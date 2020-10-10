Yerli ve milli olarak üretildi: 13 ülkeye ihraç ediliyor

"13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR" Türkiye'deki 7 bin vakanın 2 binini kendi ürettiklerinden karşıladıklarını kaydeden Tülü, "Avrupa ülkelerinde Almanya, Belçika, Yunanistan, İtalya; Ortadoğu'da Dubai, Irak, Sudan, Ürdün gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Güney Amerika'da ise Şili, Brezilya, Panama, Nikaragua ve Meksika gibi ülkelere de ihracat gerçekleştiriyoruz. 2012 yılında Ar-Ge çalışmalarımız başladı. İlk fikir olarak kullanıcılardan bize bu fikir geldi. Celal Bayar Üniversitesi'ndeki hocalarımız sayesinde böyle bir ihtiyacın olduğunu anladık. Daha sonra biz bunu belli yıllarda gerçekleştirdik. 2012 yılında başlayan çalışma yurt içinde ameliyatlarda kullanılmaya 2015 yılında başladı. 2017 yılından bu yana da aktif olarak kullanılıyor ve ihracatını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de kullanımı 7 bin vaka civarındaydı. Şu andaki pazar payına baktığımızda 2 bin adetini kendi ürünlerimizle karşılıyoruz. Bu rakam giderek artmaya başladı. Umarım pazarın tamamını bizim kendi ürünlerimizle mevcut sistemimizle gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.