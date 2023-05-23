2023-05-23 18:02:26 Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne
Birçok kişi marketten aldığı yumurtaları eve gelip kartonundan çıkarıyor ve tek tek yıkayarak buzdolabına yerleştiriyor. Satın alınan yumurtaların yıkanıp yıkanmaması konusunda yıllardır süregelen bir kafa karışıklığı var. Bazıları kabukta kalabilen dışkı kaynaklı bakteriler yüzünden yumurtaların yıkanıp dolaba kaldırılmasını savunurken bazıları ise bunun aslında yumurtayı daha fazla sağlığa zararlı hale getirdiğini iddia ediyor. Ancak bilimsel çalışmalar bunun yanlış olduğunu savunuyor. Gelin bakalım, bilim bu konuda ne diyor? Diğer bir deyişle yumurta gerçekten yıkanır mı? Sebebi ise çok ilginç.