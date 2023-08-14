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Yunanistan'dan itiraf! Türkler gücünün gölgesinden kazanıyor

2023-08-14 11:24:32
Yunanistan'dan itiraf! Türkler gücünün gölgesinden kazanıyor

Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor. Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken komşu basını provokatif bir habere imza attı.

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Foto - Yunanistan'dan itiraf! Türkler gücünün gölgesinden kazanıyor

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Foto - Yunanistan'dan itiraf! Türkler gücünün gölgesinden kazanıyor

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Foto - Yunanistan'dan itiraf! Türkler gücünün gölgesinden kazanıyor

Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı; 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen gün ortaya çıktı: 1) Annan Planı için nostaljik, Kıbrıs sorununa, ancak her iki devletin gerçekleri temelinde bir çözümü tartışmaya hazır olduğunu ilan etti.' Erdoğan'ın Ege'deki adaların silahsızlandırılması ile ilgili de konuştuğunu hatırlatan Yunan haber platformu 'Ege adalarının silahsızlandırılması konusuna açıklık getirerek, aslında bu konuyu Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı son görüşmede gündeme getirdiğini iddia ediyor' dedi. 'Silahsızlanma, buzdağının görünen kısmıdır. Tüm gördüğümüz bu. Göremediğimiz şeyler var ama bu onların olmadığı anlamına gelmez' diyen In.gr Ege ve Akdeniz'deki Türk üsleri içine şu değerlendirmede bulundu; 'Birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde tamamen kontrollü bir Türk denizi oluştururlar'

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Foto - Yunanistan'dan itiraf! Türkler gücünün gölgesinden kazanıyor

'KAYBEDEN TARAF YUNANİSTAN OLACAK' 'Yani adalar askerden arındırılsın ya da arındırılmasın, Türkiye denize hakim olmak ve anakara Yunanistan'ı tehdit etmek istiyor' iddiasını dile getiren In.gr diyalogda veya uluslararası mahkemede bir uzlaşmaya varılsa bile kaybeden tarafın Yunanistan olacağını yazdı. 'Atina, Kıbrıs düşerse onun da düşeceğini göremiyor' diyen Yunan haber platformu haberin devamında şu iddiada bulundu; 'Kıbrıs ise herhangi bir olumlu işaret olmaksızın diyalog konuşulduğu için Türk tehdidinin yatıştırıldığı yanılgısı içinde yaşıyor.'

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