Yiyeceklerdeki büyük tehlike! İşte kanseri tetikleyen 6 gıda
2018'in rakamlarına göre her 6 ölümden biri kanser sonucu gerçekleşiyor. Genetik faktörlerin yanı sıra; stres, çevre kirliliği ve sağlıksız beslenme de kanseri tetikleyen faktörler. Onkoloji uzmanları ve diyetisyenler kanseri tetikleyen gıdaları açıkladı. İşte o gıdalar...
Margarin ve trans yağ | Esterifikasyon yöntemiyle üretilen margarinler, doymamış yağ ve trans yağ içerdiği için hücre bozulmasına neden olur.
Rafine şeker | Sağlıklı bireylerin de vücudunda da kanser hücreleri bulunur. Vücuda giren şeker ise bu hücrelerin çoğalmasına neden olabilir. Bu çoğalan hücreler ise zamanla sağlıklı hücreleri de ele geçirir.
Konserve ürünler | Sık sık kullandığımız konserve domatesler kanseri tetikleyen gıdaların başında geliyor. Bu teneke kutular, BPA maddesi ile yıkanır. Maddenin kalıntıları ile domatesteki asitle bir araya geldiğinde sağlığınızı tehdit eder.
Yapay tatlandırıcılar | Yapay tatlandırıcılarda aspartam isimli madde bulunur. Bu madde ise direkt kanserojendir. Yapay tatlandırıcıların beyin tümörlerine yol açtığı biliniyor.
Paketli soslar | Gıda koruyucuların en çok kullanıldığı paketli ürünlerdir. E200- E300 arasındaki kodlarla belirtilen bu koruyucular kanseri tetikler. Soslarda E240 (Formaldehit) ve E300 (Askorbit asit) isimli kanserojen katkı maddeleri bolca bulunuyor.
İşlenmiş et ürünleri | Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalar yüksek miktarda koyucu ve sodyum içerirler. Bu ürünler en tehlikeli kanserojen gıdalar arasındadır.