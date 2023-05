Yeri belli oldu! Tesla’dan Türkiye’de bir ilk

Çok yönlülüğü ile öne çıkan Model Y, en üst seviye güvenlik standartlarının ötesine geçmek üzere tasarlanmış, tamamen elektrikli, orta boy bir SUV otomobil. Tek şarjla 533 km’ye varan menzile ulaşan Model Y, sadece 15 dk’da 240 km’nin üstünde şarja ulaşarak seyahat özgürlüğünü yeniden tanımlıyor. Sıfırdan 100 km’ye sadece 3,7 saniyede ulaşabilen bu sportif karakterli otomobil, dört tekerden çekişli oluşu sayesinde her tür yol ve hava şartında kararlı bir sürüş sağlıyor. Sürücü odaklı tasarımın her ayrıntıda kendini hissettirdiği iç mekânda, Model Y'nin panoramik cam tavanı ve yüksek oturma seviyesi aracın her noktasından geniş görüş açısı ve çok konforlu bir ferahlık hissi yaratıyor. Ön bagaj ve katlanır ikinci sıra koltuklar ise toplamda 1,9 metreküpe varan depolama alanı sağlıyor.