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Yok öyle bir Türkiye artık bunu kafanıza sokun! Sözcü İsrail uşaklığı uğruna kıvırdıkça kıvırdı ama nafile

2020-11-25 13:21:27
Yok öyle bir Türkiye artık bunu kafanıza sokun! Sözcü İsrail uşaklığı uğruna kıvırdıkça kıvırdı ama nafile

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 25 Kasım 2012 tarihli ve "İSRAİL’E ATIP TUTTULAR MASAYA OTURDULAR" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü'nün riyakarlığını görüyor musunuz. İlikileri kesince, "Kimse ile anlaşamıyorlar, yalnız kaldık" diyorlar. "Özür dileme şartı ile konuşalım" deniyor, "Masaya oturdular" diye eleştiriliyor. Özür dilendikten sonra, masaya oturmanın niye karşısına geçiyorsunuz? Nitekim, İsrail özür diledi ve ilişkiler de o tarihte düzeldi. Sonra yine yan çizdiler, şimdi yine ilişkilerimiz bozuk. Hakkedene, haddi bildiriliyor. Sözcü ise istiyor ki, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz onlara uşaklık edelim. Yok öyle bir Türkiye, bunu kafana yaz, Sözcü ekibi..” dedi.

#1
Foto - CUMHURİYET, 25 Kasım 2012: “ŞİDDET EN ÇOK ‘SICAK YUVA’DA” Şöyle desek, gülmez misiniz:

CUMHURİYET, 25 Kasım 2012: “ŞİDDET EN ÇOK ‘SICAK YUVA’DA” Şöyle desek, gülmez misiniz: "Trafik kazaları hep araçlar yüzünden oluyor…" Veya şöyle desek: "İş kazaları da hep çalışanların başına geliyor…" Trafik kazasında, mutlaka bir araç vardır.. Başka türlü nasıl trafik kazası olacak? Laikçi ve aile karşıtı Cumhuriyet de, toplumun temeli olan bu kuruma nereden saldıracağını bilememiş, “Şiddet en çok 'sıcak yuva'da" diye başlık atmış.. Gerçi, evlilik yerine ihdas etmeye çalıştıkları nikahsız birlikteliklerdeki cinayetleri de son yıllarda görüyoruz, birbirlerini vahşice kesip biçiyorlar.. Laikçi Cumhuriyet onlar için hiç, "Şiddet en çok 'metres hayatı'nda" diye başlık atmadı.

#2
Foto - TARAF, 25 Kasım 2012: “İKİ GÜNDE BİR ÖLDÜRÜLÜYORLAR” Cumhuriyet’in haberinde “Günde üç kadın öldürülüyor” denirken, Taraf’ta sayı iki günde bire indi… Peki siz hiç, “Kadın cinayetlerinde faillerin alkol kullanma oranı” ya da benzeri bir araştırma okudunuz mu bunların dilinden? Yapılsa böyle bir çalışma, ne çıkar altından? Sonrasında

TARAF, 25 Kasım 2012: “İKİ GÜNDE BİR ÖLDÜRÜLÜYORLAR” Cumhuriyet’in haberinde “Günde üç kadın öldürülüyor” denirken, Taraf’ta sayı iki günde bire indi… Peki siz hiç, “Kadın cinayetlerinde faillerin alkol kullanma oranı” ya da benzeri bir araştırma okudunuz mu bunların dilinden? Yapılsa böyle bir çalışma, ne çıkar altından? Sonrasında "alkol, cinayetleri artırıyor, yasaklayalım" derler mi bu laikçiler? Ve bir hatırlatma daha: 2012'den bu yana, 8 yıl boyunca 6284 sayılı kanun da hemen o yıl yürürlüğe girdiği halde, kadın cinayetleri arttı mı, azaldı mı? İstatistikler, "arttı" diyor.. demek ki, 6284 sayılı kanun çare değilmiş..

#3
Foto - SÖZCÜ, 25 Kasım 2012:

SÖZCÜ, 25 Kasım 2012: "İSRAİL'E ATIP TUTTULAR MASAYA OTURDULAR" Kemalist Sözcü'nün riyakarlığını görüyor musunuz. İlikileri kesince, "Kimse ile anlaşamıyorlar, yalnız kaldık" diyorlar. "Özür dileme şartı ile konuşalım" deniyor, "Masaya oturdular" diye eleştiriliyor. Özür dilendikten sonra, masaya oturmanın niye karşısına geçiyorsunuz? Nitekim, İsrail özür diledi ve ilişkiler de o tarihde düzeldi. Sonra yine yan çizdiler, şimdi yine ilişkilerimiz bozuk. Hakkedene, haddi bildiriliyor. Sözcü ise istiyor ki, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz onlara uşaklık edelim. Yok öyle bir Türkiye, bunu kafana yaz, Sözcü ekibi..

#4
Foto - ZAMAN, 25 Kasım 2013: “BU ÇAĞDA DEVLET ZORUYLA DÖNÜŞÜM YAPILAMAZ” Beyefendiler askeriyenin içine sızdırdıkları adamlarıyla darbeye kalkışacak tıynette ama maşallah “Bu çağda” diye lafa girmeye de utanmıyorlar… En baştaki de dikkat çekiyor. Kim o? Şu an Ahmet Davutoğlu'nun anayasa taslağını hazırlayan Ergun Özbudun. Ne diyor o Özbudun:

ZAMAN, 25 Kasım 2013: “BU ÇAĞDA DEVLET ZORUYLA DÖNÜŞÜM YAPILAMAZ” Beyefendiler askeriyenin içine sızdırdıkları adamlarıyla darbeye kalkışacak tıynette ama maşallah “Bu çağda” diye lafa girmeye de utanmıyorlar… En baştaki de dikkat çekiyor. Kim o? Şu an Ahmet Davutoğlu'nun anayasa taslağını hazırlayan Ergun Özbudun. Ne diyor o Özbudun: "Dershane kapatma ya da zorla dönüştürme Anayasa'ya ve insan haklarına aykırı". Bu adamın hazırlayacağı anayasadan ne olacak ki? FETÖ'ye, haklar getiren, özgürlükler getiren bir anayasadan başka ne yazabilir ki, bu kafa?

#5
Foto - CUMHURİYET, 25 Kasım 2014: “BAĞIMSIZ YARGI ELDEN GİDİYOR” Yargıtay'daki FETÖ'cü hakimler dağıtılmak isteniyor. Kemalist geçinen Cumhuriyet,

CUMHURİYET, 25 Kasım 2014: “BAĞIMSIZ YARGI ELDEN GİDİYOR” Yargıtay'daki FETÖ'cü hakimler dağıtılmak isteniyor. Kemalist geçinen Cumhuriyet, "Bağımsız Yargı elden gidiyor" diye başlık atıyor. Kimler, kimlerle iş kotarmışlar görün.. Kemalistler, FETÖ'cülerle ne işler kotarmışlar görün.. FETÖ'cüler, devletten tasfiye edilirken, onlara kimler sahip çıkmış görün..

#6
Foto - SÖZCÜ, 25 KASIM 2014: “KADIN BAKAN’IN ÖNÜNDE KADINA ZULÜM!” Bakan konuşurken lafını kesip, “Size bir soru sormak istiyorum” diye bağırıyor, Bakan “Konuşmamın sonunda sorunuzu alayım, cevap vereyim” dediği halde, bağırıp slogan atmaya devam ediyor… Eh, arkasında Sözcü gibiler olduktan sonra, niye yapmasın ki? Sanki Sözcü gazetesine gitseniz, bir muhabirine, bir yazarına

SÖZCÜ, 25 KASIM 2014: “KADIN BAKAN’IN ÖNÜNDE KADINA ZULÜM!” Bakan konuşurken lafını kesip, “Size bir soru sormak istiyorum” diye bağırıyor, Bakan “Konuşmamın sonunda sorunuzu alayım, cevap vereyim” dediği halde, bağırıp slogan atmaya devam ediyor… Eh, arkasında Sözcü gibiler olduktan sonra, niye yapmasın ki? Sanki Sözcü gazetesine gitseniz, bir muhabirine, bir yazarına "Size bir soru soracağım" deseniz, o da hemen "Buyrun güzelim" diyecekmiş gibi.. Şu an yazımla ilgileniyorum, biraz bekler misiniz" demeyecekmiş gibi, "Lafı ağzına böyle tıktılar" diye lagı yapıyorlar.. O tarihde, Yargıtay'daki FETÖ'cüleri tasfiye için yapılmak istenilen yasa değişikliğine de, Yargıtay'ın karşı çıkışı, sözde FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Sözcü'de nasıl haberleştirilmiş: "AKP'nin Yargıtay'ı dizayn etme projesine sert tepki geldi". Affedersiniz, bu Sözcü ne diyordu: "Biz FETÖ'ye yıllardır karşıydık." O zaman soru şu: "FETÖ'nün Yargıtay'dan tasfiyesini, niye AKP kadrolaması olarak göstermeye kalktınız?"

#7
Foto - CUMHURİYET, 25 Kasım 2015: “SAVAŞIN EŞİĞİNDE” Rusya’yla savaşın eşiğine geldik diye, kemalist Cumhuriyet'in yayın ekibi zil takıp oynayacaktı neredeyse… Şu habere bir bakın, Türkiye lehine yazılmış bir tek kelime var mı? Türkiye lehine de şu hususu dillendirelim de, ülkemizin eli güçlensin diye, bir tek kelime var mı, bir daha bakın şu sayfaya.

CUMHURİYET, 25 Kasım 2015: “SAVAŞIN EŞİĞİNDE” Rusya’yla savaşın eşiğine geldik diye, kemalist Cumhuriyet'in yayın ekibi zil takıp oynayacaktı neredeyse… Şu habere bir bakın, Türkiye lehine yazılmış bir tek kelime var mı? Türkiye lehine de şu hususu dillendirelim de, ülkemizin eli güçlensin diye, bir tek kelime var mı, bir daha bakın şu sayfaya.

#8
Foto - SÖZCÜ, 25 Kasım 2015:

SÖZCÜ, 25 Kasım 2015: "BABACAN'I GENA OYUNA GETİRDİLER" Ali Babacan bakanlık koltuğunda iken, "Devleti soydular" diyerek onu da sorumlu gösteren Sözcü, bakanlık verilmediğinde ise, böyle fitne çıkartıyor.. Bir de Babacan safından bakalım olaya.. 2015 seçimlerinde milletvekili olmuş. 2018'e kadar milletvekilliği sürmüş. Peki bugün, "Son 4 yıldır.. Son 4 yıldır" diye niye kendisinin milletvekili olduğu dönemi de suçluyor, Babacan? Yoksa her şey, kendisinin bakanlığının sona ermesi ile mi, bitmiş?

#9
Foto - CUMHURİYET, 25 Kasım 2016: “SUÇLARI DAYANIŞMA” Kemalist Cumhuriyet, sözümona PKK karşıtı olduğunu iddia eden Cumhuriyet, PKK'nın yayın organı Özgür Gündem ekseninde bir haber yapıyorlar.. Bakın, şu haberin bir tek yerinde, “PKK’nın yayın organı” ifadesi geçiyor mu? Sanki adamlar kendi halinde bir gazete çıkarıyormuş da, o yüzden yargılanıyormuş zanneder okuyan… PKK'yı sabahtan akşama kadar terörist değil, gerilla diye aklamaya çalışan, saldırıları masum göstermeye kalkışan Özgür Gündem'e sahip çıkan Cumhuriyet, bir de devletten yana gibi görünüyor ya.. Vay haline, o devletin!

CUMHURİYET, 25 Kasım 2016: “SUÇLARI DAYANIŞMA” Kemalist Cumhuriyet, sözümona PKK karşıtı olduğunu iddia eden Cumhuriyet, PKK'nın yayın organı Özgür Gündem ekseninde bir haber yapıyorlar.. Bakın, şu haberin bir tek yerinde, “PKK’nın yayın organı” ifadesi geçiyor mu? Sanki adamlar kendi halinde bir gazete çıkarıyormuş da, o yüzden yargılanıyormuş zanneder okuyan… PKK'yı sabahtan akşama kadar terörist değil, gerilla diye aklamaya çalışan, saldırıları masum göstermeye kalkışan Özgür Gündem'e sahip çıkan Cumhuriyet, bir de devletten yana gibi görünüyor ya.. Vay haline, o devletin!

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