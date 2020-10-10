Yerli ve milli olarak üretildi: 13 ülkeye ihraç ediliyor

HASTAYA ÖZEL OMURGA VİDASI MCBÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, her hastaya özel omurga vidası ürettiklerini belirtti. Temiz, şöyle devam etti: "Geçmişte omurgayı sabitlemek için kullandığımız transpediküler vida sistemlerinde pek çok eksiklik ve birçok cerrahiyi zorlaştıran, hasta konforunu negatif etkileye, istenmeyen komplikasyonları artıran çeşitli tasarım özellikleri vardı. 'Bunları daha iyi yapabilir miyiz?' diye temel olarak başladık. Daha sonra bunları çözelim diye elastik rodu geliştirdik. Bu geliştirme süreci oldukça uzun sürdü. Vücudumuzda 33 omur var. Her bir segment için farklı hareket açıları var. Bu farklı hareket açılarını tek tek sağlayabiliyoruz. Aynı hastanın boynundaki hareket açıları başka lomberindeki hareket açıları başka. Bunu sağlayabiliyoruz. Yani hastaya özel implant üretimi oluyor. Daha sonra, 'Aynı sistemi servikal bölge yani boyunda yaptığımız vida uygulamalarında kullanabilir miyiz' diye düşündük. Benzer elastik rodu boyun için yaptık. Bu dünya da ilktir. Bu ürünlerin hepsi ilktir hepsi patentli üründür ve bunları da hastalarda kullanmaya başladık. Hasta serilerimizi toplamaya devam ediyoruz. En uzun takibimiz 6 yıl civarında ve şu ana kadar bir arızalanma, kırılma veya yerinden çıkma gibi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Daha sonra bu ürünler üretilip satılmaya başlandı."