Yüzde 300 zam yapıldı! CHP’li belediyede büyük vurgun

Takvim'in haberine göre; yapılacak fahiş zamdan habersiz olan velilere, çevredeki diğer okulların kayıtlarının kapanmasından sonra 30 Mayıs günü bir tebligat gönderildi. Fiyatların 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığı ve kayıtların ise 2 Haziran'da sona ereceği bildirildi. Gelen tebligat ile büyük şok yaşayan aileler, sadece 4 gün içerisinde çocuklarını daha uygun fiyatlı bir okula yerleştirebilmek için uğraştı ancak, kayıt alan okul kalmadığını öğrenince bir şok daha yaşadı. Kısa süre içerisinde çaresiz bırakılan velilerin bir kısmının çocuklarını skandal fiyat nedeniyle okula kaydettiremeyeceği ifade edildi. Bazı ailelerin ise toplanarak bir araya gelmeyi ve yaşadıkları durumu protesto etmeyi planladıkları belirtildi.