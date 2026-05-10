Yerin altında gizli bir şehir! Uzunluğu İstanbul-Ankara arasındaki mesafeyi bile katladı, sonu hâlâ bulunamadı
ABD'nin Kentucky eyaletinde yerin altına bir örümcek ağı gibi yayılan Mammoth Mağarası, 686 kilometrelik haritalanmış uzunluğuyla dünyanın en büyük mağara sistemi olma unvanını korumaya devam ediyor. İçerisindeki devasa geçitlerin toplam uzunluğu İstanbul ile Ankara arasındaki karayolu mesafesini bile geride bırakırken, araştırmacılar bu devasa labirentin henüz sadece "buzdağının görünen kısmı" olduğunu tahmin ediyor.