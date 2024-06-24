  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan tüm zamanların yolcu rekoru!

Sergen Yalçın’ın açıklamaları tüm işleri tamamen değiştirecek mi? Montella olayında o da topa girdi…

Seçil ve Dilan için yeni gelişme! Tokatçılar koğuş arkadaşı oldu

Yüzlerce yıldır merak ediliyor! Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta çözüldü

Daha önce böylesini görmediniz! Siirt'te antika eşya dolu fırın

Patronların asgari ücret kararı belli oldu! İşte bu gelişme işleri tamamen değiştirir

Dindarlarda sekülerleşme ‘ateizm’e kapı aralıyor: İşte ateizm gerçeği... Adı: ‘Hoca’ Kendisi: ‘Ateist

Dev projenin son halini gören Başkan Erdoğan müdahale etti! İsmi değiştirildi

Arda’nın alt yapı fotoğrafları gündem oldu! Bakın 10 numara olmanın sırrını kimden öğrenmiş

Petrol bedava olacak! Herkes bu nasıl olacak diyor ama güneş enerjisinden üretim başlıyor
Yaşam
6
Yüzlerce yıldır merak ediliyor! Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta çözüldü

2024-06-24 11:53:14
Yüzlerce yıldır merak ediliyor! Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta çözüldü

Mısır piramitlerinin sırrını merak etmeyen yoktur. Yüzlerce yıl önce yapılan piramitlerin inşası merak edilirken bu sır Sivas'ta da ortaya çıktı.

#1
Foto - Yüzlerce yıldır merak ediliyor! Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta çözüldü

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası; tarihi, mimari özellikleri, sanatsal değeri ve kültürel öneminin yanı sıra coğrafi konumuyla da dikkat çekiyor. Sivas'ta Mengücekliler tarafından inşa ettirilen ve “Anadolu'nun El-Hamrası” olarak nitelendirilen 800 yıllık tarihi Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, mimari üslubu ve eşsiz bezemeleriyle birlikte yeni keşfedilen özellikleriyle de dikkatleri üzerine topluyor. Tarihi yapıyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, eşsiz yapının bilinmeyen pek çok özelliğini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Taşkıran tarafından yapılan araştırmada tarihi yapının coğrafi konumunun astronomiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı. İnsanlık tarihi boyunca, gök cisimlerine olan ilgi ve hayranlığın dünya üzerinde birçok önemli eserin inşasına ilham kaynağı olduğunu ifade eden Taşkıran, astronominin medeniyetler tarihinde önemli bir rol oynadığını ve birçok medeniyetin kültürel, dini ve mimari yapılarında etkisini gösterdiğini söyledi. Mısır Piramitlerinden Angkor Wat'a, Stonehenge'den Chichen Itza'ya kadar, dünyanın dört bir yanındaki birçok önemli yapının astronomi ile ilişkilendirildiğini belirten Taşkıran, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile Divriği'de bulunan Nureddin Salih, Emir Kamereddin ve Sitte Melik Türbelerinin arasında astronomiyle ilgili bir bağ olduğunu kaydetti.

#2
Foto - Yüzlerce yıldır merak ediliyor! Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta çözüldü

Taşkıran, uzun yıllardır Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile ilgili çalışmalar yaptığını belirterek yaptığı çalışmaların sonucunda önemli bilgilere ulaştığını söyledi. Uzun yıllar süren çalışmaların ardından çok önemli keşifler yaptığını aktaran Taşkıran, “Yıllar öncesinde yapmış olduğum bazı araştırmalar vardı. Bu araştırmalar sonucu bazı veriler elde ettim. Bunların neticesinde günümüzün teknolojisinin yardımıyla beraber Divriği Ulu Camisi'nin coğrafi konumunun tespiti için oradaki türbelerin kullanıldığını düşünüyorum. Bu düşünceyle de yapmış olduğum çalışmalarda Orion Takım Yıldızıyla Divriği Ulu Cami'nin yerleşim uyumu çok dikkatimi çekti. Baktığımız zaman Orion Takım Yıldızındaki açılarla tam olarak örtüşmesi ve pusulanın olmadığı bir dönemde Divriği Ulu Cami'nin kıble yönünün ve coğrafi konumunun bulunması açısından türbelerin kullanıldığını düşünüyorum” dedi.

#3
Foto - Yüzlerce yıldır merak ediliyor! Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta çözüldü

Divriği Ulu Cami Külliyesinde yer alan türbe ile ilçe merkezinde bulunan diğer türbelerin arasında geometrik bir bağ olduğuna dikkat çeken Taşkıran, “Divriği Ulu Cami'nin içerisinde de biliyorsunuz bir türbe var. Bu türbenin diğer türbelere olan ilişkisinden ortaya çıkan geometrik yapının bir tevafuk sonucu olduğunu, bir tesadüfün olmadığını düşünüyorum. Bunun üzerine yapmış olduğum bir araştırma neticesinde Divriği Ulu Cami'nin coğrafi konumunun ve kıble yönünün tespiti hususunda Orion Takım Yıldızının ve oradaki türbelerinin kullanıldığı düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yüzlerce yıldır merak ediliyor! Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta çözüldü

Mısır Piramitleri, Stonehenge, Chichen Itza gibi yapıların astronomi temelli bilgiler ışığında inşa edildiğini vurgulayan Taşkıran, “Biliyorsunuz bundan yaklaşık 4 bin 500 yıl önce Mısır piramitlerinin yapıldığı biliniyor. Orada dünyanın en önemli üç büyük piramitin Orion Takım Yıldızına göre inşa edildiğini düşünülen ciddi çalışmalar yapılmakta. Yine tarihi sürece baktığımızda İngiltere'deki Stonehenge, Mayaların yapmış olduğu tapınakların güneş ve gezegenlere göre planlanması söz konusu. Yani tarih boyunca insanlar yıldızları ve astronomiyi kullanmışlar, onlara göre yön tarifinde bulunmuşlar ve yapıları o sisteme göre yapmışlar. Tabii bunda en önemli husus güneşin doğuşu ve batışı. Günümüzde bile evlerin konumları güneşin doğuşu ve batışına göre ayarlanmakta. Baktığımızda 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının da astronomi ile ilişkili çalışmalar yaptığını ve o çerçevede eserler ürettiğini düşünüyorum. Keza Divriği Ulu Cami'de kapıların geometrik yapısı, Orta Asya'dan getirdikleri Şamanist kültürdeki yapılar, bunların hepsi bir araya gelince İslam iyet ile beraber bütünleşince bunun içerisine geometri ve bilim girdiğinde böyle güzel sonuçların ortaya çıktığını görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Yüzlerce yıldır merak ediliyor! Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta çözüldü

Türklerin astronomiyle ilişkisinin çok kuvvetli olduğuna dikkat çeken Taşkıran, Türklerin konargöçer olmaları sebebiyle coğrafi yönleri çok iyi bilmeleri gerektiğini söyledi. Bu coğrafi yön bilgisinin Türk topluluklarında oldukça gelişmiş olduğunu belirten Taşkıran “Orta Asya'da step kültürü dediğimiz o alanda mutlaka bir yön bilgisinin olması gerekiyor. Evet. Türk mitolojisine baktığımızda da Kuzey yönünü gösteren kutup yıldızının çok önemli bir yeri var. Kutup Yıldızı Türklerde ‘Demir Kazık' olarak bilinir. Biraz da böyle ‘Hayat Ağacı' motifiyle modellendirilir. Hayat Ağacı, yeryüzüyle gökyüzü arasında astronomik bir köprü niteliğindedir. Türklerin eskiden beri astronomi ile alakadar olduğunu söyleyebiliriz. Divriği Ulu Cami'sinde bu konu bariz bir şekilde ortada. Buna benzer pek çok örneğin de İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Türk sanatı içerisinde yer aldığını düşünüyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kahreden görüntü! taraftarların havai fişekli kutlamasında yangın çıktı; 5 gözaltı
Yaşam

Kahreden görüntü! taraftarların havai fişekli kutlamasında yangın çıktı; 5 gözaltı

ARNAVUTKÖY Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftarlar havai fişek ve işaret fişeği ile kutlama yaptı. Kutlamalar sır..
Volkswagen, Ford, Renault: sessizliğini bozdu! Kapış kapış sıfır araç satın alınacak!
Otomotiv

Volkswagen, Ford, Renault: sessizliğini bozdu! Kapış kapış sıfır araç satın alınacak!

Araç sahibi olmak isteyenler, aracını yenilemek isteyenler dikkat! emmuz 2024'te yürürlüğe girecek olan Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) önc..
'Hizbullah kolayca çökertebilir' uyarısı panikletti! İsrailliler kapış kapış satın almaya başladı
Dünya

'Hizbullah kolayca çökertebilir' uyarısı panikletti! İsrailliler kapış kapış satın almaya başladı

İsrailli yetkililerin Hizbullah ile olası savaş açıklamasının ardından İsrailliler paniklemeye başladı.

Petrol pahalılaşıyor! Akaryakıt fiyatları 50 lirayı aşabilir
Ekonomi

Petrol pahalılaşıyor! Akaryakıt fiyatları 50 lirayı aşabilir

Her iki petrol göstergesi de Çarşamba günü ABD'nin talebine ilişkin iyimserliğin etkisiyle ılımlı bir yükseliş kaydetti. Son günlerde yapıla..
İsrail'de askerlik krizi! Ortalık karışacak
Dünya

İsrail'de askerlik krizi! Ortalık karışacak

İsrail hükümeti, yedek askerlik hizmetini uzatan yasa tasarısını onayladı.
Yola inen bozayı görüntülendi
Yaşam

Yola inen bozayı görüntülendi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yola inen bozayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23