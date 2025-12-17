Yeni Türk İHA’larına hazır mısınız? Ok yaydan çıktı bir kere

İHA TAKİP PROJESİ Dönmez, İHA Takip Projesi ile de uçtan uca insansız lojistik trafik sürecine çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Dönmez, projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Bütün dünya için çok ciddi ve ihracat potansiyeli olan bir ürün. Yakın zamanda devreye alınması ve bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu teknoloji aslına bakarsanız bizim uzun vade vizyonumuzda en önemli oyunculardan bir tanesi. Uçtan uca insansız lojistik konseptine bütüncül çözümler üretmek, üreticiden son kullanıcıya kadar tüm lojistik sürecini insansız sistemlerle yönetebilir hale gelmek temel hedefimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, lojistik merkezlerinin oluşturulması, lojistik ağlar içinde ara depolama bölgelerinin konumlandırılması ve üreticiden bu depolara transferlerin insansız sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmesi kritik bir rol üstlenmektedir. Devamında ise bu ana depolardan alt ölçekteki yerel depolara, oradan da doğrudan son kullanıcıya ürünlerin ulaştırılabildiği entegre bir yapı öngörülmektedir. Bu yaklaşım, akıllı şehirler ve hava mobilitesi konseptleri içinde, bugün ve gelecekte en stratejik alanlardan biri olarak öne çıkacak." Türkiye'nin "helikopter insansızlaştırma" projesine de değinen Dönmez, Bell 206 ve UH-1 helikopterlerinin 1000 kilogramın üzerinde faydalı yük taşıyabilecek şekilde dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Selman Dönmez, uluslararası faaliyetler kapsamında Dubai'de şirket kurduklarını, ABD'de ofis açtıklarını ve Romanya'da şirket yapılanmasını tamamladıklarını da sözlerine ekledi.