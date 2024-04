Kayseri'de 2 akrep yiyen bir kişi Artivin'e gitmek için bindiği yolcu otobüsünde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden B.Y. (56), girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden B.Y., Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Otobüs şoförü hemen ambulans çağırdı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan BY., 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.