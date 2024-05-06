Yıkılan tarihi yapıda heyecanlandıran keşif

Yıkılan tarihi kilisenin kalıntıları arasındaki 4 taşta "Allah" yazısı olduğu belirlendi. Mimiroğlu, İç Anadolu'daki antik kentlere ve yerleşimlere erken İslam döneminde (700-800'lü yıllar) fetih akınlarının düzenlendiğini söyledi. Tarihi vesikalar ve kaynaklardan bu bilgilere ulaşıldığını anlatan Mimiroğlu, ancak bunların arkeolojik izlerini bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi. Mimiroğlu, Yunanistan ve Türkiye'deki antik kentlerde erken İslam dönemine ait yazıların bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: "İç Anadolu Bölgesi'nde de bu buluntuların bulunması gerekiyor çünkü sadece yazılar olarak değil, birçok yerde belki mescit, onun dışında mezar taşı gibi farklı kültür varlıklarının da izleri olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda çalışmalara o gözle de bakıyoruz. 'Allah' yazılarının çıkması bizim için 'Acaba bu döneme ait bir iz mi?' diye kuşkulandırdı. Bunun yorumlanması uzmanlık alanı gerektiriyor çünkü belirli bir tarih yok. Bundan dolayı farklı disiplinlerdeki hocalarımızla bu bilgileri alıyoruz. Ekibimizde farklı disiplinlerde hocalarımız var. Bu hocalarımızın da katkılarıyla elimizdeki belge ve bilgilerin incelenmesiyle net sonuçlara ulaşabileceğiz."