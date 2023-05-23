Yumurta neden yıkanmaz? Bozuk yumurtanın acı reçetesi pahalıya patlayabilir! Sebebi çok ilginç, bakın ne

Yumurta Nasıl Saklanır? Yumurta, oda sıcaklığında 2-3 haftaya kadar saklanabilir. Yumurtanın raf ömrünün uzun olması ve tazeliğinin korunması için buzdolabına konması gerekir. Ancak buzdolabının kapağına koymak yerine, karton kutusuyla birlikte alttaki raflara koymanız daha doğru olacaktır. Buzdolabı kapağı sürekli açılıp kapandığı için, ortamda ısı değişimleri olur. Yumurtaların ısı değişiminden etkilenmemesi için kapak yerine orta raflara koymak gerekir. Yumurtayı buzdolabına koymadan önce yıkamayın. Bunun yerine pişirmeden hemen önce yıkamayı tercih edebilirsiniz. Taze yumurta buzdolabında 6 haftaya kadar muhafaza edilebilir. Kırılmış Yumurta Nasıl Saklanır? Kırılmış yumurta, oda sıcaklığında saklanmamalıdır. Çünkü bu durum, yumurtada bakterilerin üremesine neden olur. Kırılmış yumurtayı saklama kapına yerleştirip kapağını kapatarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. Kırılmış yumurta 3-4 gün içinde tüketilmelidir. Çırpılmış Yumurta Bozulur Mu? Yumurtayı buzlukta saklamak istiyorsanız, mutlaka içini bir kaba boşaltmanız ve çırpmanız gerekir. Çırptığınız yumurtaları buz kalıplarına dökerek buzluğa atabilirsiniz.