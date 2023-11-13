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Yerli Asi Sistemi... Belki de ilk kez duyacaksınız: Beklenmedik gelişme! Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır…

2023-11-13 23:56:09
Yerli Asi Sistemi... Belki de ilk kez duyacaksınız: Beklenmedik gelişme! Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır…

FAZLA SÖZE NE GEREK VAR; İspanya La Liga’da Celta Vigo ile Sevilla arasında oynanan maça Celta Vigolu Aspas’ın hareketi damga vurdu. Lago Aspas büyük bir öfke ile VAR’ı kırdı.Yere devirdi. Celta Vigo ile Sevilla arasında oynanan 1-1 biten Sevilla maçının ardından Celta Vigo forması giyen Lago Aspas VAR monitörünü kırdı. La Liga’da oynanan Sevilla maçında Celta Vigolu Lago Aspas VAR televizyonunu yere fırlattı.

#1
Foto - Yerli Asi Sistemi... Belki de ilk kez duyacaksınız: Beklenmedik gelişme! Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır…

GALATASARAY UEFA VE IFABA GİTTİ Galatasaray Bayern Münih,e Almanya,da tam anlamıyla hakemler yüzünden yenildi. Kane'nin pozisyonu için kanıt talep etti. Gerek orta hakem, gerek VAR, gerekse AVAR hakemleri arasında yaşananlar ise tam anlamıyla facia Sarı kırmızılılar işin peşini bırakmamaya kararlı GALATASARAY İŞİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR Galatasaray cephesi ise ortaya atılan iddiaların üzerine gitmeye karar verdi. Harrry Kane'in golünün ofsayt olduğunu savunan sarı kırmızılar Hem UEFA hem IFAB,dan açıklama istedi. Ofsayt varsa yarı ofsayt sisteminin görüntülerinin neden ekranlara gelmediğini sorguladı.

#2
Foto - Yerli Asi Sistemi... Belki de ilk kez duyacaksınız: Beklenmedik gelişme! Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır…

UYUMA UEFA Bayern Münih Galatasaray maçında ekrana verilmeyen görüntü için hala aksiyon almadılar UEFA SUS PUS Galatasaray ve kamuoyu pozisyonla ilgili bir açıklama beklerken UEFA henüz pozisyonla ilgili harekete geçmedi. Bayern,e tartışmalı hakem kararıyla yenilen Galatasaray,ı VAR odasındaki Portekizli VAR hakemi Tiaggo Martinsile İspanyol AVAR hakemi Jose Munuera,nın anlaşmazlığının yaktığı iddia edilmişti PROTOKOL İHLALİMİ VAR Ayrıca Antonio Nobre'nin VAR,dan gelen ilk karardan sonra düdük çalıp orta yuvarlağı göstermesinin sonrasında oyunun bir daha VAR incelemesi için durdurulmasının protokol ihlali olduğu savunuldu.

#3
Foto - Yerli Asi Sistemi... Belki de ilk kez duyacaksınız: Beklenmedik gelişme! Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır…

GALATASARAY YÖNETİMİNE ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN ÇEKİLİN ÇAĞRISI BÜYUK HATA VAR; Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ankaralı iş inşanı Adnan YILMAZ sarı kırmızılı takımın başkanı Dursun ÖZBEK ve yönetim kuruluna şampiyonlar liginden çekilin çağrısı yaptı. Gerçeklerden uzak çağrının kabulü mümkün değildir. Bu çağrı nedeniyle Galatasaray Şampiyonlar ligi, sponsorluk anlaşmaları, futbolcu sözleşmeleri gibi konularda zor durumda kalabilir.

#4
Foto - Yerli Asi Sistemi... Belki de ilk kez duyacaksınız: Beklenmedik gelişme! Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır…

UEFA ŞAMPİYONU GALATASARAY FİFA YALAN, UEFAYALAN, IFAB YALAN VAR SENDE VARLA AVARLA OYALAN ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakemi bir oyuncuya sarı kart göstersin. Beyaz saha hakeminin aynı oyuncuyu sarı kart göstermesi gerekirse bir sarı kartı olduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır

#5
Foto - Yerli Asi Sistemi... Belki de ilk kez duyacaksınız: Beklenmedik gelişme! Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır…

VAR SİSTEMİ; Monitör, Televizyon ekranı, Telefon,Var, Avar, Yarı Otomatik Ofsayt, VAR Odası gibi karmaşık anlaşılmaz teferruatlı içinden çıkılmaz haldedir.Her türlü suiistimale açık ve net olmayan bir sürü ıvır zıvır ile doludur. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Her şey sahada izleyicilerin gözleri önünde gerçekleşmektedir. İki orta hakemin top kendi sahasına gelince maçı yönettiği bir sistemdir. Sade açık nettir. İlkokul öğrencisinin anlayacağı düzeydedir. Telefon Elektrik, Monitör, Televizyon gibi hiç bir şeye ihtiyaç yoktur. Maç sahada başlar. Sahada biter. Her hangi bir suiistimal söz konusu değildir. Yorumcuların görüntüleri defalarca oynatarak durdurup tekrar oynatarak sabaha kadar yorum yapmasına gerek kalmaz, Erkenden evlerine giderler GALATASARAY YÖNETİMİ; Şampiyonlar liginden çekilin çağrısını ciddiye almamalıdır. Mahalle maçında oynayan çocuklar bile sahadan çekilmiyor. Futbol oyunun kurallarına göre UEFA, IFAB nezdinde hukuki yollarda mücadele etmelidir. ANCAK GALATASARAY, VAR SİSTEMİ kaldırılması YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ başlatılması için masaya yumruğunu vurmalıdır. Futbolu bir an evvel deli saçması VAR SİSTEMİ ile vedalaşmalıdır. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Emsalsiz, eşsiz, benzersiz, taklitsiz, muadilsiz, iyisi, daha iyisi en iyisidir. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Ülkemizi futbolun daimi üyesi yapacaktır. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Zorunluluktur. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ Mecburiyettir. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Tek ve Yegâne Çaredir.

#6
Foto - Yerli Asi Sistemi... Belki de ilk kez duyacaksınız: Beklenmedik gelişme! Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır…

Depremzede kardeşlerimizin konut ihtiyacı için gerekli olan 104 milyar doları temin etmek için hep birlikte YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatmalıyız. ERDOĞAN; ‘Yıkık. acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’ ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; ‘YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ sayesinde depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar doları bulan maliyeti için 208 ülkenin birlikte mücadele etmesi ile MÜMKÜNDÜR’ ERDOĞAN; 2024 Yerel seçimleri için AK Parti Kurmaylarına talimat verdi. Belediye başkan adayları için ‘onun bunun adamı değil milletin adamını olanı getirin’ ERDOĞAN; ‘Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerek’ ERDOĞAN; ‘Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına. Cesaretinizi hırpalamasına sakın müsaade etmeyin’ EY GALATASARAY; VAR SİSTEMİNİ BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN IVIR ZIVIRLARIYLA ASİYE ATMAYA( Antakya’da işe yaramaz şeyler için ‘ASİYE AT’ sözü bir gelenektir) YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ BAŞLATMAYA VARMISIN İki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan diğerinin, beyaz yarı alan bırakıldığı her yarı alanın ayrı bir orta hakem tarafından yönetildiği YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ Trendyol Süper ligde başlatalım. Dünya ülkeleri imrenerek izlesin. Abdulla SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI ASİ TÜRK

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