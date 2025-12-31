  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Yeni yılın ilk sabahı pompada rakamlar güncelleniyor! Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi devreye giriyor: İşte beklenen yeni fiyatlar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni yılın ilk sabahı pompada rakamlar güncelleniyor! Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi devreye giriyor: İşte beklenen yeni fiyatlar

2026 yılına sayılı saatler kala, sürücüleri yakından ilgilendiren yeni mali düzenlemenin detayları netleşti. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan ÖTV ayarlamasıyla birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında litre bazında artış yaşanacak. Yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak bu düzenleme ile akaryakıt ürünlerinin litre fiyatına 1.5 liraya yakın bir farkın yansıması öngörülüyor.

1
#1
Yeni vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026'da resmen devreye giriyor. Yılbaşından itibaren birçok kalemde fiyatlar artacak. Yılbaşında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela yukarı yönlü güncellenecek. Böylece 1 Ocak'tan itibaren yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

#2
BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI Geçen yıl ÖTV artışı yılbaşı gecesinde pompaya yansımıştı. Bu yıl da ÖTV sürprizine hazır olur. Gece yarısı itibariyle benzin ve motorinin litre fiyatına 1.5 liraya yakın bir zam bekleniyor. Uzmanların hesaplamalarına göre benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL ÖTV zammı yansıyayacak. LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.

#3
BENZİN MOTORİN VE LGP FİYATI NE KADAR? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

#4
• BENZİN • İstanbul - Avrupa Yakası: 51.82 TL • İstanbul - Anadolu Yakası: 51.65 TL • Ankara: 52.68 TL • İzmir: 53.01 TL

#5
• MOTORİN • İstanbul-Avrupa Yakası: 53.22 TL • İstanbul-Anadolu Yakası: 53.05 TL • Ankara: 54.24 TL • İzmir: 54.58 TL

#6
• LPG • İstanbul-Avrupa Yakası: 28.51 TL • İstanbul-Anadolu Yakası: 27.88 TL • Ankara: 28.40 TL • İzmir: 28.33 TL

Yorumlar

Mehmet

Otv kdev hepsini artirin asgari ucreti 28 bin yaptiniz ya millet nefes alsin diye markete manava bakan hukumet kendine baksin neye ne kadar zam yapiyom diye enflasyonun sebebi hukumetten baska kimse deyil gerisi yalan

auyar

üç milyona beş milyona araba alacaksın son model arabaya biniyorum diye hava atacaksın ondan sonrada devlete saldıracaksın yok öyle üç kuruşa beş köfte
