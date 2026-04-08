İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi
İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi

Yaşlanma riskini artıran sebep ortaya çıktı ve yapılan araştırma dikkat çekti.

Foto - İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi

34 ülkede yapılan kapsamlı çalışma, hava kirliliği, ve yeşil alan eksikliğinin beyin yaşlanmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Yeni bir uluslararası bilimsel araştırma, fiziksel ve çevresel faktörlerin beyin yaşlanmasını 9 kata kadar hızlandırabildiğini ortaya koydu. 34 ülkeden 18 bin 701 kişinin verilerinin incelendiği çalışmada hava kirliliği, aşırı sıcaklıklar, yeşil alan eksikliği, yoksulluk ve sağlık hizmetlerine erişim sorunlarının birlikte "sindemik" bir etki oluşturduğu belirlendi.

Foto - İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi

Araştırmaya göre fiziksel faktörler, özellikle hafıza ve duyguları yöneten beyin bölgelerinde iltihaplanma ve damar hasarı yoluyla yapısal yaşlanmayı tetikliyor. Sosyal eşitsizlik ve yetersiz sağlık hizmetleri ise bilişsel işlevler üzerinde etkili olarak kronik stres aracılığıyla beyin fonksiyonlarını zayıflatıyor.

Foto - İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi

Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise bu faktörlerin birlikte etkisinin, tek başlarına oluşturdukları etkiden çok daha güçlü olması.

Foto - İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi

Özellikle hava kirliliği ile yoksulluğun bir araya geldiği bölgelerde riskin katlanarak arttığına dikkat çekilirken, sosyoekonomik eşitlik ve yeşil alanlara erişimin ise koruyucu rol oynadığı ifade edildi.

Foto - İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi

Uzmanlar, elde edilen bulguların demans gibi nörolojik hastalıkların önlenmesi için yalnızca sağlık politikalarının değil, şehir planlaması ve çevresel adalet politikalarının da birlikte ele alınması gerektiğini gösterdiğini belirtiyor.

Rusya'dan döviz ve altın hamlesi
Dünya

Rusya'dan döviz ve altın hamlesi

Rusya'nın uluslararası rezervleri 749 milyar dolara geriledi. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yöneti..
İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar
Dünya

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını istediğini açıkladı. Tahran yönetimi, sahada el..
Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği
Gündem

Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği

Belediye başkanları otel odalarında basılan CHP, tekbir getiren vatan evlatlarına ceza keserek yeni bir kepazeliğe imza attı.
Rusya ve Çin'den ABD'ye veto
Dünya

Rusya ve Çin'den ABD'ye veto

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla gerilimin tırmandığı Hürmüz'de seyrüsefer özgürlüğü için BMGK'ye sunulan karar tasarısı Rusya ve Çin'i..
Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış
Dünya

Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına kısa süre kala Türkiye dostu ülkeden sürpriz bir çağrı geldi.
İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı
Dünya

İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı

İran basını, ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarının kapandığını duyurdu.

