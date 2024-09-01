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Tarım
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Yüz güldüren hasat! Kilosu 70 TL

2024-09-01 09:38:48
Yüz güldüren hasat! Kilosu 70 TL

Asrın felaketinden etkilenen Hatay'da zeytin hasadı yüz güldürdü. Sofralık zeytinin kilogramı 70 TL'den satılmaya başladı.

#1
Foto - Yüz güldüren hasat! Kilosu 70 TL

Türkiye'nin en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan Hatay'da onlarca ürün yetişiyor. Depremin vurduğu kentin yeniden ayağa kalkması için önemli bir role sahip olan tarım, bölge halkına umut olmuş durumda.

#2
Foto - Yüz güldüren hasat! Kilosu 70 TL

Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde 100 yıllık zeytin ağaçlarında hasat başladı. Asrın felaketi sonrası üreterek hayata tutunmaya başlayan Kurtbağı Mahallesi sakinlerinden Sezer Kala ve ailesi de 30 dönümlük tarlada zeytin üretimine devam ediyor.

#3
Foto - Yüz güldüren hasat! Kilosu 70 TL

Özenle toplanan sofralık halhalı zeytin, kırım işlemlerinin ardından kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı bulurken tarım işçileri günlük bin TL kazanç elde ediyor.

#4
Foto - Yüz güldüren hasat! Kilosu 70 TL

Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala, sabahın erken saatleriyle birlikte hasada başladıklarını belirterek “Ağustos ayının gelmesiyle birlikte halhalı zeytine başlanır. Kasım ve Aralık ayına kadar devam eder. Kendi ektiğimiz de var, dededen kalan 100 yıllık ağaçlarımız da var. Ortalama olarak işçinin eline geçen para masraflarıyla birlikte Bin TL. Sabah altıda başlıyoruz havalar sıcak olduğu için maksimum saat 13.00-14.00'ye kadar devam ediyoruz. Belli bir tonaj kestiremeyiz, bu yıl mahsul çok iyi kalibre de çok iyi çok memnunuz hasattan. Bunu tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim burada 30 dönüm arazimiz var.

#5
Foto - Yüz güldüren hasat! Kilosu 70 TL

Hava durumuna göre çalışıyoruz, zaten çok sıcak havaları da erken bırakıyoruz. Eğer hava kapalıysa ona göre biraz daha dirayet göstermeye çalışıyoruz. Zeytini topladık eve gidip bu zeytini önce elekten geçirip sınıflandırarak kırma makinasında kırıp bidonlara basacağız. Alıcının talebine göre istediği bidonlara beşlik petlere, üçlük petlere, 25 kiloluk bidonlara ve 50 kiloluk bidonlara kırım yapacağız. Şu anda analı kızlı dediğimiz ayırmadan sınıflandırmadan 70 TL'den söz ediliyor” ifadelerini kullandı.

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