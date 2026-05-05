Yunan basınından tarihi itiraf: "Türkiye Avrupa’nın vazgeçilmez gücü oldu, bizim için çok zor zamanlar başlıyor"
Yunan basınından tarihi itiraf: "Türkiye Avrupa'nın vazgeçilmez gücü oldu, bizim için çok zor zamanlar başlıyor"

Yunanistan’ın önde gelen mecralarından Europost, Türkiye’nin savunma sanayii ve diplomasideki yükselişini manşete taşıyarak Avrupa’nın güvenliğinde Ankara’nın artık kilit aktör olduğunu itiraf etti. Analizde, Bayraktar TB2’lerin başarısından enerji koridoru stratejilerine kadar pek çok faktörün Atina’nın bölgesel tezlerini zayıflattığı vurgulandı. Atina yönetimine "acil uyum" çağrısı yapan Yunan basını, Türkiye’nin küresel bir güç merkezi haline gelişinin geri döndürülemez bir gerçek olduğunu yazdı.

Haberde, özellikle ABD’nin Avrupa üzerindeki askeri ve siyasi etkisinin azalmasıyla oluşan boşluğu Türkiye’nin doldurduğuna dikkat çekildi. Avrupa ülkelerinin stratejik ortak arayışında Ankara’yı kilit aday olarak gördüğü belirtilirken, bu durumun Yunanistan’ın bölgesel tezlerini savunmasını zorlaştıracağı ifade edildi. Türkiye’nin sadece askeri bir müttefik değil, aynı zamanda taraflar arasında mekik dokuyan bir "diplomatik köprü" olduğu hatırlatıldı.

Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki sıçramasına ayrı bir parantez açan Yunan basını, şu değerlendirmelere yer verdi: Bayraktar TB2 gibi sistemlerin savaş sahasındaki başarısı, Türkiye’yi küresel bir tedarikçi konumuna yükseltti.

Avrupa Birliği’nin gündemindeki "İHA duvarı" projesinde Türkiye’nin teknolojik ortak olarak görülmesi, Ankara’nın elini güçlendiriyor. İngiltere ile yürütülen Eurofighter süreci ve enerji koridoru olma özelliği, Türkiye’yi Avrupa güvenliğinin merkezine yerleştiriyor. Ankara’nın artan diplomatik esnekliği ve askeri takviyelerinin, Atina’nın Ege ve Doğu Akdeniz’deki hareket alanını kısıtladığı itiraf edildi.

Haberin sonuç kısmında, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi devlerin Ankara ile ilişkilerini derinleştirmesinin dengeleri tamamen değiştireceği savunularak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde kilit oyuncu olarak yükselişi, çağın belirleyici gelişmelerinden biridir. Atina için bu yeni gerçeklik, bölgedeki dengelerin hızla değişmesi nedeniyle acil uyum ve stratejik takviye gerektiriyor."

