Yüksekten düşen öğrenci ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir okulun penceresinden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ebutalip Özer (18), sabah saatlerinde, okulun 5. katındaki sınıfın penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Ders başlamadan gerçekleştiği belirtilen olayda önce bir aracın üzerine ardından sokağa düşen Özer, yaralandı. Özer, çevreden görenlerin durumu bildirmesiyle gelen ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Özer, sağlık durumunun ağır olması yüzünden zaman kaybedilmemesi amacıyla ilçeye gönderilen ambulans helikopter ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.