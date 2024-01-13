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Yıllardır ortalıkta gözükmüyordu! Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

2024-01-13 14:55:45
Yıllardır ortalıkta gözükmüyordu! Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen oyuncu Halil Ergün bu kez de tatsız bir haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli’de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Ergün'ün yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

#1
Foto - Yıllardır ortalıkta gözükmüyordu! Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran oyuncu Halil Ergün, son dönemde sık sık verdiği kilolarla gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu bu defa hayranlarını tedirgin eden bir olayla dikkatleri çekti. Ünlü isim Şişli'de bir trafik kazasına karıştı.

#2
Foto - Yıllardır ortalıkta gözükmüyordu! Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

￼İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi’nde meydana gelen kazada, evinden çıkan Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra aracıyla kaldırıma çıktı.

#3
Foto - Yıllardır ortalıkta gözükmüyordu! Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Halil Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

#4
Foto - Yıllardır ortalıkta gözükmüyordu! Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

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