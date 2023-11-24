2023-11-24 00:23:13 Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Bağırsakları iyi çalışmayanlar bu haber sizin için; pek çok kişi kabızlık problemiyle baş etmek durumunda kalıyor. Uzmanlar bağırsakların çalışması için lifli besinler ve sıvılar tüketmek gerektiği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Peki lif zengini besinler neler? Hangi yiyecekler bağırsakları çalıştırır? İşte hem lezzetli, hem sağlıklı hem de bağırsakları motor gibi çalıştıran besinler...