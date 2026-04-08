İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi
Yaşlanma riskini artıran sebep ortaya çıktı ve yapılan araştırma dikkat çekti.
34 ülkede yapılan kapsamlı çalışma, hava kirliliği, ve yeşil alan eksikliğinin beyin yaşlanmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Yeni bir uluslararası bilimsel araştırma, fiziksel ve çevresel faktörlerin beyin yaşlanmasını 9 kata kadar hızlandırabildiğini ortaya koydu. 34 ülkeden 18 bin 701 kişinin verilerinin incelendiği çalışmada hava kirliliği, aşırı sıcaklıklar, yeşil alan eksikliği, yoksulluk ve sağlık hizmetlerine erişim sorunlarının birlikte "sindemik" bir etki oluşturduğu belirlendi.
Araştırmaya göre fiziksel faktörler, özellikle hafıza ve duyguları yöneten beyin bölgelerinde iltihaplanma ve damar hasarı yoluyla yapısal yaşlanmayı tetikliyor. Sosyal eşitsizlik ve yetersiz sağlık hizmetleri ise bilişsel işlevler üzerinde etkili olarak kronik stres aracılığıyla beyin fonksiyonlarını zayıflatıyor.
Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise bu faktörlerin birlikte etkisinin, tek başlarına oluşturdukları etkiden çok daha güçlü olması.
Özellikle hava kirliliği ile yoksulluğun bir araya geldiği bölgelerde riskin katlanarak arttığına dikkat çekilirken, sosyoekonomik eşitlik ve yeşil alanlara erişimin ise koruyucu rol oynadığı ifade edildi.
Uzmanlar, elde edilen bulguların demans gibi nörolojik hastalıkların önlenmesi için yalnızca sağlık politikalarının değil, şehir planlaması ve çevresel adalet politikalarının da birlikte ele alınması gerektiğini gösterdiğini belirtiyor.
