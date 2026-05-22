Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk yine yaptı yapacağını: Dev anlaşma! Trilyoner olmaya hazırlanıyor! Rakip oluyor

Elon Musk, uzay şirketi SpaceX’te yaklaşık 5,1 milyar hisseye ve kullanım fiyatı 8,39 dolar olan yaklaşık 350 milyon hisse opsiyonuna sahip bulunuyor. Teknoloji devi Musk, açtığı milyarlarca dolarlık dev davayı kaybetti. Mahkeme kararı sonrası sosyal medyada bu teknolojinin insan öncelikli olup olmadığı tartışılırken bu kez de yapay zeka veri merkezleri inşa etme projesi ile teknoloji devlerine rakip oluyor. İşte detaylar

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, tarihin en iddialı halka arzlarından birinin (IPO) detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Çarşamba günü yayımlanan 200 bin kelimelik izahname, şirketin hâlâ zarar etmesine ve Musk'a neredeyse tam kontrol sağlayan benzeri görülmemiş bir yönetim yapısına dayanmasına rağmen, asteroit madenciliği ile Ay ve Mars'a yolcu taşımacılığı vizyonunu ortaya koyuyor. Yapay zekaya dev yatırım! Dünya pazarında gündem oldu. Kapsamlı izahname, Musk'ın 24 yıllık uzay şirketinin ne ölçüde bir yapay zekâ yatırımına dönüştüğünü de gözler önüne seriyor.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, 26,5 trilyon dolarlık potansiyel değeriyle yapay zekâyı SpaceX için açık ara en büyük pazar olarak tanımlıyor. Bu rakam, grubun Starlink internet hizmeti ve uzay operasyonlarından elde ettiği yaklaşık 2 trilyon dolarlık potansiyeli gölgede bırakıyor. Geçen yıl yapay zekâ donanımına yaklaşık 13 milyar dolar harcayan SpaceX, OpenAI, Anthropic ve Google gibi pazar liderlerini geriden takip ettiği bu iş segmenti için 6,4 milyar dolar faaliyet zararı kaydetti. Starlink'in 4,4 milyar dolarlık faaliyet geliri elde etmesine rağmen, bu durum şirketi net zarara sürükledi. Rakiple 45 milyar dolarlık anlaşma! Öte yandan Musk, inşa etmeyi başardığı fazla bilgi işlem kaynaklarını paraya çevirmenin bir yolunu buldu. Dosyada, rakip yapay zekâ şirketi Anthropic'in SpaceX'in amiral gemisi Colossus veri merkezlerinde alan kiralamak için yılda 15 milyar dolar ödeyeceği ortaya çıktı.

Şu an ile Mayıs 2029 arasında SpaceX'e 45 milyar dolar gelir getirebilecek olan bu anlaşma, donanım harcamalarını fazlasıyla telafi edecek. Ancak doğrudan bir rakibe kiralama kararı, Musk'ın kendi sohbet robotu Grok'un sınırlı bir kullanım oranına sahip olduğuna da işaret ediyor. Mars'ta koloni kurma şartı! Musk, 2025 yılında 54 bin dolar maaş aldı ancak milyarderin gelirinin büyük kısmı iki devasa hisse senedi paketinden oluşuyor. Ocak ayında SpaceX, Musk'a 1 milyar B Grubu hissesi değerinde bir paket verdi. Bu hisseler, şirketin "Mars'ta en az bir milyon nüfuslu kalıcı bir insan kolonisi" kurması ve piyasa değerini 7,5 trilyon dolara çıkaran bir dizi hedefi tutturması halinde geçerli olacak.

Mart ayında ise yönetim kurulu, daha önceki bir xAI ödülünün yerine kendisine 302,1 milyon hisse daha verdi. Bu hisseler de şirketin "Dünya dışı veri merkezlerini" tamamlaması ve değerini 6,6 trilyon dolara çıkaran 12 piyasa değeri hedefini gerçekleştirmesi halinde hak edilecek. Tesla hissedarları da kısa süre önce Musk için, iddialı hedeflere ulaşması halinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde olabilecek ayrı bir tazminat paketini onaylamıştı. Uzayda veri merkezleri kurulacak SpaceX, bilgi işlem altyapısındaki deneyimini, gücünü güneşten alan ve uzay boşluğuyla soğutulan devasa bir yörünge veri merkezleri ağı fırlatmak için kullanmak istiyor. Yapay zekâ bilgi işlem yükünü yörüngeye taşımak; Ay, Mars ve ötesinde trilyon dolarlık yeni pazarların ortaya çıkmasını kapsayan daha geniş fırsatlar yolundaki ilk adım olarak görülüyor. Kısa vadede bu hedefler, SpaceX'in 35 katlı bir binadan daha uzun olan yeniden kullanılabilir en yeni roketi Starship'in başarısına dayanıyor. Şirketin uyduları ucuza fırlatma kabiliyeti, 2023'ten bu yana her yıl yörüngeye taşınan tüm kütlenin yüzde 80'ini taşıyarak fırlatma pazarını köşeye sıkıştırmasına yardımcı oldu. Musk çarşamba öğleden sonra X platformunda yaptığı açıklamada, "Zamanla, özellikle yörünge veri merkezleriyle birlikte yapay zekâya son derece yüksek ölçekte hizmet vermeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, SpaceX halka arzıyla birlikte servetinde tarihi bir eşiği aşabilir. SpaceX'in haziran ayında yapılması beklenen halka arzıyla birlikte bireysel servetinde tarihi bir eşiği aşmaya hazırlanıyor. Şirketin milyar dolarlık hedef değerlemelerine ulaşması senaryosunda Musk'ın dünyadaki ilk trilyoner olma ihtimali bulunuyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, SpaceX halka arzıyla birlikte servetinde tarihi bir eşiği aşabilir. Şirketin beklenen halka arz değerlemesinin gerçekleşmesi halinde Musk’ın toplam servetinin 1 trilyon dolar seviyesini geçebileceği değerlendiriliyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, SpaceX halka arzıyla birlikte servetinde tarihi bir eşiği aşabilir. Şirketin beklenen halka arz değerlemesinin gerçekleşmesi halinde Musk’ın toplam servetinin 1 trilyon dolar seviyesini geçebileceği değerlendiriliyor.

Şirketin yayımladığı izahnameye göre Elon Musk, SpaceX’te yaklaşık 5,1 milyar hisseye ve kullanım fiyatı 8,39 dolar olan yaklaşık 350 milyon hisse opsiyonuna sahip bulunuyor. Bloomberg’in daha önce aktardığı 2 trilyon dolarlık hedef değerlemenin gerçekleşmesi halinde, Musk’ın yalnızca SpaceX kaynaklı servetinin devasa boyutlara ulaşacağı belirtiliyor. Mevcut durumda yaklaşık 292 milyar dolarlık Tesla hisseleri ve diğer şirketlerdeki paylarıyla birlikte toplam servetinin 1,1 trilyon doları aşabileceği öngörülüyor. SpaceX’in 1,75 trilyon dolar değerleme ile halka arz edilmesi halinde bile Musk’ın tarihte ilk kez “trilyon dolar servet” sınırını aşacağı ifade ediliyor. 'SÜPER SERVET' DÖNEMİ TARTIŞMASI! 54 yaşındaki Elon Musk, yaklaşık iki yıldır dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunuyor. Trilyon dolarlık servet ihtimali, teknoloji çağında bireysel servetin ulaştığı boyutu yeniden tartışmaya açtı. Destekçileri Musk’ı vizyoner bir girişimci ve teknoloji öncüsü olarak değerlendirirken eleştirmenleri bu ölçekte servetin ekonomik eşitsizliği artırdığını ve siyasi etkinin aşırı yoğunlaşmasına neden olduğunu savunuyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi, SpaceX’in mevcut değerini yaklaşık 1,03 trilyon dolar olarak hesaplıyor. Bu değerleme, şirketin Aralık 2025’teki 800 milyar dolarlık hisse satışına ve yapay zekâ girişimi xAI ile birleşmesine dayanıyor. SPACEX HALKA ARZI İÇİN TARİH BELLİ OLDU SpaceX halka arzının 11 Haziran’da fiyatlanması, hisselerin ise ertesi gün işlem görmeye başlaması bekleniyor. Piyasalarda gözler, halka arzın şirketin hedef değerlemesine ulaşıp ulaşamayacağına çevrildi.

MARS KOLONİSİ ŞARTI NASIL DİKKAT ÇEKTİ? Halka arz belgeleri, Musk’ın şirket içindeki sıra dışı prim sistemini de ortaya koydu. Buna göre Musk’ın ek hisse kazanabilmesi için yalnızca finansal hedeflerin değil, aynı zamanda bilim kurgu düzeyinde görülen operasyonel hedeflerin de gerçekleşmesi gerekiyor. En dikkat çekici senaryoda Musk’a 1 milyar adet kısıtlı hisse verilmesi planlanıyor. Bunun için SpaceX’in piyasa değerinin 7,5 trilyon doları aşması ve Mars’ta en az 1 milyon insanın yaşadığı kalıcı bir koloni kurulması şartı aranıyor. Bir diğer performans paketinde ise şirketin yaklaşık 6,6 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ve Dünya dışındaki veri merkezlerinin yılda 100 terawatt işlem gücü sunabilmesi gerekiyor. EN YAKIN RAKİBİNİN ÜÇ KATINI AŞABİLİR Elon Musk’ın bu hedeflere ulaşamasa bile uzun süre dünyanın en zengin kişisi konumunu koruyacağı değerlendiriliyor. Servetinin 1,1 trilyon dolara ulaşması halinde, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Larry Page’in yaklaşık 327,8 milyar dolarlık servetinin üç katından fazla bir büyüklüğe erişmiş olacak. SPACEX YÖNETİCİLERİ DE MİLYARDER OLABİLİR SpaceX halka arzı yalnızca Elon Musk’a değil, şirketin üst düzey yöneticilerine de önemli servet artışı sağlayabilir. Şirket Başkanı Gwynne Shotwell, Finans Direktörü Bret Johnsen ve yönetim kurulu üyesi Luke Nosek’in de şirketin 2 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşması halinde milyarderler arasına katılabileceği belirtiliyor. Elon Musk'ın tarihi yapay zeka davasında karar! Teknoloji dünyasının gözü kulağı uzun süredir silikon vadisinin iki devi, Elon Musk ve Sam Altman arasındaki tarihi davadaydı. Elon Musk'ın, kurucularından olduğu yapay zeka şirketi OpenAI ve teknoloji devi Microsoft'a karşı açtığı milyarlarca dolarlık dava nihayet sonuçlandı. California'da görülen davada 9 kişilik jüri heyeti, oy birliğiyle kararını verdi ve Elon Musk davayı kaybetti. ABD'li milyarderler Elon Musk ile Sam Altman arasında mahkemede sonuçlanan yapay zeka kavgası, bu teknolojinin insan öncelikli olup olmadığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi. ENERJİ DEVİ OLMAYA HAZIRLANIYOR! Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, uzaydaki yapay zeka veri merkezlerine enerji sağlama hedefi kapsamında Austin yakınlarında 10 gigawatt kapasiteli büyük bir güneş enerjisi üretim tesisi kurmayı planladığı bildirildi. Bloomberg'in ulaştığı ve Bastrop County yetkililerine sunulan izin belgelerine göre, Teksas'ın Bastrop kentinde kurulacak tesis, her biri 5 gigawatt güneş hücresi üretim kapasitesine sahip iki bölümden oluşacak. Söz konusu yatırımın SpaceX'in halka arz başvurusunda da yer aldığı Bastrop tesisini bu yıl iki kat büyütme planının bir parçası olduğu belirtildi. Şirketin yeni Starlink ürünlerinin yanı sıra güneş hücreleri de üretmeyi hedeflediği kaydedildi. Austin Business Journal, bu ayın başlarında SpaceX'in 1 milyon metrekareyi aşan büyüklükte bir güneş enerjisi üretim tesisi inşa etmeyi planladığını aktarmıştı. Elon Musk, Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, yapay zeka altyapısının büyümesini sınırlayan enerji darboğazına çözüm olarak güneş enerjisini gördüğünü söylemişti. Musk, Tesla ve SpaceX için önümüzdeki üç yıl içinde ABD'de yıllık 100 gigawatt güneş enerjisi üretim kapasitesi oluşturmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Ayrıca ülkedeki en büyük güneş enerjisi üreticisi olan First Solar'ın yıllık yaklaşık 14 gigawatt yerli üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi. American Clean Power Association tarafından yayımlanan rapora göre, ABD'nin yıllık 60 gigawattın üzerinde güneş paneli üretim kapasitesi bulunuyor. Ancak üretimin büyük bölümü, yurt dışında üretilen silikon bazlı hücrelerin montajına dayanıyor.

