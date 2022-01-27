  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi

2022-01-27 16:32:20
Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı seralar zarar gördü.

#1
Foto - Şehirde etkili olan kar yağışı sonrası Kızılca ve Sevincer köylerinde bulunan seraların üst bölümü, biriken karı taşıyamayınca çöktü. Seraların içinde bulunan ürünler zarar gördü.

Şehirde etkili olan kar yağışı sonrası Kızılca ve Sevincer köylerinde bulunan seraların üst bölümü, biriken karı taşıyamayınca çöktü. Seraların içinde bulunan ürünler zarar gördü.

#2
Foto - Bazı sera sahipleri ise yoğun şekilde yağan karı taşımayacak olan seraların üst bölümlerindeki naylonları kesmek zorunda kaldı.

Bazı sera sahipleri ise yoğun şekilde yağan karı taşımayacak olan seraların üst bölümlerindeki naylonları kesmek zorunda kaldı.

#3
Foto - Zarar gören sera alanlarını inceleyen Vali Mustafa Masatlı, hasar tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanacağını belirterek,

Zarar gören sera alanlarını inceleyen Vali Mustafa Masatlı, hasar tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amasya ekonomisi için burası önemli bir alan. Devletimiz tüm imkanlarıyla çiftçimizin yanında. Böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı sebebiyle zarar gören örtü altı tarım alanlarında hasar tespit çalışması gerçekleştirileceği ve çiftçilere her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı sebebiyle zarar gören örtü altı tarım alanlarında hasar tespit çalışması gerçekleştirileceği ve çiftçilere her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?
Aktüel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu katili kim? Son dakika haberine göre; Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı..
HES kodu uygulamasında flaş değişiklik
Korona Virüs

HES kodu uygulamasında flaş değişiklik

En az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünme..
Arap ülkesi Türkiye ile anlaşmaya geliyor
Dünya

Arap ülkesi Türkiye ile anlaşmaya geliyor

﻿Lübnan Tarım Bakanı Abbas el-Hac Hasan, Türkiye ile ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hasan, Şubat ayında Türkiye'ye ziyaret..
Avrupa merkez bankası, bankaları Rusya konusunda uyardı!
Ekonomi

Avrupa merkez bankası, bankaları Rusya konusunda uyardı!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'ya yaptırımlar uygulanması riski konusunda Avrupalı bankaları uyardı.
Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili kötü haber
Ekonomi

Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili kötü haber

Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, 'İnsanların gelirlerinde artışlar olduğunda zamanla bu seviyeler insanlara normal hale gelecektir' diyer..
MTV taksitleri ne zaman son? MTV yapılandırma işlemi ne zaman sona erecek?
Ekonomi

MTV taksitleri ne zaman son? MTV yapılandırma işlemi ne zaman sona erecek?

MTV 1.taksit ne zamana kadar ödenecek? Motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek olanlar son ödeme tarihini araştırmaya başladı. Peki, MTV ne zamana..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay