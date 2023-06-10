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Ekonomi
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Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

2023-06-10 19:58:35
Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Merkez Bankası’nın faizde artışa gideceği beklentisinin konut fiyatlarını yüzde 20 düşürdüğü belirtiliyor.

#1
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Şimdilik bu düşüş Beşiktaş’ta olan dairelere yansıdı ancak emlakçılar, faiz artışının devam etmesi sonucunda konut fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’ye yayılacağını söyledi.

#2
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle gözler Merkez Bankası'nın faiz politikasına çevrildi.

#3
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Piyasada Merkez Bankası'nın ilk toplantıda faizi artıracağı yönünde beklenti oluştu. Faiz artışı tahmini son dönemde yatırım aracı olarak görülen konutta talebi düşürdü.

#4
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Talepteki gerileme fiyatlara gerileme olarak yansıdı. İstanbul Beşiktaş’ta daire fiyatları yüzde 20 düştü.

#5
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Faizde artışa gidilmesinin konut fiyatlarının genelinde düşüşe neden olacağı öngörülüyor. Emlakçılar yaklaşık 2 aydır konut satamadıklarını söyledi.

#6
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde konut fiyatlarında gerileme yaşandığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran, “Merkez Bankası'nın faiz yükselteceği beklentisi konut fiyatlarının gerilemesi neden oldu. Şu anda konut fiyatlarında yüzde 20 gibi bir düşüş var. Faiz artırımı devam ederse düşüşün tüm Türkiye’ye yayılacağını düşünüyorum. Şu anda konuta talep çok az.

#7
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Faizlerin yükselmesi bunu daha da tetikleyecektir.

#8
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Yaşanan durgunluk seçim öncesinde de vardı şu anda da devam ediyor.

#9
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Telefonlarımız çok az çalıyor desek yeridir. Yaklaşık 2 aydır daire satamıyorum.

#10
Foto - Yüksekten satarız diye alanlar pişman olabilir

Ev sahipleri geliyor fakat dairelerini şu fiyattan sat gibi tekliflerle geliyorlar. Bizler ev satacak vatandaşlara piyasa değerlendirmesi yaparak fiyatta veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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