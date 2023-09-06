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Yılın son çiçekleri açtı

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Yılın son çiçekleri açtı

2023-09-06 14:22:56
Yılın son çiçekleri açtı

Şırnak’ta hava sıcaklığının düşmesiyle sonbaharın habercisi çiçekler açtı.

#1
Foto - Yılın son çiçekleri açtı

Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte sonbaharın habercisi nergisler açtı.

#2
Foto - Yılın son çiçekleri açtı

Yılın son çiçekleri 4 gün boyunca yeşerdikten sonra kurumaya başlıyor.

#3
Foto - Yılın son çiçekleri açtı

İlçeye bağlı yüksek rakımlı yerlerde kuruyan ot ve çiçekler arasından tekrar yeşeren çiçekler kartpostallık görüntüler oluştururken bal arıları ise yılın son polenlerini almak için yarışıyor.

#4
Foto - Yılın son çiçekleri açtı

. 4 gün boyunca canlı kalan çiçek türü soğuk havalara dayanamayıp kurumaya başlıyor.

#5
Foto - Yılın son çiçekleri açtı

#6
Foto - Yılın son çiçekleri açtı

#7
Foto - Yılın son çiçekleri açtı

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