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Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

2023-08-29 10:51:29
Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

2023 Toplu Sözleşme Görüşmeleri için sürecin sonuna gelindi. 11 iş kolunun tamamında mutabakat sağlanırken, 'Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Toplu sözleşme zammı için son sözü hakem heyeti söyleyecek. Hükümetin son zam teklifi ve beklenen enflasyon farkı ile emekli maaşı ve memur maaşları için yeni zam oranı hesaplandı. 11 iş koluna verilen yeni haklar belli oldu.Öte yandan memur zammı burada 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşları için doğrudan belirleyici olacak. Toplu sözleşme zammı süreci yaklaşık 8,5 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.

#1
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

Toplu sözleşme zammı için zam teklifi süreci tamamlanırken, iş kollarında sosyal haklar konusunda mutabakat sağlandı. Kamu işveren heyeti olarak sosyal hakların yanında 2024 yılı için yüzde 15 ve yüzde 10, 2025 yılı içinse yüzde 6 ve 5 zam teklifi yapıldı.

#2
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

MİLYONLARIN GÖZÜ HAKEM HEYETİNDE Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı için son viraja girildi. Sosyal haklarda 11 hizmet kolunda mutabakat sağlandı. Toplu sözleşme zammı, 2 yıl boyunca memur zammı için belirleyici olacak. Bu zam oranları aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belirlenirken referans değer olarak masada yer alacak. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Hakem Heyeti, toplu sözleşme zammı için nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Heyetin ay sonuna kadar vereceği karar itiraza kapalı olacak. Türkiye'de tüm gözler şu ana kadar 3 toplantı gerçekleştiren hakem heyetine döndü.

#3
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İÇİN ZAM TEKLİFİ SÜRECİ SONA ERDİ Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi süreci sona tamamlandı. Hükümetin zam teklifi şöyle gerçekleşti: 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 Toplu sözleşme zammı için son kararı hakem heyeti verecek.

#4
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

11 İŞ KOLUNA VERİLEN YENİ HAKLAR BELLİ OLDU Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç sona erdi. Müzakere sürecinin sonlanmasıyla birlikte Kamu İşveren Heyeti ile Yetkili Konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren genel zam oranlarında uzlaşmaya varamazken, 11 iş kolunda ise yetkili sendikalarla ile Kamu işveren Heyeti arasında imzalar atıldı. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Yerel Yönetim Hizmetleri, Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık Hizmetleri, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri olmak üzere toplam 11 iş kolunu temsil eden sendikalar, görüşmelerde uzlaşıya varılan maddeleri açıkladı. Tapu müdürlüklerinde fazla çalışma saat ücreti 5 katına çıkarıldı Zabıta ve İtfaiye personelinin de yan ödeme zamlarının yüzde 100 oranında artış TRT personelinin konut kira bedelinin indirimli ödenmesi sağlandı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeline 5 kat fazla mesai Yaz Kur'an kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkarıldı Öğretim elemanlarına eğitim öğretim ödeneğinin bir kat artırımlı olarak ödenmesi kararlaştırıldı Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri arttırıldı TCDD görevlilerinin ek mesai ücretleri de 4 katından 5 katına çıkarıldı

#5
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI'NIN YENİ PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI Merkez Bankası'nın ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yılı enflasyon tahmini belli oldu. Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon tahmini yüzde 59,46 olarak kayıtlara geçti. Yeni ekonomik veriler geldikçe tahminler revize ediliyor.

#6
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

Ekonomistler yüzde 59,46'lık enflasyon tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1799,43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 olması bekleniyor. Bu yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor. Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

#7
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 8,4 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.

#8
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

OCAK 2024 İÇİN MEMUR ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 45'E DAYANDI Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.

#9
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI, EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN DE ÖNEMLİ BİR REFERANS OLACAK Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye ek zam için ilgili bakanlıklara talimatı verdiğini bildirdi. Erdoğan, Emekli maaşı zammı için memur zammı önemli bir referans değer olacak. Emekliye ek zam konusunda teknik ve bütçe çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emekli zammı için Başkan Erdoğan talimatını verdi.

#10
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."

#11
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

BAKAN ŞİMŞEK'İN 2 GÜNDEMİ VAR: ENFLASYONU BASKILAMAK VE REFAHI ARTIRMAK Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

#12
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? Meclis'in Ekim ayında yeni dönem çalışmalarına başlaması bekleniyor. İki Bakanlık tüm imkanları zorlayarak emekliye zam düzenlemesini yetiştirmeye çalışacak. Burada en düşük emekli maaşının 7500 TL'nin üzerine çıkarılması masada bulunuyor.

#13
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de 15,5 milyon civarında SSK, Bağ-Kur emeklisi ve 2,7 milyon memur emeklisi bulunuyor. Düzenlemenin yaklaşık 18 milyonluk dev bir kitleyi ilgilendirmesi bütçe çalışmalarını zorlaştıran başlıca etmen olarak dikkat çekiyor.

#14
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon beklentisine göre Ocak 2024'te refah payı emekli zammının yüzde 33,13 olmnası bekleniyor. Yine bu hesaba göre memur zammının yüzde 45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Burada memur zammı önemli bir referans değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani emekliye zam oranı da bu yüzde 45'lik rakamın altında kalmayacak.

#15
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 10 BİN TL FORMÜLÜ Bütçe çalışmalarından istenilen sonuçlarının alınması durumunda Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla en düşük emekli maaşının artırılması yönünde adımlar atılacak. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 2023 yılında 3.500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7.500'ye yükseldi. Bu rakam için 10.000 TL formülü masada bulunuyor.

#16
Foto - Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?

YIL BAŞINA KADAR EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN DÜZENLEME GELECEK Başkan Erdoğan, bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe özellikle yıl başına kadar emekli maaşları için düzenlemenin tamamlanacağı mesajını verdi.

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