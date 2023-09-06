2023-09-06 14:22:56 Yılın son çiçekleri açtı
Şırnak’ta hava sıcaklığının düşmesiyle sonbaharın habercisi çiçekler açtı.
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Şırnak’ta hava sıcaklığının düşmesiyle sonbaharın habercisi çiçekler açtı.
Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte sonbaharın habercisi nergisler açtı.
Yılın son çiçekleri 4 gün boyunca yeşerdikten sonra kurumaya başlıyor.
İlçeye bağlı yüksek rakımlı yerlerde kuruyan ot ve çiçekler arasından tekrar yeşeren çiçekler kartpostallık görüntüler oluştururken bal arıları ise yılın son polenlerini almak için yarışıyor.
. 4 gün boyunca canlı kalan çiçek türü soğuk havalara dayanamayıp kurumaya başlıyor.
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