2020-05-19 16:46:49 Yeni vakalar çıktı! 100 milyon insan karantinaya alındı
Çin'de ortaya çıkan yeni vakalar milyonlara insanı tekrar eve kitledi
Çin'de ortaya çıkan yeni vakalar milyonlara insanı tekrar eve kitledi
Çin'in Kuzeydoğu bölgesinde yaklaşık 108 milyon, ülkede normale dönmeyle birlikte başlayan yeni enfeksiyonlar sebebiyle tekrar karantinaya girdi.
Jilin eyaletinde 34 yeni vaka ve gerçekleşen bir ölüm sonrasında bölgede yaşayan milyonlarca kişi tekrar karantinaya girdi.
Bloomberg'in haberine göre, Çin'in kuzeydoğusunda yeni sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya kondu. Eyalette tüm otobüs ve demiryolu ulaşımı durduruldu, okullar kapatıldı ve vatandaşlar sıkı karantinaya alındı
Eyaletteki hükümet yetkilileri otobüslerin ve trenlerin bölgeye giriş çıkışlarının engellediğini ve okulların kapatıldığını duyurdu.
Yetkilileri ayrıca bölgede salgını kontrol altına almak amacıyla en katı kısıtlamaların tekrar uygulamaya konulacağını açkladı.
Eyalette yaşayan ailelerden yalnızca bir kişi günde 2 saat içerisinde gerekli ihtiyaçlarını almak için evden çıkabilecek.
Rusya'dan gelmiş olabilir Yeni vakaların kaynağı tam olarak bilinmese de hükümet yetkilileri virüsün, şu anda vaka sayısında dünyada ikinci sırada yer alan Rusya'dan dönen kişiler aracılığıyla gelmiş olabileceğini söylüyor.
Vuhan'da Ocak ayı başında alınan önlemler virüsün diğer eyaletlere yayılmasını bir ölçüde engellemişti ancak yetkililer normalleşmeyle birlikte yeni bir tehlikenin ortaya çıktığını söylüyor.
Geçen hafta Vuhan'da 35 günlük sıfır vaka rekoru yeni vakalarla bozulmuş, şehirde 11 milyon kişiye test yapılması kararı alınmıştı.
Çin'in Kuzeydoğu'sunda yer alan Jilin eyaletinde, 2010 yılı nüfus sayımına göre 27 milyon kişi yaşıyor.
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