2020-11-23 16:45:47 Yer Antalya! Yürekleri acıtan görüntü
Antalya'dan bugün basına servis edilen görüntüler adeta yürekleri sızlattı.
Antalya'dan bugün basına servis edilen görüntüler adeta yürekleri sızlattı.
Şehrin Finike ilçesinde, başından zıpkınla vurulmuş caretta caretta bulundu.
Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece ihbar üzerine gittikleri sahilde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan caretta carettayı zıpkınla baş ve boynundan vurulmuş halde buldu.
Zıpkın uzunluğunun 13 santimetreye yakın bir büyüklükte olduğu görülüyor.
Yaralı caretta caretta, Dalyan İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER'in tedavi merkezinde tedaviye alındı.
DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, şunları söyledi: “Hemen bölgeye gittik. Acil müdahale gerektiği için veteriner hekim arkadaşımız Fevzi Uzun'un yardımıyla zıpkın acil olarak çıkartıldı. Boyun ve kafa kısmına zıpkının iki ucu saplanmış, bir ucu da dışarıda kalmış. Bugün sabah bakıma aldık. Durumu stabil ve hareketleri normal. 40-45 yaşlarında, dişi. Ayrıca yüzgecine misina dolanmış. Sindirim sisteminden de misina çıkışı gözlendi. Yaralı kaplumbağayı kurtaran Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve operasyonu gerçekleştiren veteriner hekim Fevzi Uzun'a teşekkür ediyoruz. Zıpkın kasıtlı olarak atılmış görünüyor. 'Bunu yapan insan mıdır?' diye düşünmek lazım. Kaplumbağaya bu zıpkının fırlatılmasının bir açıklaması yok."
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