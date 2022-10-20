  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
15
Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

2022-10-20 11:10:08
Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

Yaklaşık iki buçuk yıldır dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde, yoğun bakımlardaki ölümlerin yaklaşık yüzde 95’inin sepsisten kaynaklandığını biliyor muydunuz? Peki ya bu ölümcül hastalığı önlemenin ‘elleri yıkamak’ kadar basit bir yöntemi bulunduğunu? Acıbadem Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel “Sepsis her yaşta görülmekle ve ölümcül olmakla birlikte, enfeksiyonlara yönelik korunma önlemleri sayesinde en başından engellenebilir.” diyor. Prof. Dr. İsmail Cinel, sepsis hakkında bilinmesi gerekenleri ve 10 önleyici kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

#1
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

“Bir elmanın içeriden çürüdüğünü düşünün; sepsis böyle bir şey!” Prof. Dr. İsmail Cinel, programlanabilir hücre ölümünün (hücrenin kendini bir süre sonra ölüme programlaması) sepsisle tetiklenerek organları içeriden çürüttüğünü vurguluyor ve tehlikeyi şöyle açıklıyor: “Sepsis, enfeksiyonlara karşı vücudun verdiği anormal/düzensiz yanıta, organ fonksiyon bozukluklarının/organ yetersizliklerinin eşlik ettiği, yaşamı tehdit eden klinik bir tablodur. Tıbbi acil bir durum olan sepsis, yoğun bakımların en ölümcül hastalığıdır.”

#2
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

DÜNYADA HER YIL 12 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR! Dünyada her yıl yaklaşık 12 milyon insanın ölümüne yol açan sepsisin, yoğun bakımlarda bebekten yaşlıya dek her yaş grubunu etkilediğini belirten Prof. Dr. İsmail Cinel, sepsisi sadece bakterilerin değil, Covid-19 enfeksiyonunun şiddetli seyreden halinde de görüldüğü gibi virüslerin de tetikleyebildiğini söyleyerek “Dünyamızı geçtiğimiz 2.5 yıllık sürede kasıp kavuran pandemide, yoğun bakımlarda kaybettiğimiz hastaların yaklaşık yüzde 95’i sepsis nedeniyle yaşamlarını kaybetmişlerdir” dedi.

#3
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

BU BELİRTİLERE DİKKAT! Acıbadem Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel sepsisin belirtilerini ve daha fazla risk altında olanları şöyle anlatıyor: “Titreme, ateş veya vücut ısısında düşüklük, şiddetli halsizlik/kas ağrıları, “ölecek gibi” hissetme, bilinç değişikliği/sersemlik, sık nefes alıp verme/nefes darlığı, öksürük, kalp çarpıntısı/nemli ve soğuk cilt, gün boyu idrar yapamama sepsisin belirtileri arasında yer almaktadır. Özellikle 1 yaş altı bebekler veya 75 yaş üzerindekiler, hamileler, kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, organ nakli ameliyatı geçirmiş olanlar ve uzun süre yoğun bakımda ya da hastanede yatanlar daha fazla risk altında oldukları için bu gruplarda erken tarama çok daha kritik rol oynamaktadır.”

#4
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

SADECE KİŞİSEL ÖNLEMLER YETMİYOR! Dünyada her 5 ölümden 1’inin sepsis olduğu göz önüne alındığında, ülkemizde sepsis farkındalığının yaygınlaştırılmasının şart olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Cinel, erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını, üstelik sepsisin alınacak önlemlerle ‘önlenebilir ölüm nedenleri’nin de başında geldiğini vurguluyor. Prof. Dr. İsmail Cinel “El hijyeni sepsisi engellemenin en etkili ve basit yolu” diyerek, kişisel ve kurumsal boyutu olan 10 etkili önlemi şöyle sıralıyor:

#5
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

İŞTE 10 ETKİLİ YÖNTEM! Elleri sık yıkamak ve kişisel hijyene özen göstermek,

#6
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

Enfeksiyonlara karşı aşı olmak ve gelişigüzel antibiyotik kullanmamak,

#7
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

Sepsise karşı toplumda farkındalığın yaygınlaştırılması,

#8
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanları edinmek,

#9
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

Temiz su kaynakları sağlanması,

#10
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

Doğum ortamlarının hijyenik olması,

#11
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

Hastanelerde özellikle yoğun bakımlar ve ameliyathaneler başta olmak üzere enfeksiyon önleyici uygulamalara sıkı şekilde uyulması,

#12
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

Doğru tedavilerle hastanede yatış sürelerinin kısaltılması,

#13
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

Hastanelerdeki sağlık çalışanlarının süreklilik göstermesi, değişim hızının az olması,

#14
Foto - Yılda 12 milyon kişi hayatını kaybediyor İşte öldürücü hastalığa karşı 10 etkili önlem!

En önemli önlemlerden birini de; hastanelerin son teknoloji ile donatılmış havalandırma sistemleri gibi mekansal özellik detayları oluşturuyor.

Çekici ihracatında tüm zamanların rekoru! 1 milyar doları aştı
Ekonomi

Çekici ihracatında tüm zamanların rekoru! 1 milyar doları aştı

Türkiye'den dokuz aylık süreçte gerçekleştirilen çekici ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu alanda 1 milyar doların üzerinde ihrac..
Rusya'dan Türkiye'ye altın teklifi gelebilir! Rus tüccarlar isyan bayrağını çekti
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye altın teklifi gelebilir! Rus tüccarlar isyan bayrağını çekti

Batılı ülkelerin yaptırımları sonrası Rusya'da altın bolluğu yaşanıyor. Rus hükümetinin elinde kalan altınları Türkiye'ye satabileceği ifade..
Wi-Fi gidiyor, yerine Li-Fi geliyor
Teknoloji

Wi-Fi gidiyor, yerine Li-Fi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Li-Fi ve 6G için açıklamalarda bulundu. Li-Fi nedir, nasıl ve ne zaman kullanılacak?..
Canan Karatay'dan şok eden uyarı: Acilen yasaklanması gerek! Hemen bırakın
Sağlık

Canan Karatay'dan şok eden uyarı: Acilen yasaklanması gerek! Hemen bırakın

Prof. Dr. Canan Karatay, meyve sularının çok büyük risk taşıdığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
KKTC'de gündem olan görüntü
Dünya

KKTC'de gündem olan görüntü

Kuzey Kıbrıs'taki trafik lambalarına yerleştirilen kalp işareti hem sosyal medyada hem de Meclis'te oldukça tartışıldı.
Şok şok şok! CHP’den büyük iftira TSK kimyasal silah kullandı
Gündem

Şok şok şok! CHP’den büyük iftira TSK kimyasal silah kullandı

PKK’ya masa altından göz kırpan CHP’den skandal bir iftira geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23