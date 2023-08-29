Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

11 İŞ KOLUNA VERİLEN YENİ HAKLAR BELLİ OLDU Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç sona erdi. Müzakere sürecinin sonlanmasıyla birlikte Kamu İşveren Heyeti ile Yetkili Konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren genel zam oranlarında uzlaşmaya varamazken, 11 iş kolunda ise yetkili sendikalarla ile Kamu işveren Heyeti arasında imzalar atıldı. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Yerel Yönetim Hizmetleri, Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık Hizmetleri, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri olmak üzere toplam 11 iş kolunu temsil eden sendikalar, görüşmelerde uzlaşıya varılan maddeleri açıkladı. Tapu müdürlüklerinde fazla çalışma saat ücreti 5 katına çıkarıldı Zabıta ve İtfaiye personelinin de yan ödeme zamlarının yüzde 100 oranında artış TRT personelinin konut kira bedelinin indirimli ödenmesi sağlandı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeline 5 kat fazla mesai Yaz Kur'an kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkarıldı Öğretim elemanlarına eğitim öğretim ödeneğinin bir kat artırımlı olarak ödenmesi kararlaştırıldı Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri arttırıldı TCDD görevlilerinin ek mesai ücretleri de 4 katından 5 katına çıkarıldı