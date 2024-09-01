Yüz güldüren hasat! Kilosu 70 TL

Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala, sabahın erken saatleriyle birlikte hasada başladıklarını belirterek “Ağustos ayının gelmesiyle birlikte halhalı zeytine başlanır. Kasım ve Aralık ayına kadar devam eder. Kendi ektiğimiz de var, dededen kalan 100 yıllık ağaçlarımız da var. Ortalama olarak işçinin eline geçen para masraflarıyla birlikte Bin TL. Sabah altıda başlıyoruz havalar sıcak olduğu için maksimum saat 13.00-14.00'ye kadar devam ediyoruz. Belli bir tonaj kestiremeyiz, bu yıl mahsul çok iyi kalibre de çok iyi çok memnunuz hasattan. Bunu tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim burada 30 dönüm arazimiz var.