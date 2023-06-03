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Yüzde 300 zam yapıldı! CHP’li belediyede büyük vurgun

2023-06-03 18:28:23
Yüzde 300 zam yapıldı! CHP’li belediyede büyük vurgun

Bursa’da Mudanya Belediyesince inşa edilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 1,5 sene önce açılışı yapılan Zübeyde Ana Çocuk Akademisinde yapılan fahiş zam şoka uğrattı.

#1
Foto - Yüzde 300 zam yapıldı! CHP’li belediyede büyük vurgun

Öğrenci başına Bin 800 TL olan aylık eğitim ücreti yüzde 305’lik fahiş bir zamla 5 Bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca kırtasiye gideri olarak da 4 bin TL istendi. Ailelerin bir çocuk için yıllık eğitim masrafı 22 bin TL’den 66 bin TL’ye yükseldi.

#2
Foto - Yüzde 300 zam yapıldı! CHP’li belediyede büyük vurgun

Takvim'in haberine göre; yapılacak fahiş zamdan habersiz olan velilere, çevredeki diğer okulların kayıtlarının kapanmasından sonra 30 Mayıs günü bir tebligat gönderildi. Fiyatların 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığı ve kayıtların ise 2 Haziran'da sona ereceği bildirildi. Gelen tebligat ile büyük şok yaşayan aileler, sadece 4 gün içerisinde çocuklarını daha uygun fiyatlı bir okula yerleştirebilmek için uğraştı ancak, kayıt alan okul kalmadığını öğrenince bir şok daha yaşadı. Kısa süre içerisinde çaresiz bırakılan velilerin bir kısmının çocuklarını skandal fiyat nedeniyle okula kaydettiremeyeceği ifade edildi. Bazı ailelerin ise toplanarak bir araya gelmeyi ve yaşadıkları durumu protesto etmeyi planladıkları belirtildi.

#3
Foto - Yüzde 300 zam yapıldı! CHP’li belediyede büyük vurgun

Temel atma törenine Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, ancak 5 yıl sonra açılabilmişti. 3 Ocak 2022'de açılış kurdelesini kesen Kılıçdaroğlu "Herkese eşit eğitim ve eşit hizmet" vurgusu yapmıştı.

#4
Foto - Yüzde 300 zam yapıldı! CHP’li belediyede büyük vurgun

Öte yandan Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, seçim döneminde Mudanyalılara "eğitimde fırsat eşitliği" diyerek bir okul inşa edeceği sözünü vermişti. Ancak CHP'li Başkan, okulu Mudanya merkez yerine, ilçenin en lüks ve pahalı semti olan Bademli'ye inşa etmiş ve büyük tepki çekmişti. Okulu açar açmaz ise öz yeğeni Müge Türkyılmaz'ı okulun başına getirerek müdür yapmıştı.

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