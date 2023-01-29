Yok böyle yetenek! Görenler bilgisayar çıktısı sanıyor

Çizim yapmayı çok sevdiği ifade eden Caner Güdek, "Çizim yapmaya çok küçük yaşlarda başladım. Eğitim almadım. Tamamen kendim çizerek kendimi geliştirdim. Bu durum bende hobi oldu. Arabaları yapmak genelde 15 ile 20 saat arası sürüyor. 1 hafta boyunca uğraştığım da oluyor. Sürekli üzerinde durursam da 1 günde de bitirebilirim. Bu çizimleri gören insanlar hemen 'benim arabamı da çizer misin?' diye soruyorlar. Gerçek olduğuna inanmayanlar oluyor. Fotokopi diyorlar. Bilgisayar çıktısı olarak görüyorlar. Ben onlar üzerinde saatlerce uğraşıyorum. Video çektiğim zaman bir nevi inandırıcı olabiliyor. Şu an yaptığım şey, var olanı çizmektir. Bunun farkındayım ama ileriye dönük düşündüğümüz zaman kendi araçlarımı tasarlamak, bunu da maketler üzerinde uygulamak istiyorum. İleri de bu işi meslek haline çevirmek istiyorum. Şu ana kadar 500'ün üstünde araba çizmişimdir. Tamamen göz kararı ölçü alarak yapıyorum" dedi.