TL civarında olması tahmin ediliyor. İlan sitelerine konulan bazı araçların fiyatı daha yüksek görünse de, bu durumun ilan sahibinin talep ettiği fiyat veya satış durumundan kaynaklanabileceği belirtiliyor.