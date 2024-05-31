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Yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde! Kira fiyatlarında düşüş olur mu?

2024-05-31 10:55:13
Yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde! Kira fiyatlarında düşüş olur mu?

Son dönemde ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılabileceği belirtilmişti. Ancak yüzde 25’in kesinlikle devam etmeyeceğine yönelik net bir açıklama yapılmadı. Peki yüzde 25 zam sınırı kaldırıldığında kiralarda düşüş olur mu? Konutlarını kiraya vermek isteyen ev sahipleri sabırsızlıkla 1 Temmuz tarihini bekliyor. Çok sayıda ev sahibinin 1 Temmuz’da beklentisi yüzde 25 sınırının kalkması. Yüzde 25 sınırı kalkmazsa’ diye ev sahiplerinin evlerini kiraya vermede çekinceli davrandıkları söyleniyor. Bazı evlerin 4 ay boyunca boş kaldığı, ne satışının yapıldığı ne de kiraya verildiği belirtiliyor.

#1
Foto - Yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde! Kira fiyatlarında düşüş olur mu?

‘Yüzde 25 sınırı piyasada çok uygulanmadı’ Peki başka hangi sebeplerden dolayı piyasada kiralık daire bulunamıyor. Yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından kira fiyatlarında bir değişim olur mu? 1 Temmuz sonrası piyasada kiralık daire ilanlarında artış olur mu? Kiralarda normalleşmeyi ne zaman görürüz? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “2022 yılı Haziran ayında yapılan yasal düzenleme ile kira artışlarına yüzde 25’lik bir sınırlama getirilmişti. Yaklaşık 2 yıldır konutlarla sınırlı olmak kaydıyla kirada yüzde 25’lik üst limiti görüyoruz.

#2
Foto - Yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde! Kira fiyatlarında düşüş olur mu?

‘Zam sınırı kalkabilir’ Piyasada bu sınırın çok uygulanmadığını görüyoruz. Gerek Adalet Bakanı gerekse Hazine ve Maliye Bakanımızın yaptığı açıklamalarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağına ilişkin bazı değerlendirmeler yer almıştı.

#3
Foto - Yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde! Kira fiyatlarında düşüş olur mu?

‘Kiracıların yüzde 86’si, yüzde 25’in üzerinde zam yaptı’ Yakın zamanda bir araştırma şirketinin yaptığı anket yayınlandı. Buna göre kiracıların yaklaşık yüzde 86’sının yüzde 25’ten fazla bir oranda kiralara zam yaptığına ilişkin değerlendirmeler medyaya yansıdı.

#4
Foto - Yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde! Kira fiyatlarında düşüş olur mu?

‘Satma nedeniyle boş tutuyorlar’ Bu açıdan baktığımızda bazı taşınmaz sahiplerinin daha çok taşınmazlarını satma nedeniyle konutlarını boş tuttuğunu görüyoruz. Yani sadece kiraya verme nedeniyle veya kira sınırlaması nedeniyle bunların boş tutulduğunu söylemek mümkün değil. ‘Yatırımcılar konut almak istemiyor’ Yatırımcılar yüzde 25 zam sınırlaması nedeniyle konut almak istemiyor. Mal sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının artması, mevduat faizlerinin artması, kira gelirlerinin yeterli görülmemesi gibi nedenler söz konusu.

#5
Foto - Yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde! Kira fiyatlarında düşüş olur mu?

‘Konutlar zam sınırı nedeniyle boş değil’ Sadece yüzde 25 sınırına takılmamak için temmuz ayını bekliyorlar söylemi doğru değil. Bu kira düzenlemesi halihazırda uzatılmadı, şimdiden kiraya verse önümüzdeki yıl artışlar TÜFE’ye göre gerçekleşecek. Şu an için boş tutulmasının kira artışı ile doğrudan bir bağının olduğunu söylemek mümkün değil. ‘İlanların yüzde 60’i boş konut’ İlan sitelerinde satılık verilen ilanlarda konutların yüzde 60’a yakınının boş konut ilanlarından oluştuğu, yüzde 20’sinin kiracılı, yüzde 20’sinde ise ev sahibinin oturduğu evlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. ‘Piyasadaki ilanlardan 4’te 1’i İstanbul’da’ Bu ilanlardan 4’te 1’i İstanbul’da veriliyor. İstanbul’da yüzde 53’e yakın ilan boş konutlardan oluşurken yüzde 26’sı kiracılı, yüzde 10’u da mülk sahibi tarafından kullanılan evler olarak değerlendirilebilir. ‘Mal sahiplerinin evini boş tutmasının anlamı yok’ Mal sahibinin haziran başında dairesini kiraya verdiğini düşünelim. Yüzde 25 kira sınırlamasının devam etmeyeceğini varsaydığımızda evini boş tutmasının anlamı yok. Boş tutması durumunda konutlar için ödenen aidatlar önemli bir gider kalemidir. Bazı mal sahiplerinin konut yatırımından çıkma nedeniyle dairelerini satmaları, kiracılar çıktıysa da boş bir şekilde satmaya meyilli olduklarını söyleyebiliriz.

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