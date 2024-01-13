2024-01-13 14:55:45 Yıllardır ortalıkta gözükmüyordu! Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen oyuncu Halil Ergün bu kez de tatsız bir haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz aylarda Şişli’de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Ergün'ün yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.