Yıllarca ithal ediyorduk! Türkiye ‘ben de varım’ dedi ve üretmeye başladı

Tasarımı Türkiye'de yapılan ancak yurt dışında üretimi yapılan teknolojik ürünlerin veri gizliliğinin kalmadığına da değinen Solak, “Bütün üretim dosyalarını paylaşıyorduk ki üretebilsin ama burada o verinin gizliliği kayboluyor, o yüzden yerli tasarımın ülkemizde üretilmesi gerekiyor. Bizim hedef kitlemiz teknolojik ürün üreten firmalar, savunma sanayi firmaları, kendi ARGE'lerini yapan TEKNOKENT firmaları. Hedefimiz ise ülkemize teknolojiyi kazandırmak, teknolojik üretim yapabilmek. Teknolojisi olan ülkeler şu an dünya pazarında en güçlü ülkeler. Teknolojiyi üretmeye ham maddeden, elektronik kartla başladık ve bundan beş yıl sonraki hedefimiz ise ülkemizde üretilmeyen gerekli parçaları da üretebilmek. Biz buna adım adım ilerliyoruz en önemli olan baskılı devreyle başladık.