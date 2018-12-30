Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

YouTuber'lar ne kadar kazanıyor?

  • Yakın zaman kadar vergi ödemeyen Youtuber'lar ve tüm fenomenler artık devlete vergi ödeyecek. Gelir İdaresi Başkanlığı internet ve sosyal medya hesapları üzerinden gelir elde eden ve bunu beyan etmeyen kişileri tek tek kuruma davet etmeye başladı. Fenomenlerden yüzde 15 oranında vergi alınacak. Eğlenceli ve komik videolarla lüks evlerde, pahalı arabalarla zengin bir yaşam süren fenomenler, internet üzerinden istedikleri videoları yayımlayabiliyor. Özellikle Youtuber'ların aylık kazançları dudak uçuklatıyor.

  • Enes Batur - 300.000 TL

  • Orkun Işıtmak - 200.000 TL

  • Berkcan Güven - 75.000 TL

  • Danla Biliç - 250.000 TL

  • Duygu Özaslan - 60.000 TL

  • Kafalar - 200.000 TL

  • Halil Söyletmez - 100.000 TL

  • Merve Özkaynak - 200.000 TL

  • Sebile Ölmez - 75.000 TL

İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
Yerel seçim öncesi üç büyük anket!

Son Eklenen Haberler

"Trump henüz Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi"
  1. "Trump henüz Afganistan'dan çekilme..
  2. İnegöl Köftesi'ni dünyaya tanıtan ünlü..
  3. Sırbistan'daki hükümet karşıtı..
  4. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2018
  5. Ozan Tufan'a çifte talip!
  6. Sarı yelekliler yeniden sokaklarda!..
  7. Bebeklerin genleriyle oynayan bilim..
  8. Adliyeye girmeye çalışan sahte polis..
  9. Fas'ta iki kadın turistin öldürülmesi
  10. YouTuber'lar ne kadar kazanıyor?
  11. Sudan Ulusal Birlik Partileri..
  12. Yük treni panelvana çarptı: 5 kişi..
  13. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı..
  14. İlber Ortaylı tepki gösterdi: Bu feci..
  15. "Mevlana 800 yıldır barış ve dostluk..
  16. Yük treni minibüse çarptı: 5 yaralı!
  17. GÜNCELLEME 2 - Hakkari'de askerlerin..
  18. Atila Aydıner kimdir?
  19. Liverpool, Arsenal'i farklı yendi
  20. Çığ şehidi Salih Dinç, memleketine..