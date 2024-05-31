2024-05-31 10:55:13 Yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde! Kira fiyatlarında düşüş olur mu?
Son dönemde ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılabileceği belirtilmişti. Ancak yüzde 25’in kesinlikle devam etmeyeceğine yönelik net bir açıklama yapılmadı. Peki yüzde 25 zam sınırı kaldırıldığında kiralarda düşüş olur mu? Konutlarını kiraya vermek isteyen ev sahipleri sabırsızlıkla 1 Temmuz tarihini bekliyor. Çok sayıda ev sahibinin 1 Temmuz’da beklentisi yüzde 25 sınırının kalkması. Yüzde 25 sınırı kalkmazsa’ diye ev sahiplerinin evlerini kiraya vermede çekinceli davrandıkları söyleniyor. Bazı evlerin 4 ay boyunca boş kaldığı, ne satışının yapıldığı ne de kiraya verildiği belirtiliyor.