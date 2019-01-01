Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Yiyeceklerdeki büyük tehlike! İşte kanseri tetikleyen 6 gıda

  • 2018'in rakamlarına göre her 6 ölümden biri kanser sonucu gerçekleşiyor. Genetik faktörlerin yanı sıra; stres, çevre kirliliği ve sağlıksız beslenme de kanseri tetikleyen faktörler. Onkoloji uzmanları ve diyetisyenler kanseri tetikleyen gıdaları açıkladı. İşte o gıdalar...

  • Margarin ve trans yağ | Esterifikasyon yöntemiyle üretilen margarinler, doymamış yağ ve trans yağ içerdiği için hücre bozulmasına neden olur.

  • Rafine şeker | Sağlıklı bireylerin de vücudunda da kanser hücreleri bulunur. Vücuda giren şeker ise bu hücrelerin çoğalmasına neden olabilir. Bu çoğalan hücreler ise zamanla sağlıklı hücreleri de ele geçirir.

  • Konserve ürünler | Sık sık kullandığımız konserve domatesler kanseri tetikleyen gıdaların başında geliyor. Bu teneke kutular, BPA maddesi ile yıkanır. Maddenin kalıntıları ile domatesteki asitle bir araya geldiğinde sağlığınızı tehdit eder.

  • Yapay tatlandırıcılar | Yapay tatlandırıcılarda aspartam isimli madde bulunur. Bu madde ise direkt kanserojendir. Yapay tatlandırıcıların beyin tümörlerine yol açtığı biliniyor.

  • Paketli soslar | Gıda koruyucuların en çok kullanıldığı paketli ürünlerdir. E200- E300 arasındaki kodlarla belirtilen bu koruyucular kanseri tetikler. Soslarda E240 (Formaldehit) ve E300 (Askorbit asit) isimli kanserojen katkı maddeleri bolca bulunuyor.

  • İşlenmiş et ürünleri | Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalar yüksek miktarda koyucu ve sodyum içerirler. Bu ürünler en tehlikeli kanserojen gıdalar arasındadır.

Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

Son Eklenen Haberler

Maçın ardından
  1. Maçın ardından
  2. Erdoğan'dan yüksek fiyatlara tepki:..
  3. Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak..
  4. "Provokasyonlarla yolumuzdan..
  5. AFAD ekipleri eşeği kurtarmak için..
  6. İl diken üstünde! Her yerde hayvan..
  7. İşte Kılıçdaroğlu-Guadio arasındaki..
  8. Çaykur Rizespor Kulübünün Olağan Genel..
  9. "Büyük bir üzüntüye gark olacaklar"
  10. Gençlerbirliği'ne Yıldırım Mert'ten..
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin..
  12. AK Parti Gaziantep belediye başkan..
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir KOBİ'ye..
  14. AK Parti Yavuzeli ilçe belediye başkan..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşı pazarda,..
  16. Erdoğan: "Münbiç ve Tel Rıfat ile..
  17. Denizlispor, Adana Demir'i ezdi geçti
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yandan..
  19. Kraliyet gelini Meghan Markle, hacamat..
  20. Multiplayer Chapter 7 Espor ve Oyun..