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Ekonomi
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Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

2024-08-06 16:28:17
Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

Genç girişimci Hamza Solak, Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri desteği ile Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu işletmede teknolojik ürünlerin çok katmanlı kartlarını üretiyor.

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#1
Foto - Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

Bilgisayar, telefon, beyaz eşya gibi teknolojik cihazların en önemli parçası olan çok katmanlı elektronik kartların daha önce ithal edildiğini söyleyen Hamza Solak, ARGE çalışması devam eden projesi ile yerli üretime destek sağlıyor. Teknolojik cihazlar için gerekli çok katmanlı kartların yazılımını ve üretimini ekibi ile birlikte yapan Elektrik, Elektronik Mühendisi Hamza Solak, Türkiye'de sadece iki katmanlı üretimin olduğunu ve bu sayısı 8-9 katmana çıkardıklarını söyledi.

#2
Foto - Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

Solak; “ 1990'ların teknolojisi iki katmanı üretebiliyorduk ancak elektronik cihazların yüzde doksanı iki katman kart üzerindedir. Cep telefonu aldığınızda 6 katmanlı baskılı devresi vardır, bilgisayarın sekiz katman vardır. Günümüzün teknolojisi çok katman bir elektronik kart üretebilmeyi gerektiriyor biz de bu teknolojiyi ülkemize kazandırdık. Bir cep telefonunun, bilgisayarın asıl ham maddesini, elektronik kartını üretebilir durumdayız. Tasarım ve üretim bize ait. Uluslararası sertifikaya sahip tek firmayız. Ürünlerimizi Avrupa'ya satabiliyoruz. “ dedi.

#3
Foto - Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

İthal ederken ihraç eden duruma geldik

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Foto - Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

Daha önce çok katmanlı elektronik kartların ithal edildiğini söyleyen Solak yüzde yüz yerli tasarım olan kartların artık ihraç edilir duruma geldiğini belirtti. Solak, “Kart tasarımlarını Çin, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden ithal ediyorduk ve biz bu üretime başlayarak ithal eden durumdan, ihraç eden duruma geldik. Tasarım yüzde yüz yerli ama ham madde tarafında bazı parçalar yurt dışından geliyor örneğin bir çip fabrikası Türkiye'de olmadığı için küçük kısımlarını yurt dışından alıyoruz. Yerlilik oranımız şuan yüzde 62.44 bu da iyi bir sayı ama bizim alt taşeronlarımız veya yardımcı üreten firmalar olduğunda bu rakam yüzde 100'lere kadar çıkacak. Bir noktadan başlamak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

Tasarımı Türkiye'de yapılan ancak yurt dışında üretimi yapılan teknolojik ürünlerin veri gizliliğinin kalmadığına da değinen Solak, “Bütün üretim dosyalarını paylaşıyorduk ki üretebilsin ama burada o verinin gizliliği kayboluyor, o yüzden yerli tasarımın ülkemizde üretilmesi gerekiyor. Bizim hedef kitlemiz teknolojik ürün üreten firmalar, savunma sanayi firmaları, kendi ARGE'lerini yapan TEKNOKENT firmaları. Hedefimiz ise ülkemize teknolojiyi kazandırmak, teknolojik üretim yapabilmek. Teknolojisi olan ülkeler şu an dünya pazarında en güçlü ülkeler. Teknolojiyi üretmeye ham maddeden, elektronik kartla başladık ve bundan beş yıl sonraki hedefimiz ise ülkemizde üretilmeyen gerekli parçaları da üretebilmek. Biz buna adım adım ilerliyoruz en önemli olan baskılı devreyle başladık.

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Foto - Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

Yüzde 62.44 olan çok katmanlı elektronik kartların yakın zamanda yüzde yüz olması ile teknoloji geliştiren bir ülke konumuna gelmek. “ ifadelerini kullandı.

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