Yetişen alıyor! En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu!

Kampanyalar yenilendi. En ucuz sıfır otomobil fiyatı ve kampanya listesi 'pes' dedirtti. Güncel listede 1 milyonun altındaki otomobiller dikkat çekti. Bayilerde talepteki düşüşten kaynaklı hala 2023 modeller satışta yer alırken Mayıs ayının en ucuz sıfır araba markası ve fiyatı da belli oldu. İşte Mayıs ayı otomobil kampanyaları ve indirimli fiyat listesi... Mayıs ayının en ucuz sıfır otomobil fiyatları ve modelleri güncellendi. Yeni listede sıralamalar değişti. Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobil markası belli oldu. İşte 1 milyon TL'nin altındaki o otomobil markaları ve modelleri...