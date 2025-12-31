Haber Merkezi Giriş Tarihi: Yeni yılın ilk sabahı pompada rakamlar güncelleniyor! Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi devreye giriyor: İşte beklenen yeni fiyatlar
2026 yılına sayılı saatler kala, sürücüleri yakından ilgilendiren yeni mali düzenlemenin detayları netleşti. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan ÖTV ayarlamasıyla birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında litre bazında artış yaşanacak. Yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak bu düzenleme ile akaryakıt ürünlerinin litre fiyatına 1.5 liraya yakın bir farkın yansıması öngörülüyor.