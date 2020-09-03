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Yine şaşırtmadılar! CHP'lilerin aklıyla alay eden anket

2020-09-03 16:43:54
Yine şaşırtmadılar! CHP'lilerin aklıyla alay eden anket

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin oylarını hep düşük göstermeye çalışan Metropoll Araştırma yine şaşırtmadı. Muhalefet destekçisi Metropoll Araştırma şirketi, 2023'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olabilecek CHP'li isimleri gazladı. CHP'lilerin aklıyla adeta alay eden ankette, Erdoğan'a karşı kazanamayacak CHP'li isimler pohpohlandı.

#1
Foto - Metropoll'ün yaptığını iddia ettiği ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakip olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 46,5, İmamoğlu'nun ise yüzde 43,5 oy alacağı belirtildi.

Metropoll'ün yaptığını iddia ettiği ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakip olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 46,5, İmamoğlu'nun ise yüzde 43,5 oy alacağı belirtildi.

#2
Foto - Başka bir CHP'li isim olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak sorulduğunda ise Erdoğan'ın oyu aynı kalırken Yavaş'ın ise yüzde 43,0 oy aldığı söylendi.

Başka bir CHP'li isim olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak sorulduğunda ise Erdoğan'ın oyu aynı kalırken Yavaş'ın ise yüzde 43,0 oy aldığı söylendi.

#3
Foto - Diğer soruda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Erdoğan'a rakip gösteren Metropoll, Erdoğan'ın yüzde 46,8, Akşener'in 38,3 oy aldığını belirtti.

Diğer soruda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Erdoğan'a rakip gösteren Metropoll, Erdoğan'ın yüzde 46,8, Akşener'in 38,3 oy aldığını belirtti.

#4
Foto - Ankette, Muharrem İnce ile sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 48,5 oy alırken Muharrem İnce ise yüzde 32,2 oy aldı.

Ankette, Muharrem İnce ile sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 48,5 oy alırken Muharrem İnce ise yüzde 32,2 oy aldı.

#5
Foto - Son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile karşılaştırılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 49,6 oy alırken, Gül ise yüzde 22,5 oy alıyor.

Son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile karşılaştırılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 49,6 oy alırken, Gül ise yüzde 22,5 oy alıyor.

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