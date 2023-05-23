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Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne

2023-05-23 18:02:26
Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne

Birçok kişi marketten aldığı yumurtaları eve gelip kartonundan çıkarıyor ve tek tek yıkayarak buzdolabına yerleştiriyor. Satın alınan yumurtaların yıkanıp yıkanmaması konusunda yıllardır süregelen bir kafa karışıklığı var. Bazıları kabukta kalabilen dışkı kaynaklı bakteriler yüzünden yumurtaların yıkanıp dolaba kaldırılmasını savunurken bazıları ise bunun aslında yumurtayı daha fazla sağlığa zararlı hale getirdiğini iddia ediyor. Ancak bilimsel çalışmalar bunun yanlış olduğunu savunuyor. Gelin bakalım, bilim bu konuda ne diyor? Diğer bir deyişle yumurta gerçekten yıkanır mı? Sebebi ise çok ilginç.

#1
Foto - Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne

Birçok kişi marketten aldığı yumurtaları eve gelip kartonundan çıkarıyor ve tek tek yıkayarak buzdolabına yerleştiriyor. .Peki bu ne kadar doğru ? Bakterilerden ve dış kabuğundaki pisliklerden arındırmak için yıkadığımız yumurtalar aslında bu şekilde daha fazla zarar görüyor. Zira yıkama, yumurtanın koruyucu dış katmanına zarar vererek onu inceltiyor. Bu da kabukta bulunan zararlı mikroorganizmaların, salmonella bakterisinin yıkama sebebiyle açılan mikroskobik gözeneklerden yumurtanın içine kolayca girmesine neden oluyor. Diğer bir deyişle yumurtayı özellikle soğuk suyla yıkadığınız zaman kabuğundaki koruyucu tabakaya zarar veriyorsunuz ve bakterilerin direkt olarak yumurtanın yenecek kısmına bulaşmasına yol açıyorsunuz. Peki ne yapmalı?

#2
Foto - Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne

Yumurta nasıl saklanmalı? Yumurtayı yıkamanın sandığımız kadar masum olmadığını öğrendik. Peki yumurtayı aslında nasıl saklamalı, muhafaza etmeliyiz? Uzmanlar, yumurtaların yıkanmadan, satın alınan karton kutudan çıkarılmadan saklanmasını savunuyorlar. 0-5 derece arasında muhafaza edilmesi gereken yumurtaları karton kutuda saklamak onun ışıktan ve dolaptaki diğer kokulardan koruyacaktır. Ayrıca bu sayede yumurtadaki salmonella bakterisinin buzdolabındaki diğer yiyecek ve içeceklere çapraz bulaşma yoluyla geçmesini engellemiş olacaksınız. Kabuğa verilen zarar ya da yıkama işlemleri bu katmanın ilerlemesine ve poların ürününe beraberinde beraberinde geçirgenliğin artması neden olur. Son olarak yumurtaları yerleştirdikten sonra kabuktaki dışkı kaynaklı hastalıklar sebebiyle başka bir gıdaya dokunmadan ellerinizi yıkamanız da yerinde bir karar olacaktır.

#3
Foto - Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne

Peki yumurtayı aslında nasıl saklamalı, muhafaza etmeliyiz? Yumurta buzdolabında nasıl saklanır? Haşlanmış yumurta saklanır mı? Yumurta kaç günde bozulur? İşte, yumurtayı oda sıcaklığında ve buzlukta saklama yöntemleri:

#4
Foto - Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne

Yumurta, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Aynı zamanda yemeklerde ve hamur işi tariflerde de kullanılan yumurta, dışarıdan alınması gereken amino asitleri içerir. Ayrıca kaliteli protein bakımından da zengindir. Haşlama, kızartma ve fırınlama yöntemleriyle pişirilen yumurta, doğru koşullarda saklandığında tazeliğini uzun süre korur. Bozuk Yumurta Nasıl Anlaşılır? Zararı! Ortalama 12-72 saat içerisinde karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateşlenme ile gıda zehirlenmesi belirtileri başlar. Özetle, bozuk yumurta yenirse salmonella bakterisi nedeniyle gıda zehirlenmesine neden olur ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

#5
Foto - Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne

Yumurta Nasıl Saklanır? Yumurta, oda sıcaklığında 2-3 haftaya kadar saklanabilir. Yumurtanın raf ömrünün uzun olması ve tazeliğinin korunması için buzdolabına konması gerekir. Ancak buzdolabının kapağına koymak yerine, karton kutusuyla birlikte alttaki raflara koymanız daha doğru olacaktır. Buzdolabı kapağı sürekli açılıp kapandığı için, ortamda ısı değişimleri olur. Yumurtaların ısı değişiminden etkilenmemesi için kapak yerine orta raflara koymak gerekir. Yumurtayı buzdolabına koymadan önce yıkamayın. Bunun yerine pişirmeden hemen önce yıkamayı tercih edebilirsiniz. Taze yumurta buzdolabında 6 haftaya kadar muhafaza edilebilir. Kırılmış Yumurta Nasıl Saklanır? Kırılmış yumurta, oda sıcaklığında saklanmamalıdır. Çünkü bu durum, yumurtada bakterilerin üremesine neden olur. Kırılmış yumurtayı saklama kapına yerleştirip kapağını kapatarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. Kırılmış yumurta 3-4 gün içinde tüketilmelidir. Çırpılmış Yumurta Bozulur Mu? Yumurtayı buzlukta saklamak istiyorsanız, mutlaka içini bir kaba boşaltmanız ve çırpmanız gerekir. Çırptığınız yumurtaları buz kalıplarına dökerek buzluğa atabilirsiniz.

#6
Foto - Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne

Donmuş yumurtanın raf ömrü daha uzun olacaktır. Ancak donmuş yumurtanın tadında değişiklikler olacağını da unutmamanız gerekir. Eğer yumurta buzlukta uzun süre beklediyse, tüketilmemesi önerilir. Haşlanmış Yumurta Nasıl Saklanır? Haşlanmış yumurtayı içi buz dolu suya koyarak soğutun. Bu kabı mutfağın en soğuk yerine veya buzdolabına yerleştirin. Yumurtanın durduğu suyu 2 günde bir değiştirin. Haşlanmış yumurtayı bu şekilde 4-5 gün saklayabilirsiniz. Haşlanmış yumurtayı dondurabilirsiniz. Haşlanan yumurtaların kabuklarını soyun, uygun bir kap içerisine yumurtaları yerleştirin. Dondurucuda yumurtayı 3 aya kadar saklayabilirsiniz. Haşlanmış yumurta ile salamura yapabilirsiniz. Ancak yumurtanın besin değerlerini kaybetmemesi ve bayatlamaması için, haşlama işleminden hemen sonra tüketilmesi önerilir.

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