Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

Suriyeli diplomatik kaynak, Suriye askerlerinin Husilere karşı savaşmak üzere Yemen'e gönderileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Suriye'nin önceliklerinin iç güvenliğin güçlendirilmesi, yeniden imar, ekonomik toparlanma ve istikrarın sağlanması olduğunu belirten kaynak, mevcut aşamada Yemen'e askeri birlik gönderilmesinin gündemde olmadığını ifade etti. Açıklama, Fransız haber ajansı AFP'nin Yemenli askeri ve siyasi kaynaklara dayandırdığı, Suriye'nin Husilere karşı mücadeleye katılmak üzere ilk aşamada 3 bin, ilerleyen süreçte ise 10 bine kadar asker göndermeyi planladığı yönündeki haberinin ardından geldi. AFP, yüzlerce Suriyeli askerin halihazırda Suudi Arabistan-Yemen sınırının iki tarafında konuşlandırıldığını da öne sürmüştü.