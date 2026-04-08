Doğalgaz için arazilere el konulacak! Köylüler ikna edilemedi, kamulaştırma yapılacak
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken bazı proje üzerinde yer alan araziler için kamulaştırma talep edilmeye başlandı.
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken bazı proje üzerinde yer alan araziler için kamulaştırma talep edilmeye başlandı.
Enerji Günlüğü'nde yer lan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) , Tekirdağ il sınırları içinde yer alan petrol işletme ruhsatı kapsamındaki Misinli Mezardere-1 kuyusu için arazi tedarik sürecini hızlandırdı. Şirket, Ergene ilçesi Misinli mahallesinde bulunan 461 ada 3 numaralı parselin 3 bin 756,33 metrekarelik mülkiyet kısmının kamulaştırılmasını istiyor.
TPAO, Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince üzerinde acele el koyma kararı bulunan alan için 2 Nisan 2026 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvurdu.
Arazi sahibinin piyasa rayicinin üzerinde bir bedel talep etmesi nedeniyle satın alma yoluyla uzlaşma sağlanamadığı açıklandı.
Başvuru, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi ve ilgili uygulama yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilana çıktı.
Kamulaştırma kararı verilmesi halinde kuyu lokasyon sahası TPAO’nun kullanımına sunulacak
