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Yaşam
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Yüksekova beyaza büründü

2023-10-11 16:50:30
Yüksekova beyaza büründü

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışlardan sonra ilçenin en yüksek kesimleri beyaza büründü.

#1
Foto - Yüksekova beyaza büründü

İlçede aralıklı başlayan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu.

#2
Foto - Yüksekova beyaza büründü

İlçe merkezinde dün gece başlayan yağışlar etkisini artırırken, 4 bin 135 rakımlı Cilo ve 3 bin 500 rakımlı İkiyaka dağları da yağan karla beyaza büründü.

#3
Foto - Yüksekova beyaza büründü

İlçe genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Yüksekova'da yağışlar aralıklarla devam ediyor.

#4
Foto - Yüksekova beyaza büründü

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