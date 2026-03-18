SON DAKİKA
Yunanistan semalarında görünmez hareketlilik: Stratejik silah kadraja yakalandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunanistan semalarında görünmez hareketlilik: Stratejik silah kadraja yakalandı

İran savaşı nedeniyle Doğu Akdeniz ve Ege'de sıcak günler yaşanırken Larissa semalarında beliren bir hava aracı gündeme oturdu.

Foto - Yunanistan semalarında görünmez hareketlilik: Stratejik silah kadraja yakalandı

Yunanistan’ın Larisa (Yenişehir) kenti, geçtiğimiz hafta sonu gökyüzünde beliren gizemli bir hava aracıyla çalkalanıyor. Ulusal ve yerel Yunan basını uçağın havada görülen fotoğraflarını yayınladı.

Yunanistan’ın Teselya bölgesi Larisa’daki 110. Hava Kanadı (110 PM) yakınlarında görüntülenen ve alışılmışın dışındaki tasarımıyla dikkat çeken devasa uçak, askeri çevrelerde ve halk arasında büyük heyecan yarattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, “yarasa kanat” formundaki bu sıradışı hava aracı, teknik bir arıza nedeniyle Larissa’daki askeri hava üssüne acil iniş yaptı. Görgü tanıkları ve paylaşılan fotoğraflar, uçağın dünya üzerindeki en gelişmiş stratejik bombardıman uçaklarından biri olan ABD yapımı Northrop Grumman B-2 Spirit olduğunu düşündürüyor.

Onlarissa.gr tarafından yayınlanan kareler, uçağın fütüristik yapısını gözler önüne sererken uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: B-2 Spirit İhtimali: Eğer bu uçak efsanevi B-2 Spirit ise, bölgenin ABD’nin stratejik askeri planlamalarındaki hayati önemini bir kez daha kanıtlıyor.

RQ-170 “Sentinel” İhtimali: Diğer bir iddiaya göre ise görüntülenen araç, bir pilot tarafından değil, uzaktan kumanda edilen bir “stealth” (görünmez) drone. İlk kez 2007’de Afganistan’da, ardından Güney Kore’de görülen ve en son 2026 yılındaki Venezuela müdahalesinde aktif rol oynadığı bilinen RQ-170 tipi insansız hava aracı olma ihtimali de oldukça yüksek.

Hangi model olursa olsun, ABD’nin en hassas hava teknolojilerinden birinin Larisa semalarında görülmesi, Ege ve Doğu Akdeniz hattındaki askeri hareketliliğin yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

Henüz resmi makamlardan uçağın kimliğine veya arızanın detaylarına dair bir açıklama gelmiş değil. BİRLİK GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Abartmayın bir dronelik işi var
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
