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Ekonomi
14
Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

2024-05-14 16:48:17
Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

Kampanyalar yenilendi. En ucuz sıfır otomobil fiyatı ve kampanya listesi 'pes' dedirtti. Güncel listede 1 milyonun altındaki otomobiller dikkat çekti. Bayilerde talepteki düşüşten kaynaklı hala 2023 modeller satışta yer alırken Mayıs ayının en ucuz sıfır araba markası ve fiyatı da belli oldu. İşte Mayıs ayı otomobil kampanyaları ve indirimli fiyat listesi... Mayıs ayının en ucuz sıfır otomobil fiyatları ve modelleri güncellendi. Yeni listede sıralamalar değişti. Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobil markası belli oldu. İşte 1 milyon TL'nin altındaki o otomobil markaları ve modelleri...

#1
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

PEUGEOT 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8 1 milyon 223 bin 500 TL

#2
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI 110 Hp DSG Style 1 milyon 210 bin TL

#3
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

NISSAN Juke 1.0 DIG-T 115 Hp Benzinli Manuel 1 milyon 196 bin TL

#4
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

OPEL Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel 1 milyon 45 bin 900 TL

#5
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

HONDA City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive 1 milyon 30 bin TL

#6
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

SUZUKI Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model 998 bin TL

#7
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Ps 994 bin TL

#8
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

FIAT Egea 1.4 Manuel Benzinli 969 bin 900 TL

#9
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

CITROEN C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 963 bin TL

#10
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

RENAULT Clio Equilibre 1.0 SECe 65 Hp 942 bin TL

#11
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

DACIA Yeni Sandero Stepway 90 Hp 908 bin TL

#12
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

KIA Picanto 1.0L 67 Ps Manuel Benzinli 850 bin TL

#13
Foto - Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

HYUNDAI i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel 835 bin TL

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