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Yeri belli oldu! Tesla’dan Türkiye’de bir ilk

2023-05-04 15:28:45
Yeri belli oldu! Tesla’dan Türkiye’de bir ilk

Tesla, Anadolu Yakası’nda ilk pop-up mağazasını 2 Mayıs’ta Akasya’da açtı. Tesla Model Y araçların sergileneceği pop-up mağazası, yılsonuna kadar Akasya’da ziyaretçilere açık olacak.

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Foto - Yeri belli oldu! Tesla’dan Türkiye’de bir ilk

Tesla, Anadolu Yakası’nın ilk pop-up (geçici) mağazasını Akasya’da otomobil ve teknoloji severler ile buluşturuyor. Beklenen Tesla Model Y, 2 Mayıs’tan itibaren Akasya’da yerini alarak, test sürüşüne sunulacak ve yılsonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Foto - Yeri belli oldu! Tesla’dan Türkiye’de bir ilk

Yapılan yazılı açıklamada Tesla Model Y hakkında şu bilgilere yer verildi: “Geçtiğimiz yıl 5 yıldız derecelendirmesi ile sınıfının en yüksek Euro NCAP güvenlik performansını sergileyen Tesla Model Y, atik sürüş karakteri, uzun menzili ve sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkarken aynı zamanda Tesla’nın daha tedarik sürecinden başlayan çevresel etkiyi azaltma yaklaşımının rafine bir örneğidir.

#3
Foto - Yeri belli oldu! Tesla’dan Türkiye’de bir ilk

Çok yönlülüğü ile öne çıkan Model Y, en üst seviye güvenlik standartlarının ötesine geçmek üzere tasarlanmış, tamamen elektrikli, orta boy bir SUV otomobil. Tek şarjla 533 km’ye varan menzile ulaşan Model Y, sadece 15 dk’da 240 km’nin üstünde şarja ulaşarak seyahat özgürlüğünü yeniden tanımlıyor. Sıfırdan 100 km’ye sadece 3,7 saniyede ulaşabilen bu sportif karakterli otomobil, dört tekerden çekişli oluşu sayesinde her tür yol ve hava şartında kararlı bir sürüş sağlıyor. Sürücü odaklı tasarımın her ayrıntıda kendini hissettirdiği iç mekânda, Model Y'nin panoramik cam tavanı ve yüksek oturma seviyesi aracın her noktasından geniş görüş açısı ve çok konforlu bir ferahlık hissi yaratıyor. Ön bagaj ve katlanır ikinci sıra koltuklar ise toplamda 1,9 metreküpe varan depolama alanı sağlıyor.

#4
Foto - Yeri belli oldu! Tesla’dan Türkiye’de bir ilk

Anahtar gerektirmeyen Model Y’de aracın tüm kontrolleri ve sorunsuz giriş ve çıkış için akıllı telefonlara bağlanan 15 inç dokunmatik ekran ile kolayca yapılıyor. Ayrıca uzaktan kilit açma, uzaktan iklimlendirme, konum takibi ve diğer benzersiz özellikler de Tesla Mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.” Akasya’da test sürüşlerine katılmak isteyenler, başvurularını Tesla’nın web sitesi üzerinden yapabilecekleri belirtildi.

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