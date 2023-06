Yok artık daha neler! Yunanlar bu kez ‘kokoreçi’ sahiplendi

Kokoreçin Türk mutfağına ait olduğunu belirten bir vatandaş, “Yunanistan’ın tabii bazı girişimleri oldu bu konuda ama biraz sahip çıkmamız gerekiyor. Yunanistan lütfen kendine gel. Bizim yemeğimiz, biz sahip çıkarız. Siz başka şeylerle ilgilenin, kokoreç bizim” diye konuştu. İşletmeci Erkut Sürel ise, kokoreçin Yunanistan’a değil Türkiye’ye has bir yemek olduğunu belirterek, “Zaten sakatatın her tarafından faydalanıyoruz. Kokoreç bize ait, kimseye vermeyiz. Yunanistan’la her zaman ticari ilişkilerimiz var ama onlar her yaptığımızın sonuna bir kelime koyuyorlar, değiştiriyorlar. Yunan kardeşlerimize de buradan selam söyleyelim. Gelsinler Türkiye’deki kokoreçi tatsınlar” ifadelerini kullandı.