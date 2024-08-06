Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

Daha önce çok katmanlı elektronik kartların ithal edildiğini söyleyen Solak yüzde yüz yerli tasarım olan kartların artık ihraç edilir duruma geldiğini belirtti. Solak, “Kart tasarımlarını Çin, Orta Asya ve Avrupa ülkelerinden ithal ediyorduk ve biz bu üretime başlayarak ithal eden durumdan, ihraç eden duruma geldik. Tasarım yüzde yüz yerli ama ham madde tarafında bazı parçalar yurt dışından geliyor örneğin bir çip fabrikası Türkiye'de olmadığı için küçük kısımlarını yurt dışından alıyoruz. Yerlilik oranımız şuan yüzde 62.44 bu da iyi bir sayı ama bizim alt taşeronlarımız veya yardımcı üreten firmalar olduğunda bu rakam yüzde 100'lere kadar çıkacak. Bir noktadan başlamak gerekiyor.” şeklinde konuştu.