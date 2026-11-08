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Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

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Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

Suriye yönetimi, binlerce askerin Husilere karşı savaşmak üzere Yemen ve Suudi Arabistan'a gönderileceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

#1
Foto - Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

Suriye yönetimi, Husilere karşı Yemen'e asker gönderileceği iddialarını reddetti. Şam, Suudi Arabistan'la askeri iş birliğinin eğitim ve danışmanlık alanlarında yürütüldüğünü, gelecekte ortak savunma anlaşmasına dönüşebileceğini açıkladı.

#2
Foto - Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

Riyad ile mevcut askeri anlaşmaların eğitim, askeri kapasite geliştirme, danışmanlık ve uzmanlık paylaşımını kapsadığını, iş birliğinin ilerleyen dönemde ortak savunma anlaşmasına veya Mekke İttifakı'na katılıma dönüşebileceğini bildirdi.

#3
Foto - Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan Suriyeli diplomatik bir kaynak, iki ülke arasındaki mevcut askeri anlaşmaların eğitim, deneyim paylaşımı ve askeri danışmanlık alanlarında iş birliğini öngördüğünü belirtti.

#4
Foto - Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

Kaynak, anlaşmanın temel olarak askeri birliklerin eğitilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesine odaklandığını ifade ederek, Suudi Arabistan'dan Suriye'ye koordinasyon ziyaretlerinin gelecek ay başlayacağını açıkladı.

#5
Foto - Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

İş birliğinin gelecekte genişleyebileceğini belirten kaynak, ortak çıkarlar doğrultusunda Suudi Arabistan ile ortak savunma anlaşması imzalanmasının veya Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

#6
Foto - Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

Suriyeli diplomatik kaynak, Suriye askerlerinin Husilere karşı savaşmak üzere Yemen'e gönderileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Suriye'nin önceliklerinin iç güvenliğin güçlendirilmesi, yeniden imar, ekonomik toparlanma ve istikrarın sağlanması olduğunu belirten kaynak, mevcut aşamada Yemen'e askeri birlik gönderilmesinin gündemde olmadığını ifade etti. Açıklama, Fransız haber ajansı AFP'nin Yemenli askeri ve siyasi kaynaklara dayandırdığı, Suriye'nin Husilere karşı mücadeleye katılmak üzere ilk aşamada 3 bin, ilerleyen süreçte ise 10 bine kadar asker göndermeyi planladığı yönündeki haberinin ardından geldi. AFP, yüzlerce Suriyeli askerin halihazırda Suudi Arabistan-Yemen sınırının iki tarafında konuşlandırıldığını da öne sürmüştü.

#7
Foto - Suriye, Husilere karşı savaşa mı giriyor? Açıklama geldi!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Körfez ülkeleriyle bölgesel güvenlik ve savunma yapılanmasına katılımı konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti. Şeybani, temasların Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin gündeme getirdiği Mekke İttifakı veya aynı amaca hizmet edebilecek başka güvenlik mekanizmalarını kapsadığını söylemişti. Suriye ile Suudi Arabistan arasında 4 Kasım'da savunma iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın Riyad ziyareti sırasında imzalanan anlaşmanın ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı. Son açıklama, Şam yönetiminin Suudi Arabistan'la askeri iş birliğini geliştirmeye açık olduğunu, ancak Yemen'deki çatışmalara doğrudan askeri katılım iddialarını kabul etmediğini ortaya koydu. (Kaynak: Mepa News)

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Yorumlar

Vay vay

Şara niye asker göndersin ki, biz göndereceğiz katil Selmani korumak için..gariban husilerle savaşmak için..yemen gazze olmuş Müslüman ülkelerin umurunda degil
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