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Yerli ve milli üretim 'Samur'da hedef ihracat!

  • FNSS, tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanarak üretilen Samur ile dünyadaki sayılı firma arasına adını yazdırdı ve hedefine ihracatı koydu.

  • Karada ve suda hareket edebilen yüzücü köprü sistemi Samur, Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olarak TSK'ya hizmet ediyor.

  • Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanarak milli imkanlarla üretilen Samur, bu alanda dünyadaki sayılı firma arasına adını yazdırdı.

  • FNSS Genel Müdürü Nail Kurt açıklamasında, "Proje için hazır alım yerine içeride yapılıp yapılamayacağı incelendi. FNSS beklendiği gibi bu ihaleyi kazandı. Yurt dışından hazır alıma oranla yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlanmış oldu. Türk savunma sanayisinde, kara sistemlerinde örnek teşkil eden ve bilahare özgün tasarımların da fazlasıyla önünü açan çok önemli bir projeydi, layıkıyla yerine getirdik" dedi.

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