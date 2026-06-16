Yerin 1000 metre altında büyük bir rezerve ulaşıldı: Ülke bir anda koca servetle baş başa kaldı
Birçok ülke petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam ederken büyük bir hidrojen kaynağına ulaşıldı. Söz konusu keşfin ülkeyi ihya etmesi bekleniyor.
Birçok ülke petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam ederken büyük bir hidrojen kaynağına ulaşıldı. Söz konusu keşfin ülkeyi ihya etmesi bekleniyor.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, Arnavutluk’taki Bulqizë krom madeninin yaklaşık 1000 metre derinliğinde, yüzde 84 saflıkta doğal hidrojen içeren devasa bir yer altı su havuzu tespit edildi. Bilim insanları, bu keşfin enerji sektöründe bugüne kadar doğrudan kaydedilen en büyük doğal hidrojen akışı olduğunu açıkladı.
Science dergisinde yayımlanan ve uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, maden galerilerinde bulunan sudan sürekli gaz çıkışı gözlemlendi. Yaklaşık 30 metrekare büyüklüğündeki bir drenaj havuzunda biriken gazın yüzeye kabarcıklar halinde yükseldiği, bunun da yer altında adeta bir jakuziyi andıran hareketli bir görüntü oluşturduğu belirtildi.
Laboratuvar analizleri, söz konusu gazın yüzde 84 oranında saf hidrojenden oluştuğunu, geri kalan kısmında ise düşük miktarda metan ve azot barındırdığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan Grenoble Alpes Üniversitesi yetkilileri, havuzun tek başına yılda yaklaşık 11 ton hidrojen saldığını belirtti.
Madendeki diğer çatlaklardan sızan gazlar da hesaplandığında, tesisten salınan toplam hidrojen miktarı yılda en az 200 tona ulaşıyor. Uzmanlar, bu hacmin dünya genelinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek doğal hidrojen akış hızı olduğunu vurguluyor.
Yapılan jeolojik simülasyonlar, madenin altındaki rezervuarın toplam hacminin 5 bin ile 50 bin ton arasında olabileceğini gösteriyor. Keşif, hidrojenin yüksek reaktivitesi nedeniyle doğada büyük miktarlarda birikemeyeceğine yönelik eski bilimsel algıyı da doğrudan değiştiriyor.
Keşif dikkatleri üzerine çekse de uzmanlara göre doğal hidrojen rezervlerinin ekonomik olarak işletilebilmesi için daha fazla çalışma gerekiyor. Yer altında oluşum hızının, olası üretim hızından düşük kalabileceği değerlendirilirken, enerji sistemlerinde üstlenebileceği rol bilimsel incelemelerle netleştirilmeye çalışılıyor.
Yeraltındaki yoğun yanıcı gaz varlığı, madencilik sektöründe çalışanların güvenliği açısından önemli riskler barındırıyor. Geçmişte yaşanan gaz patlamalarının ardından bölgedeki maden sahalarında havalandırma altyapısı geliştirilirken, sürekli izleme ve kontrol uygulamalarına ağırlık veriliyor.
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