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Yüzüne bile bakmadığımız TOFAŞ fırtına gibi döndü! Mercedes, BMW boş! Hem de 2023 model

2023-07-29 13:46:23
Yüzüne bile bakmadığımız TOFAŞ fırtına gibi döndü! Mercedes, BMW boş! Hem de 2023 model

Uzun bir bekleyişin ardından, Türkiye yollarında sevilen Tofaş Şahin'in sıfır modeli nihayet üretildi ve 2023 modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Bu ikonik aracın Türkiye fiyatı ise dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin en eski ve sevilen otomobillerinden biri olan Tofaş Şahin, 2023 modeliyle tekrar yollarda boy gösteriyor. Yeni Şahin, bu yılın başlarından itibaren Etiyopya'da üretilmeye başlandı ve burada büyük ilgi gördü. Şimdi ise Türkiye'de de satışa sunulmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Yüzüne bile bakmadığımız TOFAŞ fırtına gibi döndü! Mercedes, BMW boş! Hem de 2023 model

Tofaş Şahin'in Türkiye'ye ithal edilmesi, ülkedeki sıfır araç talebi ve arz eksikliği nedeniyle büyük bir heyecanla bekleniyor. Ayrıca, Şahin'in 21 yıl önce üretiminin sona ermesine rağmen hala büyük bir hayran kitlesi tarafından talep görmesi, bu efsanevi modelin popülerliğinin hala daha sürdüğünü gösteriyor. 2023 model Tofaş Şahin'in Türkiye'deki fiyatı henüz net olarak açıklanmamış olsa da, Etiyopya'da satılan fiyat göz önüne alındığında, vergiler dahil yaklaşık 350 bin TL civarında olması tahmin ediliyor. İlan sitelerine konulan bazı araçların fiyatı daha yüksek görünse de, bu durumun ilan sahibinin talep ettiği fiyat veya satış durumundan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

#2
Foto - Yüzüne bile bakmadığımız TOFAŞ fırtına gibi döndü! Mercedes, BMW boş! Hem de 2023 model

Yenilenen Şahin'in özellikleri, 2002 model kasaya benzerken klima ve hava yastığı gibi bazı modern özellikleri içermiyor. Ancak, nostaljik ve efsanevi bir otomobil olan Tofaş Şahin, hala birçok kişi için değerli ve tercih edilen bir araç olarak öne çıkıyor.

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