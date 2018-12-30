YouTuber'lar ne kadar kazanıyor?

Yakın zaman kadar vergi ödemeyen Youtuber'lar ve tüm fenomenler artık devlete vergi ödeyecek. Gelir İdaresi Başkanlığı internet ve sosyal medya hesapları üzerinden gelir elde eden ve bunu beyan etmeyen kişileri tek tek kuruma davet etmeye başladı. Fenomenlerden yüzde 15 oranında vergi alınacak. Eğlenceli ve komik videolarla lüks evlerde, pahalı arabalarla zengin bir yaşam süren fenomenler, internet üzerinden istedikleri videoları yayımlayabiliyor. Özellikle Youtuber'ların aylık kazançları dudak uçuklatıyor.