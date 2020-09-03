2020-09-03 16:43:54 Yine şaşırtmadılar! CHP'lilerin aklıyla alay eden anket
CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin oylarını hep düşük göstermeye çalışan Metropoll Araştırma yine şaşırtmadı. Muhalefet destekçisi Metropoll Araştırma şirketi, 2023'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olabilecek CHP'li isimleri gazladı. CHP'lilerin aklıyla adeta alay eden ankette, Erdoğan'a karşı kazanamayacak CHP'li isimler pohpohlandı.