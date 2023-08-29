2023-08-29 10:51:29 Yüzde 45 zam hesabı! Karar veriliyor: Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?
2023 Toplu Sözleşme Görüşmeleri için sürecin sonuna gelindi. 11 iş kolunun tamamında mutabakat sağlanırken, 'Emekli maaşı ve memur zammı ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Toplu sözleşme zammı için son sözü hakem heyeti söyleyecek. Hükümetin son zam teklifi ve beklenen enflasyon farkı ile emekli maaşı ve memur maaşları için yeni zam oranı hesaplandı. 11 iş koluna verilen yeni haklar belli oldu.Öte yandan memur zammı burada 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşları için doğrudan belirleyici olacak. Toplu sözleşme zammı süreci yaklaşık 8,5 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.