Yerli Asi Sistemi... Belki de ilk kez duyacaksınız: Beklenmedik gelişme! Bu gelişme ortalığı resmen ayağa kaldırır…

VAR SİSTEMİ; Monitör, Televizyon ekranı, Telefon,Var, Avar, Yarı Otomatik Ofsayt, VAR Odası gibi karmaşık anlaşılmaz teferruatlı içinden çıkılmaz haldedir.Her türlü suiistimale açık ve net olmayan bir sürü ıvır zıvır ile doludur. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Her şey sahada izleyicilerin gözleri önünde gerçekleşmektedir. İki orta hakemin top kendi sahasına gelince maçı yönettiği bir sistemdir. Sade açık nettir. İlkokul öğrencisinin anlayacağı düzeydedir. Telefon Elektrik, Monitör, Televizyon gibi hiç bir şeye ihtiyaç yoktur. Maç sahada başlar. Sahada biter. Her hangi bir suiistimal söz konusu değildir. Yorumcuların görüntüleri defalarca oynatarak durdurup tekrar oynatarak sabaha kadar yorum yapmasına gerek kalmaz, Erkenden evlerine giderler GALATASARAY YÖNETİMİ; Şampiyonlar liginden çekilin çağrısını ciddiye almamalıdır. Mahalle maçında oynayan çocuklar bile sahadan çekilmiyor. Futbol oyunun kurallarına göre UEFA, IFAB nezdinde hukuki yollarda mücadele etmelidir. ANCAK GALATASARAY, VAR SİSTEMİ kaldırılması YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ başlatılması için masaya yumruğunu vurmalıdır. Futbolu bir an evvel deli saçması VAR SİSTEMİ ile vedalaşmalıdır. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Emsalsiz, eşsiz, benzersiz, taklitsiz, muadilsiz, iyisi, daha iyisi en iyisidir. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Ülkemizi futbolun daimi üyesi yapacaktır. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Zorunluluktur. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ Mecburiyettir. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Tek ve Yegâne Çaredir.