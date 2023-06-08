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Yaşam
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Yok artık daha neler! Yunanlar bu kez ‘kokoreçi’ sahiplendi

2023-06-08 16:59:41
Yok artık daha neler! Yunanlar bu kez ‘kokoreçi’ sahiplendi

Yunanistan’ın kokoreçi sahiplenmesine vatandaşlar, “Yunanistan lütfen kendine gel” diyerek tepki gösterdi.

#1
Foto - Yok artık daha neler! Yunanlar bu kez ‘kokoreçi’ sahiplendi

Dünyaca ünlü bir firma, Yunanistan ve Türkiye’nin de dahil olduğu listede yöresel yemekleri puanladı. Yunanistan listede birinci olurken, Yunan medyası ise kokoreçi geleneksel Yunan lezzeti olarak niteledi.

#2
Foto - Yok artık daha neler! Yunanlar bu kez ‘kokoreçi’ sahiplendi

Otantik ve yöresel lezzetleri ülkeler arasında sıralamasıyla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yemek eleştiri firması, son olarak dünya ülkelerinin sakatat yemeklerini puanladı. İçerisinde Türkiye ve Yunanistan’ın da olduğu listede Yunanistan 4.6 puan alan ‘kokoretsi’ ile birinciliği alan ülke oldu. Türkiye ise aynı listede kokoreç ile 4, kelle paça çorbası ile 11, işkembe çorbası ile 42’nci sırada yer aldı. Yunanistan medyasında bunun ‘Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu’ başlıklı haberle verilmesi ise Türkiye’de tartışmalara neden oldu. Yunanistan medyası daha önce de Türk mutfağına ait olan Türk kahvesi, baklava ve cacık gibi birçok yemeğin kendi kültürlerine ait olduğunu iddia etmişti.

#3
Foto - Yok artık daha neler! Yunanlar bu kez ‘kokoreçi’ sahiplendi

‘Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu’ başlıklı haberi değerlendiren kokoreç ustası Neşat Dursun, “Yunanlılar önce iki yumurtayı kırmayı öğrensinler, ondan sonra kokoreçi yapmayı öğrensinler. Yüzmeyi çok iyi bilirler. Kokoreç hakkında boş yere bizim demesinler, çünkü kokoreç bizim. Her şeye sahip çıkıyorlar, önce gelsinler burayı görsünler. Lezzet Türkiye’de” dedi.

#4
Foto - Yok artık daha neler! Yunanlar bu kez ‘kokoreçi’ sahiplendi

Kokoreçin Türk mutfağına ait olduğunu belirten bir vatandaş, “Yunanistan’ın tabii bazı girişimleri oldu bu konuda ama biraz sahip çıkmamız gerekiyor. Yunanistan lütfen kendine gel. Bizim yemeğimiz, biz sahip çıkarız. Siz başka şeylerle ilgilenin, kokoreç bizim” diye konuştu. İşletmeci Erkut Sürel ise, kokoreçin Yunanistan’a değil Türkiye’ye has bir yemek olduğunu belirterek, “Zaten sakatatın her tarafından faydalanıyoruz. Kokoreç bize ait, kimseye vermeyiz. Yunanistan’la her zaman ticari ilişkilerimiz var ama onlar her yaptığımızın sonuna bir kelime koyuyorlar, değiştiriyorlar. Yunan kardeşlerimize de buradan selam söyleyelim. Gelsinler Türkiye’deki kokoreçi tatsınlar” ifadelerini kullandı.

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