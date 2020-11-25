2020-11-25 13:21:27 Yok öyle bir Türkiye artık bunu kafanıza sokun! Sözcü İsrail uşaklığı uğruna kıvırdıkça kıvırdı ama nafile
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 25 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 25 Kasım 2012 tarihli ve "İSRAİL’E ATIP TUTTULAR MASAYA OTURDULAR" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü'nün riyakarlığını görüyor musunuz. İlikileri kesince, "Kimse ile anlaşamıyorlar, yalnız kaldık" diyorlar. "Özür dileme şartı ile konuşalım" deniyor, "Masaya oturdular" diye eleştiriliyor. Özür dilendikten sonra, masaya oturmanın niye karşısına geçiyorsunuz? Nitekim, İsrail özür diledi ve ilişkiler de o tarihte düzeldi. Sonra yine yan çizdiler, şimdi yine ilişkilerimiz bozuk. Hakkedene, haddi bildiriliyor. Sözcü ise istiyor ki, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz onlara uşaklık edelim. Yok öyle bir Türkiye, bunu kafana yaz, Sözcü ekibi..” dedi.