  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
6
Yok böyle yetenek! Görenler bilgisayar çıktısı sanıyor

2023-01-29 12:35:31
Yok böyle yetenek! Görenler bilgisayar çıktısı sanıyor

Samsun'da tekstil işçisi bir gencin inanılmaz çizim yeteneği, görenleri hayrete düşürüyor. Gördüğü arabaların birebir çizimini yapan genç, ileride kendini geliştirerek kendi tasarladığı arabaları maketler üzerinde uygulamak istiyor.

#1
Foto - Yok böyle yetenek! Görenler bilgisayar çıktısı sanıyor

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Caner Güdek, çizim yeteneği ile dikkat çekiyor.

#2
Foto - Yok böyle yetenek! Görenler bilgisayar çıktısı sanıyor

10 yaşından beri gördüğü arabaların birebir aynısı kağıda çizen genç, herkesi şaşırtıyor.

#3
Foto - Yok böyle yetenek! Görenler bilgisayar çıktısı sanıyor

Kavak'ta bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Caner Güdek'in el emeği ile çizdiği araba resimleri neredeyse dijital ortamda çizilmiş araba resimlerinden ayırt edilemiyor.

#4
Foto - Yok böyle yetenek! Görenler bilgisayar çıktısı sanıyor

Hiçbir eğitim almadan başladığı araba çizimlerinde bugüne kadar 500'ün üstünde arabayı resmeden Caner Güdek, gelecekteki hayatında kendi tasarlayıp çizdiği araçların maketlerini yapmak istiyor.

#5
Foto - Yok böyle yetenek! Görenler bilgisayar çıktısı sanıyor

Çizim yapmayı çok sevdiği ifade eden Caner Güdek, "Çizim yapmaya çok küçük yaşlarda başladım. Eğitim almadım. Tamamen kendim çizerek kendimi geliştirdim. Bu durum bende hobi oldu. Arabaları yapmak genelde 15 ile 20 saat arası sürüyor. 1 hafta boyunca uğraştığım da oluyor. Sürekli üzerinde durursam da 1 günde de bitirebilirim. Bu çizimleri gören insanlar hemen 'benim arabamı da çizer misin?' diye soruyorlar. Gerçek olduğuna inanmayanlar oluyor. Fotokopi diyorlar. Bilgisayar çıktısı olarak görüyorlar. Ben onlar üzerinde saatlerce uğraşıyorum. Video çektiğim zaman bir nevi inandırıcı olabiliyor. Şu an yaptığım şey, var olanı çizmektir. Bunun farkındayım ama ileriye dönük düşündüğümüz zaman kendi araçlarımı tasarlamak, bunu da maketler üzerinde uygulamak istiyorum. İleri de bu işi meslek haline çevirmek istiyorum. Şu ana kadar 500'ün üstünde araba çizmişimdir. Tamamen göz kararı ölçü alarak yapıyorum" dedi.

Otomotiv devi duyurdu! Milyonlarca araç: Ülkemizde üretimini durduruyor! Tam gerekçe bakın ne çıktı?
Otomotiv

Otomotiv devi duyurdu! Milyonlarca araç: Ülkemizde üretimini durduruyor! Tam gerekçe bakın ne çıktı?

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., parça sorunu nedeniyle yarı iletken parçalarda sıkıntı yaşadığını belirtti. Toyota üretime bir süre ara..
29 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor
Gündem

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısında bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamalarda, söz konusu ülkelerde yaşan..
İbrahim Tatlıses’i tehdit etti: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim
Gündem

İbrahim Tatlıses’i tehdit etti: Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim

Sanatçı İbrahim Tatlıses'e kanlı tehdit! İbrahim Tatlıses'e ulaşmak ve şiirlerini göstermek isteyip ofisini arayan şahıs, ünlü şarkıcı ile k..
ABD-İsrail'den flaş hamle! Türkiye'ye karşı bunu yaptılar
Medya

ABD-İsrail'den flaş hamle! Türkiye'ye karşı bunu yaptılar

Geçen hafta ABD ve İsrail ordularının Doğu Akdeniz'de şimdiye kadarki en büyük ortak askeri tatbikatlarını yaptığını belirten Fikret Akfırat..
HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi
Siyaset

HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın yanın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23