Yılın Pick-up’ı belli oldu

İki yılda bir düzenlenen yarışmanın bu yılki ödülünü kazanan Volkswagen Amarok (2024 ve 2025 yılları için), bu prestijli unvanı 2011 (2012 ve 2013 yılları için) ve 2017'den (2018 ve 2019 yılları için) sonra üçüncü kez alarak ‘Hat-trick’ yapmış oldu.