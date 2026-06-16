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Artık e-ticaret platformları sorumlu olacak! ‘Ayıplı mal’a yeni düzenleme geliyor! Bakan Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti... Yerin 1000 metre altında büyük bir rezerve ulaşıldı: Ülke bir anda koca servetle baş başa kaldı Egemenlikte yeni dünya düzeni geliyor! ABD’li şirket Fransa’dan kovuldu Futbolseverlerin dertleri bir değil iki değil: Dünya Kupası fena cep yakıyor! Bülent Şakrak acil ameliyata alındı! Hiç belirti yoktu, sonuç ağır oldu Spikeri duyanlar, kulaklarına inanamamıştı! TRT “Asla kabul edilemez” deyip görevden aldı Türkiye'nin 120 yıllık çay devinden kötü haber: İflas ettiler
#1
Foto - Yerin 1000 metre altında büyük bir rezerve ulaşıldı: Ülke bir anda koca servetle baş başa kaldı

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Arnavutluk’taki Bulqizë krom madeninin yaklaşık 1000 metre derinliğinde, yüzde 84 saflıkta doğal hidrojen içeren devasa bir yer altı su havuzu tespit edildi. Bilim insanları, bu keşfin enerji sektöründe bugüne kadar doğrudan kaydedilen en büyük doğal hidrojen akışı olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Yerin 1000 metre altında büyük bir rezerve ulaşıldı: Ülke bir anda koca servetle baş başa kaldı

Science dergisinde yayımlanan ve uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, maden galerilerinde bulunan sudan sürekli gaz çıkışı gözlemlendi. Yaklaşık 30 metrekare büyüklüğündeki bir drenaj havuzunda biriken gazın yüzeye kabarcıklar halinde yükseldiği, bunun da yer altında adeta bir jakuziyi andıran hareketli bir görüntü oluşturduğu belirtildi.

#3
Foto - Yerin 1000 metre altında büyük bir rezerve ulaşıldı: Ülke bir anda koca servetle baş başa kaldı

Laboratuvar analizleri, söz konusu gazın yüzde 84 oranında saf hidrojenden oluştuğunu, geri kalan kısmında ise düşük miktarda metan ve azot barındırdığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan Grenoble Alpes Üniversitesi yetkilileri, havuzun tek başına yılda yaklaşık 11 ton hidrojen saldığını belirtti.

#4
Foto - Yerin 1000 metre altında büyük bir rezerve ulaşıldı: Ülke bir anda koca servetle baş başa kaldı

Madendeki diğer çatlaklardan sızan gazlar da hesaplandığında, tesisten salınan toplam hidrojen miktarı yılda en az 200 tona ulaşıyor. Uzmanlar, bu hacmin dünya genelinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek doğal hidrojen akış hızı olduğunu vurguluyor.

#5
Foto - Yerin 1000 metre altında büyük bir rezerve ulaşıldı: Ülke bir anda koca servetle baş başa kaldı

Yapılan jeolojik simülasyonlar, madenin altındaki rezervuarın toplam hacminin 5 bin ile 50 bin ton arasında olabileceğini gösteriyor. Keşif, hidrojenin yüksek reaktivitesi nedeniyle doğada büyük miktarlarda birikemeyeceğine yönelik eski bilimsel algıyı da doğrudan değiştiriyor.

#6
Foto - Yerin 1000 metre altında büyük bir rezerve ulaşıldı: Ülke bir anda koca servetle baş başa kaldı

Keşif dikkatleri üzerine çekse de uzmanlara göre doğal hidrojen rezervlerinin ekonomik olarak işletilebilmesi için daha fazla çalışma gerekiyor. Yer altında oluşum hızının, olası üretim hızından düşük kalabileceği değerlendirilirken, enerji sistemlerinde üstlenebileceği rol bilimsel incelemelerle netleştirilmeye çalışılıyor.

#7
Foto - Yerin 1000 metre altında büyük bir rezerve ulaşıldı: Ülke bir anda koca servetle baş başa kaldı

Yeraltındaki yoğun yanıcı gaz varlığı, madencilik sektöründe çalışanların güvenliği açısından önemli riskler barındırıyor. Geçmişte yaşanan gaz patlamalarının ardından bölgedeki maden sahalarında havalandırma altyapısı geliştirilirken, sürekli izleme ve kontrol uygulamalarına ağırlık veriliyor.

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