Dünyanın en zengin insanı Elon Musk yine yaptı yapacağını: Dev anlaşma! Trilyoner olmaya hazırlanıyor! Rakip oluyor

MARS KOLONİSİ ŞARTI NASIL DİKKAT ÇEKTİ? Halka arz belgeleri, Musk’ın şirket içindeki sıra dışı prim sistemini de ortaya koydu. Buna göre Musk’ın ek hisse kazanabilmesi için yalnızca finansal hedeflerin değil, aynı zamanda bilim kurgu düzeyinde görülen operasyonel hedeflerin de gerçekleşmesi gerekiyor. En dikkat çekici senaryoda Musk’a 1 milyar adet kısıtlı hisse verilmesi planlanıyor. Bunun için SpaceX’in piyasa değerinin 7,5 trilyon doları aşması ve Mars’ta en az 1 milyon insanın yaşadığı kalıcı bir koloni kurulması şartı aranıyor. Bir diğer performans paketinde ise şirketin yaklaşık 6,6 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ve Dünya dışındaki veri merkezlerinin yılda 100 terawatt işlem gücü sunabilmesi gerekiyor. EN YAKIN RAKİBİNİN ÜÇ KATINI AŞABİLİR Elon Musk’ın bu hedeflere ulaşamasa bile uzun süre dünyanın en zengin kişisi konumunu koruyacağı değerlendiriliyor. Servetinin 1,1 trilyon dolara ulaşması halinde, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Larry Page’in yaklaşık 327,8 milyar dolarlık servetinin üç katından fazla bir büyüklüğe erişmiş olacak. SPACEX YÖNETİCİLERİ DE MİLYARDER OLABİLİR SpaceX halka arzı yalnızca Elon Musk’a değil, şirketin üst düzey yöneticilerine de önemli servet artışı sağlayabilir. Şirket Başkanı Gwynne Shotwell, Finans Direktörü Bret Johnsen ve yönetim kurulu üyesi Luke Nosek’in de şirketin 2 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşması halinde milyarderler arasına katılabileceği belirtiliyor. Elon Musk'ın tarihi yapay zeka davasında karar! Teknoloji dünyasının gözü kulağı uzun süredir silikon vadisinin iki devi, Elon Musk ve Sam Altman arasındaki tarihi davadaydı. Elon Musk'ın, kurucularından olduğu yapay zeka şirketi OpenAI ve teknoloji devi Microsoft'a karşı açtığı milyarlarca dolarlık dava nihayet sonuçlandı. California'da görülen davada 9 kişilik jüri heyeti, oy birliğiyle kararını verdi ve Elon Musk davayı kaybetti. ABD'li milyarderler Elon Musk ile Sam Altman arasında mahkemede sonuçlanan yapay zeka kavgası, bu teknolojinin insan öncelikli olup olmadığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi. ENERJİ DEVİ OLMAYA HAZIRLANIYOR! Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in, uzaydaki yapay zeka veri merkezlerine enerji sağlama hedefi kapsamında Austin yakınlarında 10 gigawatt kapasiteli büyük bir güneş enerjisi üretim tesisi kurmayı planladığı bildirildi. Bloomberg'in ulaştığı ve Bastrop County yetkililerine sunulan izin belgelerine göre, Teksas'ın Bastrop kentinde kurulacak tesis, her biri 5 gigawatt güneş hücresi üretim kapasitesine sahip iki bölümden oluşacak. Söz konusu yatırımın SpaceX'in halka arz başvurusunda da yer aldığı Bastrop tesisini bu yıl iki kat büyütme planının bir parçası olduğu belirtildi. Şirketin yeni Starlink ürünlerinin yanı sıra güneş hücreleri de üretmeyi hedeflediği kaydedildi. Austin Business Journal, bu ayın başlarında SpaceX'in 1 milyon metrekareyi aşan büyüklükte bir güneş enerjisi üretim tesisi inşa etmeyi planladığını aktarmıştı. Elon Musk, Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, yapay zeka altyapısının büyümesini sınırlayan enerji darboğazına çözüm olarak güneş enerjisini gördüğünü söylemişti. Musk, Tesla ve SpaceX için önümüzdeki üç yıl içinde ABD'de yıllık 100 gigawatt güneş enerjisi üretim kapasitesi oluşturmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Ayrıca ülkedeki en büyük güneş enerjisi üreticisi olan First Solar'ın yıllık yaklaşık 14 gigawatt yerli üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi. American Clean Power Association tarafından yayımlanan rapora göre, ABD'nin yıllık 60 gigawattın üzerinde güneş paneli üretim kapasitesi bulunuyor. Ancak üretimin büyük bölümü, yurt dışında üretilen silikon bazlı hücrelerin montajına dayanıyor.