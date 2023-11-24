Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

YEŞİL KABAK! Kabak, su ve lif içeriği oldukça zengin bir sebzedir. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sisteminin temizlenmesine, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kabak yemeğini, yoğurt ile birlikte ana öğünlerinizde kullanabilir ve bağırsak sisteminizin çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. TAZE SEBZE MEYVE! Yeterli sebze ve meyve tüketimi sadece gastrointestinal sistem hastalıklarından değil kanser, kalp ve damar hastalıklarından da korur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından günde en az 400-500 gram sebze ve meyve tüketilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yüksek gıda lifi ve fonksiyonel besin içeriği ile kan şekeri ve kolesterolü dengede tutar. En çok da bağırsak sağlığına yarar sağlayarak çalışmalarını sağlar ve kabızlık gibi sindirim sistemi hastalıklarından korur. Bu şekilde bağırsaktaki zararlı ve kanserojen maddeler posa ile birlikte güvenli şekilde atılır ve kolonla ilgili problemlerin gelişmesini engeller.