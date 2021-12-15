  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
3
Yüksekten düşen öğrenci ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

2021-12-15 16:47:42
Yüksekten düşen öğrenci ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir okulun penceresinden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ebutalip Özer (18), sabah saatlerinde, okulun 5. katındaki sınıfın penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Ders başlamadan gerçekleştiği belirtilen olayda önce bir aracın üzerine ardından sokağa düşen Özer, yaralandı. Özer, çevreden görenlerin durumu bildirmesiyle gelen ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Özer, sağlık durumunun ağır olması yüzünden zaman kaybedilmemesi amacıyla ilçeye gönderilen ambulans helikopter ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

#1
Foto - Oltulu esnaf Şeref Polat, AA muhabirine, depremde binası hasar gören imam hatip lisesi öğrencilerinin daha önce dershane olan binada eğitim gördüğünü belirterek, sabah saatlerinde bir öğrencinin pencereden düşerek yaralandığını söyledi. Özer düştükten sonra olayı fark ettiğini anlatan Polat, “Sabah bir gürültüyle dışarı çıktık. Geldiğimizde çocuğun aracın köşesine, oradan da yere düştüğünü gördük. 5. kattan düştüğünü öğrendik. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler.” dedi.

Oltulu esnaf Şeref Polat, AA muhabirine, depremde binası hasar gören imam hatip lisesi öğrencilerinin daha önce dershane olan binada eğitim gördüğünü belirterek, sabah saatlerinde bir öğrencinin pencereden düşerek yaralandığını söyledi. Özer düştükten sonra olayı fark ettiğini anlatan Polat, “Sabah bir gürültüyle dışarı çıktık. Geldiğimizde çocuğun aracın köşesine, oradan da yere düştüğünü gördük. 5. kattan düştüğünü öğrendik. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler.” dedi.

#2
Foto - Olay yerine gelen polislerde okul ve Özer'in düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Öğrencinin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay yerine gelen polislerde okul ve Özer'in düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Öğrencinin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Konuşmasını yarıda kesti! Gelen notu okuyan Soylu'ya alkış yağmuru
Gündem

Konuşmasını yarıda kesti! Gelen notu okuyan Soylu'ya alkış yağmuru

Ankara'da bir programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşması sırasında getirilen notu okuyup terör örgütü PKK'ya vurulan son darb..
Japon doktorlardan “fetal tedavi” müjdesi
Kadın - Aile

Japon doktorlardan “fetal tedavi” müjdesi

Japonya’da bir grup doktor, ciddi kalp rahatsızlığı bulunan bir bebeğin "fetal tedavi" adı verilen bir teknikle anne karnında başarılı bir ş..
50 ilde araç stokçularına operasyon! Hepsinden hesap sorulacak
Otomotiv

50 ilde araç stokçularına operasyon! Hepsinden hesap sorulacak

Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 ..
Japon bilim insanları Covid-19'a iyi gelen meyveyi açıkladı
Gündem

Japon bilim insanları Covid-19'a iyi gelen meyveyi açıkladı

Japon bilim insanlarının yaptığı deneysel çalışma, Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesinin Covid-19'a yakalanma veya şiddetli sempt..
Kanal İstanbul’u bırak kalan İstanbul’a bak
Gündem

Kanal İstanbul’u bırak kalan İstanbul’a bak

Hiçbir proje geliştirip hiçbir icraata imza atamadığı gibi, İstanbul’un kaynaklarını yandaşa, fondaşa ve yoldaşa peşkeş çeken CHP’li İBB Baş..
İstanbul Boğazı neden gemi trafiğine kapatıldı?
Yaşam

İstanbul Boğazı neden gemi trafiğine kapatıldı?

İstanbul Boğazı'nda neler oldu? İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar İstanbul Boğazı'nda ne olduğunu, bir kaza yaşanıp yaşa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay