2023-10-11 16:50:30 Yüksekova beyaza büründü
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışlardan sonra ilçenin en yüksek kesimleri beyaza büründü.
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Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışlardan sonra ilçenin en yüksek kesimleri beyaza büründü.
İlçede aralıklı başlayan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezinde dün gece başlayan yağışlar etkisini artırırken, 4 bin 135 rakımlı Cilo ve 3 bin 500 rakımlı İkiyaka dağları da yağan karla beyaza büründü.
İlçe genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Yüksekova'da yağışlar aralıklarla devam ediyor.
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