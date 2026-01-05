  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! İşte memur ve emeklilerin zam oranı

TÜİK duyurdu: Kira zam oranları açıklandı!

İşte mucizevi karışımın tarifi ve uygulama adımları! 3 basit malzemeyle beyaz saçtan kurtulun

30 bin dolar koydu, 400 bin kazandı! Trump’ın oğluna Maduro bahsi suçlaması

Eksi 30 derecede defin mümkün mü? Erzurum’da defin için sıra dışı hazırlık

Ankara böyle zulüm görmedi: '3 aydır yaşamlarımız felç oldu'

Sahte ilanlarla 500 kişiyi yaktılar: Yerlikaya’dan dolandırıcılara tokat gibi operasyon! 250 milyonluk vurgunda 25 tutuklama

TBMM'nin bu haftaki gündemi belli oldu! İşte görüşülecek kanun teklifleri

Trump’tan art arda saldırı mesajları! Yeni hedefini duyurdu

Simpsonların yeni tahmini gündem oldu! Bu kadarı da pes dedirtti!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Yunanistan’ın skandal "Erdoğan" paylaşımına Türkiye’deki muhalifler bile isyan etti! Uğur Dündar ve Oğuzhan Uğur ağzına geleni söyledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan’ın skandal “Erdoğan” paylaşımına Türkiye’deki muhalifler bile isyan etti! Uğur Dündar ve Oğuzhan Uğur ağzına geleni söyledi

Yunanistanlı siyasetçi Failos Kranidiotis'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD askerleri tarafından tutuklandığını gösteren yapay zeka destekli fotoğrafı sosyal medyada yayınlaması infiale yol açtı. Uğur Dündar "pişman ederiz derken, Oğuzhan Uğur da "25 yıldır AKP'ye muhalifim. Ancak böyle bir kareye izin vermemek için saniye düşünmez, canımı bile veririm!" ifadelerini kullandı. Söz konusu yorumlar, “Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir” dedirtti.

1
#1
Foto - Yunanistan’ın skandal "Erdoğan" paylaşımına Türkiye’deki muhalifler bile isyan etti! Uğur Dündar ve Oğuzhan Uğur ağzına geleni söyledi

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının yankıları sürüyor. Ulusararası hukuku çiğneyen ABD'nun bu adımını, fırsat bilen Yunanistan'daki Türkiye düşmanı çevrelerden şaşırtmayan bir hareket geldi. Yunanistanlı siyasetçi Failos Kranidiotis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD narko terör birimleri tarafından yakalandığını gösteren bir yapay zeka destekli fotoğraf paylaştı. Tepki çeken paylaşıma Türkiye'den tepkiler gecikmedi.

#2
Foto - Yunanistan’ın skandal "Erdoğan" paylaşımına Türkiye’deki muhalifler bile isyan etti! Uğur Dündar ve Oğuzhan Uğur ağzına geleni söyledi

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Kranidiotis adlı Yunanistanlı bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımına ateş püskürdü. Devletin zirvesine yapılan hakaretin Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış sayılacağını belirten Uğur Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tayyip Erdoğan’ı sevmeyebilir, sert şekilde eleştirebiliriz. Nitekim ben icraatını eleştiriyorum. Ayrıca ona hiçbir zaman oy vermemiş olabiliriz. Ancak kendisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makamında halkın oylarıyla oturmakta ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatını taşımaktadır. Sınırları zorlamayı deneyen hadsizler şunu iyi bilmelidir: Sonunuz yine denize dökülmek olur. Sizin gibi tarih okumamış cahiller için çok büyük sözler bunlar… Pişman ederiz…"

#3
Foto - Yunanistan’ın skandal "Erdoğan" paylaşımına Türkiye’deki muhalifler bile isyan etti! Uğur Dündar ve Oğuzhan Uğur ağzına geleni söyledi

Bu küstah paylaşımla ilgili ise en net tepkilerden birisi de Oğuzhan Uğur'dan geldi. Uğur, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - Yunanistan’ın skandal "Erdoğan" paylaşımına Türkiye’deki muhalifler bile isyan etti! Uğur Dündar ve Oğuzhan Uğur ağzına geleni söyledi

"Bak Çüküvantis kardeş. 25 yıldır Akp’ye muhalifim. Ancak böyle bir kareye izin vermemek için saniye düşünmez, canımı bile veririm! Hepimiz veririz. Dedene sor. Yine de kızamıyorum sana… Yazık sonuçta… Şu kareye Yunan askeri yerine Amerikan askeri koyacak kadar da eziksiniz. Sen ABD’den medet ummaya devam et. Biz çok şükür bize yeteriz. Evimizdeki meseleleri yine evimizde çözeriz. İnanmazsın… Babana sor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Dünya

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdıkları haydut operasyonun ardından yeni açıklama yaptı. Afganista..
Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı
Gündem

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyarete gelen MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı'yı kabul etti. Yıllardır Osmaniye'den m..
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?
Dünya

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

İran'da enflasyon ve paranın rekor değer kaybının ardından başlayan protestolar sekizinci gününde sürüyor. Protestolar, can kaybı tekrar baş..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar
Gündem

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Ortadoğu’da kartlar yeniden karılıyor. The Jerusalem Post gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, İsrail ve Suriye’den üst düzey isimler, Wa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23