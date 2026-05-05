Yunan basınından tarihi itiraf: “Türkiye Avrupa’nın vazgeçilmez gücü oldu, bizim için çok zor zamanlar başlıyor”

Yunanistan’ın önde gelen mecralarından Europost, Türkiye’nin savunma sanayii ve diplomasideki yükselişini manşete taşıyarak Avrupa’nın güvenliğinde Ankara’nın artık kilit aktör olduğunu itiraf etti. Analizde, Bayraktar TB2’lerin başarısından enerji koridoru stratejilerine kadar pek çok faktörün Atina’nın bölgesel tezlerini zayıflattığı vurgulandı. Atina yönetimine "acil uyum" çağrısı yapan Yunan basını, Türkiye’nin küresel bir güç merkezi haline gelişinin geri döndürülemez bir gerçek olduğunu yazdı.