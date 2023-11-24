2023-11-24 20:24:01 Yılın Pick-up’ı belli oldu
Alman otomotiv devinin son gözdesi yeni Amarok, Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVotY) jürisinden 'Uluslararası Pick-up Ödülü 'ne layık görüldü.
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Alman otomotiv devinin son gözdesi yeni Amarok, Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVotY) jürisinden 'Uluslararası Pick-up Ödülü 'ne layık görüldü.
Uluslararası Pick-up Ödülü (IPUA), dünyanın saygın otomotiv gazetecilerinden meydana gelen Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri (IVotY) jürisi tarafından veriliyor.
İki yılda bir düzenlenen yarışmanın bu yılki ödülünü kazanan Volkswagen Amarok (2024 ve 2025 yılları için), bu prestijli unvanı 2011 (2012 ve 2013 yılları için) ve 2017'den (2018 ve 2019 yılları için) sonra üçüncü kez alarak ‘Hat-trick’ yapmış oldu.
Ödülü Ford ile paylaştı
Yeni Amarok bu yıl kazandığı ödülü, modelin geliştirilmesinde iş birliği yaptığı Ford ile paylaştı. Ekim ayında Yunanistan’ın Atina şehrinde düzenlenen IPUA 2023 Grup Testleri organizasyonunda Yeni Amarok’u test eden Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVotY) jürisi Yeni Amarok’u bu ödüle layık gördü.
Güney Afrika'daki Silverton fabrikasında üretilen Yeni Amarok, Türkiye pazarına Mayıs ayında sunuldu.
Pazara sunulduğu Mayıs ayından bu yana 2.081 satış adedine ve ' segment payına ulaşan Yeni Amarok, Türkiye’de 2.0 litre 205 PS dört silindirli çift turbo ve 3.0 litre 240 PS V6 motor seçenekleriyle; ‘Life’, ‘Style’, ‘Style Plus’, ‘PanAmericana’ ve ‘Aventura’ olmak üzere beş farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.
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