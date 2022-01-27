Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi

Zarar gören sera alanlarını inceleyen Vali Mustafa Masatlı, hasar tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amasya ekonomisi için burası önemli bir alan. Devletimiz tüm imkanlarıyla çiftçimizin yanında. Böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.