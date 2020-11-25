Yok öyle bir Türkiye artık bunu kafanıza sokun! Sözcü İsrail uşaklığı uğruna kıvırdıkça kıvırdı ama nafile

SÖZCÜ, 25 KASIM 2014: “KADIN BAKAN’IN ÖNÜNDE KADINA ZULÜM!” Bakan konuşurken lafını kesip, “Size bir soru sormak istiyorum” diye bağırıyor, Bakan “Konuşmamın sonunda sorunuzu alayım, cevap vereyim” dediği halde, bağırıp slogan atmaya devam ediyor… Eh, arkasında Sözcü gibiler olduktan sonra, niye yapmasın ki? Sanki Sözcü gazetesine gitseniz, bir muhabirine, bir yazarına "Size bir soru soracağım" deseniz, o da hemen "Buyrun güzelim" diyecekmiş gibi.. Şu an yazımla ilgileniyorum, biraz bekler misiniz" demeyecekmiş gibi, "Lafı ağzına böyle tıktılar" diye lagı yapıyorlar.. O tarihde, Yargıtay'daki FETÖ'cüleri tasfiye için yapılmak istenilen yasa değişikliğine de, Yargıtay'ın karşı çıkışı, sözde FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Sözcü'de nasıl haberleştirilmiş: "AKP'nin Yargıtay'ı dizayn etme projesine sert tepki geldi". Affedersiniz, bu Sözcü ne diyordu: "Biz FETÖ'ye yıllardır karşıydık." O zaman soru şu: "FETÖ'nün Yargıtay'dan tasfiyesini, niye AKP kadrolaması olarak göstermeye kalktınız?"