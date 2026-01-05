Yunanistan’ın skandal “Erdoğan” paylaşımına Türkiye’deki muhalifler bile isyan etti! Uğur Dündar ve Oğuzhan Uğur ağzına geleni söyledi

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Kranidiotis adlı Yunanistanlı bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımına ateş püskürdü. Devletin zirvesine yapılan hakaretin Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış sayılacağını belirten Uğur Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tayyip Erdoğan’ı sevmeyebilir, sert şekilde eleştirebiliriz. Nitekim ben icraatını eleştiriyorum. Ayrıca ona hiçbir zaman oy vermemiş olabiliriz. Ancak kendisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makamında halkın oylarıyla oturmakta ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatını taşımaktadır. Sınırları zorlamayı deneyen hadsizler şunu iyi bilmelidir: Sonunuz yine denize dökülmek olur. Sizin gibi tarih okumamış cahiller için çok büyük sözler bunlar… Pişman ederiz…"