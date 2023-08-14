Yunanistan'dan itiraf! Türkler gücünün gölgesinden kazanıyor

Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı; 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen gün ortaya çıktı: 1) Annan Planı için nostaljik, Kıbrıs sorununa, ancak her iki devletin gerçekleri temelinde bir çözümü tartışmaya hazır olduğunu ilan etti.' Erdoğan'ın Ege'deki adaların silahsızlandırılması ile ilgili de konuştuğunu hatırlatan Yunan haber platformu 'Ege adalarının silahsızlandırılması konusuna açıklık getirerek, aslında bu konuyu Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı son görüşmede gündeme getirdiğini iddia ediyor' dedi. 'Silahsızlanma, buzdağının görünen kısmıdır. Tüm gördüğümüz bu. Göremediğimiz şeyler var ama bu onların olmadığı anlamına gelmez' diyen In.gr Ege ve Akdeniz'deki Türk üsleri içine şu değerlendirmede bulundu; 'Birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde tamamen kontrollü bir Türk denizi oluştururlar'