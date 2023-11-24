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Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

2023-11-24 00:23:13
Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Bağırsakları iyi çalışmayanlar bu haber sizin için; pek çok kişi kabızlık problemiyle baş etmek durumunda kalıyor. Uzmanlar bağırsakların çalışması için lifli besinler ve sıvılar tüketmek gerektiği konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. Peki lif zengini besinler neler? Hangi yiyecekler bağırsakları çalıştırır? İşte hem lezzetli, hem sağlıklı hem de bağırsakları motor gibi çalıştıran besinler...

#1
Foto - Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

KETEN TOHUMU! Bağırsakların çalışmasında en etkili olan tohumlardan biri keten tohumudur. 1 yemek kaşığı kahverengi, parlak keten tohumu 2,8 gram lif içerir. Keten tohumunun lif yoğunluğu kabuğunda bulunmaktadır. Kabuğun içerisi zengin omega-3 yağ asidi ile doludur. Antioksidan, mineral ve vitamin açısından oldukça zengin olan keten tohumu bağırsak sisteminiz için harika bir çözüm olacak! Sadece bağırsak sistemini iyileştirme amacıyla değil, omega-3 kaynağı olarak salata ve yoğurtlara da eklemeyi unutmayınız!

#2
Foto - Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

KİVİ! Kış mevsiminin en güzel meyvelerinden olan lezzetli kivi, bağırsak sisteminizi çalıştıracak bir mucize! 1 orta boy kivi 2,5 gram lif, yüksek vitamin ve mineral içermektedir. İçerisinde bulunan siyah çekirdekler yenilebilir. Böylelikle lif ve vitamin alımı da artar.

#3
Foto - Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Bağırsakların düzenli çalışması sağlıklı bir vücuda sahip olmanın en önemli kurallarından biri. Günlük hayatta tükettiğimiz su, çorba, yoğurt gibi besinler bağırsak dostu olarak biliniyor. Peki hangi besinler bağırsakları çalıştırır? 2013 yılında yapılan bir çalışmada kivi tüketiminin bağırsak sistemini düzenli çalıştırdığı ortaya koyulmuştur.

#4
Foto - Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

YOĞURT VE KEFİR! Kefir ve yoğurt: Çeşitli hastalıklar ya da antibiyotik tedavisi sonucunda bozulan bağırsak florasının yeniden düzenlenmesi amacıyla kefir tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bunun yanında kefir, bağırsakları çalıştırıp temizleyen, dışkının kolayca dışarı atılmasını sağlayan bir özelliğe de sahiptir. Kolaylıkla sindirilebilen besleyici bir gıda olduğundan çocuklar, hamile bayanlar, iyileşme dönemindeki hastalar, yaşlılar, kabızlık ve diğer sindirim problemlerini çeken insanlar için ideal bir içecektir.

#5
Foto - Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

CHİA TOHUMU! Chia tohumu küçük boyutlu olmasına rağmen oldukça lifli bir besindir. 100 gram chia tohumunda 34.4 gram lif bulunmaktadır. Koyu gri renkli bu tohumlarda omega-3 yağ asidi, lif, antioksidanlar, mineraller içermektedir. İçeriğindeki zengin lif ve antioksidanlar sayesinde bağırsak sağlığınızı iyileştirecek ve kolesterol, kalp hastalığına yardımcı olacaktır.

#6
Foto - Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

YEŞİL KABAK! Kabak, su ve lif içeriği oldukça zengin bir sebzedir. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sisteminin temizlenmesine, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kabak yemeğini, yoğurt ile birlikte ana öğünlerinizde kullanabilir ve bağırsak sisteminizin çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. TAZE SEBZE MEYVE! Yeterli sebze ve meyve tüketimi sadece gastrointestinal sistem hastalıklarından değil kanser, kalp ve damar hastalıklarından da korur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından günde en az 400-500 gram sebze ve meyve tüketilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yüksek gıda lifi ve fonksiyonel besin içeriği ile kan şekeri ve kolesterolü dengede tutar. En çok da bağırsak sağlığına yarar sağlayarak çalışmalarını sağlar ve kabızlık gibi sindirim sistemi hastalıklarından korur. Bu şekilde bağırsaktaki zararlı ve kanserojen maddeler posa ile birlikte güvenli şekilde atılır ve kolonla ilgili problemlerin gelişmesini engeller.

#7
Foto - Yoğurdun içine koyup kaşık kaşık tüketin! Yiyenler kolesterol nedir bilmiyor, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Sebzelerden özellikle lahana, karnabahar, brüksel lahanası ve brokoli gibi yaprağı yenen sebzeler hem gıda lifi içeriği açısından hem de flavanoller bakımından kolon kanserine karşı koruyucudurlar. Ayrıca meyve ve sebzelerin metabolizmayı düzenleyici etkisi vardır. KURUBAKLAGİLLER! Yüksek lif, düşük yağ ve zengin protein içeriğiyle sindirim sistemini çalıştırmak için bir mucize! Gaz problemi yaşayanlar için yapılan çalışmalar gösteriyor ki kuru baklagil tüketimi uzun süreli aralıklarla olan bireylerde bu durum daha çok görülüyor. Öncelikle baklagilinizi geceden ıslatmaya ve sürekli suyunu değiştirmeye özen gösterin. posta'ya göre: Haftada 2 gün sofranızda bulundurun. Böylece, kurubaklagile alışan sindirim sisteminiz sayesinde gaz probleminden kurtulacaksınız. Kurubaklagiller, birçok sebze ve meyveden daha çok lif içermektedir. Bu yüzden sindirim sisteminin baş tacı olabilir!

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