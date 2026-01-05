Yunanistan’ın skandal “Erdoğan” paylaşımına Türkiye’deki muhalifler bile isyan etti! Uğur Dündar ve Oğuzhan Uğur ağzına geleni söyledi
Yunanistanlı siyasetçi Failos Kranidiotis'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD askerleri tarafından tutuklandığını gösteren yapay zeka destekli fotoğrafı sosyal medyada yayınlaması infiale yol açtı. Uğur Dündar "pişman ederiz derken, Oğuzhan Uğur da "25 yıldır AKP'ye muhalifim. Ancak böyle bir kareye izin vermemek için saniye düşünmez, canımı bile veririm!" ifadelerini kullandı. Söz konusu yorumlar, “Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir” dedirtti.