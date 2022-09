Yaşanan sel sırasında canını hiçe sayarak boğulmak üzere olan köpek ve tavukları kurtaran emekli öğretmen Baha Can ise büyük takdir topladı. İnönü Mahallesi'nde yaşayan Can, kulübede boğulmak üzere olan köpek ve tavuklarını görünce suya atladı. Baha Can, kulübede boğulmak üzere olan av köpeği, tavuk ve civcivleri kucağına alarak apartmana taşıdı. O sırada cep telefonuna çekilen görüntülerde, Baha Can’ı apartmanın penceresinden izleyen vatandaşlar, "Canını da hiçe sayıyorsun" diyerek geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Baha Can'ın yağış sırasında sele maruz kalan aracı ise zarar gördü.