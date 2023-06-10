Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde konut fiyatlarında gerileme yaşandığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran, “Merkez Bankası'nın faiz yükselteceği beklentisi konut fiyatlarının gerilemesi neden oldu. Şu anda konut fiyatlarında yüzde 20 gibi bir düşüş var. Faiz artırımı devam ederse düşüşün tüm Türkiye’ye yayılacağını düşünüyorum. Şu anda konuta talep çok az.